Романтическое свидание едва не превратилось в трагедию: пропавшую молодую пару из Уфы спасла зажигалка

В прошлые выходные влюбленная пара из Уфы решила устроить себе романтическое свидание и прокатиться с ветерком на родительском снегоходе. Для покатушек они выбрали живописные просторы Уфимского района Башкирии. Вечером воскресного дня 18-летняя Кристина и 19-летний Тимур оделись потеплее, взяли с собой мобильные телефоны и оседлали новенький снегоход. Когда ребята выехали с родительской дачи, солнце было еще высоко.

Как это часто бывает, опьяненные скоростью и окрыленные романтикой, ребята совершенно позабыли о времени. Опомнились, когда на улице стало смеркаться. Тимур принял решение поворачивать домой, но внезапно на пути из ниоткуда вылез небольшой овраг, машина застряла. Из-за обильных снегопадов, обрушившихся на Башкирию в конце прошлой недели, проселочная дорога превратилась в один сплошной сугроб. Выехать самостоятельно влюбленным не удалось. Ребята успели позвонить родителям и набрать телефон экстренной службы, после чего их мобильники из-за холода разрядились. Так они остались в глуши без связи, без воды и пищи.

- Овраг был хоть и небольшой, но выехать из него не получалось. Это даже не совсем овраг. Подумали-подумали, и в итоге бросили снегоход и пошли пешком, - рассказала Кристина.

Пока молодые преодолевали трудности заснеженной дороги, в деревне, куда они приехали на выходные с родителями, уже собирались добровольцы. На место вызвали спасателей, начался прочес местности. Несколько местных жителей погрузились на снегоходы и отправились на поимки влюбленных. Действовать необходимо было быстро.

Тем временем стало совсем темно. В общей сложности Кристина и Тимур провели на морозе восемь часов и прошли пешком около пяти километров. Когда время перевалило за полночь, и, казалось бы, надежды на спасение стали таять, ребята зажгли маленький фонарик на зажигалке. Ничего другого при себе не было. Невероятно, но именно благодаря этому слабому огоньку их и заметили спасатели, которые моментально поспешили в направлении к молодым людям.

- Мы услышали вдалеке шум снегоходов и крики спасателей, но сил кричать в ответ уже не было. Тогда мы решили привлечь их внимание фонариком, который совершенно случайно обнаружили в зажигалке. Так они нас и нашли, - рассказал Тимур.

В тот же вечер влюбленные вернулись домой и дали себе обещание больше никогда не выезжать далеко от дома без походного набора – фонаря, спичек и теплого одеяла.