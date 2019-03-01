«Отправили со схватками за 40 километров»: жительница Башкирии родила ребенка в попутке по дороге в роддом

Эта неприятная история произошла в январе с 32-летней жительницей села Ишмурзино Баймакского района Гузель Г. (имя изменено – ред.). Женщина готовилась стать матерью в четвертый раз и уже находилась на седьмом месяце беременности, как неожиданно заболела – поднялась температура, появился кашель. Беспокоясь за здоровье ребенка, Гузель отправилась на прием к терапевту в больницу в Баймаке. Врач поставила диагноз «пневмония» и оставила беременную в отделении, но ближе к полуночи у Гузель начались преждевременные роды.

ПОВЕЗЛИ РОЖАТЬ НА СТАРЕНЬКОЙ «ПОПУТКЕ»

- У сестры была всего 33-34 неделя беременности, но схватки были сильные. Но врачи, вместо того, чтобы самим принять роды, решили отправить ее рожать в Сибай. Мол, случай сложный – четвертые роды, да еще и преждевременные – пусть рожает в сибайском перинатальном центре, - рассказывает сестра женщины Гульназ З. – А самое ужасное, что в Сибай ее повезли даже не на скорой помощи, потому что карет не было, а на «попутке» больного, который также своим ходом приезжал в больницу.

Сопровождать Гузель вызвалась фельдшер, причем никакого оборудования, необходимого для принятия родов у него с собой не было. 40 километров в старой неудобной машине, четвертые стремительные роды… В результате женщина родила прямо на трассе – в холоде и антисанитарии. Из-за отсутствия необходимых инструментов у ребенка не смогли даже перерезать пуповину.

- Мальчик родился недоношенный, очень слабый и получил сильное переохлаждение, - рассказывает Гульназ. – В машине не было ни одной пеленки, чтобы его завернуть – водитель снял майку, больной одолжил кофту – вот и запеленали маленького. Двери постоянно открывали, малыш сильно застудился. Фельдшер даже запеленать его толком не смогла, так и поехали дальше. Гузель потом еще упрекали – мол, четвертый раз рожать едешь, а даже пеленки с собой не взяла. Так ей до родов еще два месяца оставалось, какие пеленки…

Неприятности поджидали молодую мать с малышом, и когда они приехали в Сибай. Еще около 15 минут им пришлось прождать у ворот роддома, пока за ними спустятся медики. Хотя сотрудников перинатального центра предупредили заранее, что к ним едет только что родившая женщина, что состояние у нее очень слабое, нужны носилки.

- Врачи ее потом спрашивают, а чего сама не поднялась, зачем внизу ждала, - горько усмехается Гульназ. – Сестра опешила: «Я что, ребенка с необрезанной пуповиной должна была нести?».

Еще месяц малыш пролежал в больнице, поскольку получил серьезное переохлаждениеФото: Олег РУКАВИЦЫН

В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ – БЕСПЛАТНАЯ СПИРАЛЬ И МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ

Из-за сильного переохлаждения у малыша возникли серьезные проблемы со здоровьем. Вместе с матерью они пролежали месяц в сибайской больнице. После выписки ребенок продолжает лечиться от почечной инфекции. Конечно, Гузель написала заявление в прокуратуру, где пожаловалась на халатное отношение врачей к здоровью беременной женщины. И тут же к ней домой потянулась целая делегация из врачей: педиатр, терапевт, гинеколог, фельдшер. Все они упрашивали, умоляли, требовали забрать заявление.

- В качестве компенсации они предлагали поставить ей бесплатную спираль и выдать ребенку несколько пачек молочной смеси, - смеется сестра Гузель. – А потом сами начинали ее обвинять: зачем стояла у роддома, почему не пошла пешком звать врачей. Напоминали, что у нее уже есть четверо детей, и не нужно портить отношения с теми, кто еще тебе пригодится.

Баймакская больница также провела внутреннюю проверку, результат которой стал настоящим шоком для Гузель и ее родных. Оказывается, никакой опасности для беременной женщины и ее ребенка в том, что ее отправили рожать по морозу, в чужой машине, за 40 километров – нет ничего страшного, ведь у нее было «квалифицированное медицинское сопровождение».

- Беременная сопровождалась фельдшером высшей квалификационной категории на легковом автомобиле, так как все автомашины СМП были заняты обслуживанием других вызовов. В автомобиле имелась укладка для оказания неотложной скорой медицинской помощи. Угрозы для жизни матери и ребёнка не представлялось, так как на всех этапах оказания медицинской помощи было квалифицированное медицинское сопровождение. Дежурный персонал приемного покоя Перинатального центра был оповещён и готов к приёму. Задержки в оказании специализированной медицинской помощи не было, - такое заключение пришло в официальном ответе от Баймакской ЦГБ.

Сама Гузель уже и не верит, что справедливость восторжествует. Ответ из прокуратуры пока не пришел, зато давление и прессинг со стороны представителей больницы продолжается. Женщина и рада бы забыть эту историю, как страшный сон. Но мысль, что по вине медиков, она могла потерять своего ребенка и умереть самой, не дает ей опустить руки. Гузель собирается дать максимальную огласку истории, чтобы виновные не ушли от ответственности.

«Комсомольская правда - Уфа» продолжает следить за развитием событий.