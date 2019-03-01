Ильдар Абдразков издал книгу о своем педагоге

Один из самых востребованных на мировой оперной сцене российских певцов - 42-летний Ильдар Абдразаков на пару дней прилетел в родную Уфу, где на днях прошла презентация книги «Творчество - синоним счастья» о его педагоге, профессоре Уфимского института искусств Миляуше Муртазиной.

Книгу написала уфимский музыковед и тележурналистка Миляуша Идрисова, а Ильдар Абдразков спонсировал ее издание. Презентация книги в Башкирском театре оперы и балета прошла с участием главной героини и ее самых именитых учеников - Ильдара и его старшего брата, солиста Мариинского театра и народного артиста Башкирии Аскара Абдразакова.

Перед журналистами героиня вечера, 92-летняя гранд-дама уфимской оперной школы появилась в сопровождении своих любимых учеников - братьев Абдразаковых. Книга, посвященная Муртазиной писалась долго, автор начала собирать материал для нее еще пять лет назад.

Миляуша Муртазина и автор книги - музыковед и тележурналист Миляуша Идрисова. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

- Это был 2014 - трудный год: уход на пенсию, который можно сравнить с паровозом, остановленным стоп-краном, стресс, затяжная депрессия, больницы, - рассказала Миляуша Муртазина журналистам. - Но Миляуша Идрисова, чтобы скрасить мое душевное состояние заговорила со мной о книге. Общение с ней мне было очень дорого. Она меня так умело разговорила, настроила на нужную волну.

В книге, выпущенной в башкирском книжном издательстве «Инеш» профессор не обошла вниманием ни одного из своих многочисленных учеников, многие из которых уже и сами преподают, проводят мастер-классы.

- Самое интересное, когда проводишь мастер-класс, то начинаешь говорить то же, чему тебя учил педагог. Ты впитал это в свою кровь и требуешь этого от своих учеников, - заметил Аскар Абдразаков, который в этом году будет отмечать собственный юбилей серией сольных концертов, в том числе и в родной Уфе и, конечно, артист очень хотел бы видеть на них и своего педагога.

- Я ее боготворю, она сделала из меня музыканта, - говорит Аскар и под этими словами, без сомнения, могли бы подписаться абсолютно все ученики почетного гражданина Уфы, кавалера орденов «За заслуги перед Отечеством» и Салавата Юлаева Миляуши Муртазиной.

«Золотое сопрано Башкирии» Диляра Идрисова заворожила публику арией из редкой оперы «Гугеноты».Фото: Федор ФОМИЧЕВ

РОМАНС ИЗ РЕПЕРТУАРА ШАЛЯПИНА И СЭЛФИ НА СЦЕНЕ

Презентация книги, которая скоро появится на прилавках книжных магазинов, завершилась большим гала-концертом. В нем приняли участие многие ученики профессора - солисты Башкирской оперы Салават Аскаров, Хамит Ишболдин, Раиль Кучуков, Идель Аралбаев, Алеся Хуснутдинова.

Меломаны предвкушали настоящее пиршество для ушей - и не обманулись в своих ожиданиях. Концерт открыли сын героини вечера - народный артист Башкирии Владислав Муртазин и «золотое сопрано Башкирии» Диляра Идрисова, исполнившая под орган «Ave Maria» Масканьи. Солистка театра «Астана-опера» Альфия Каримова, специально прилетевшая из Казахстана, и ведущий солист Башкирской оперы Владимир Копытов блеснули дуэтом Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» Моцарта.

Диляра Идрисова заворожила публику арией Маргариты из редкой барочной оперы Мейербера «Гугеноты». Ильдар Абдразков, известный как великолепный интерпретатор итальянской, французской и русской музыки, привел в экстаз самым ярким романсом из знаменитого вокального цикла «Персидские песни» Антона Рубинштейна - «Клубится волною кипучею Кур» из репертуара Федора Шаляпина.

Один из самых ярких дуэтов гала-концерта исполнили солистка театра « Астана-опера» Альфия Каримова и солист Башкирской оперы Владимир Копытов. Фото: Федор ФОМИЧЕВ.

Проникновенный, чувственный голос артиста, выводящий «О если б навеки так было», тронул публику до глубины души - особо чувствительные меломаны даже прослезились. И неудивительно, ведь более подходящего романса для этого вечера и представить себе было нельзя. Аскар Абдразаков исполнил арию из оперы «Князь Игорь» Бородина, которую буквально накануне пел в постановке Мариинского театра. А под конец вечера братья Абдразаковы еще привели в восторг публику долгожданным дуэтом - искрометная музыкальная буффонада завершилась в партере, куда оба баса эффектно спустились с букетами для виновницы торжества. Кроме цветов прекрасной даме достались поцелуи любимых учеников.

Ильдар даже галантно опустился на одно колено и поцеловал руку растроганной Миляуше Галеевне. В завершении концерта на сцену поднялись все артисты и их педагог.

- Спасибо всем, кто приложил душу и сердце к этому вечеру, - поблагодарила Миляуша Муртазина. - Я надеюсь, что подобные концерт будут продолжаться в новой версии, в новой форме. У меня есть вокальные внуки, и даже вокальные правнуки - и я очень надеюсь, что когда-нибудь они объединяться и состоится большой общий концерт. А вам дорогие зрители спасибо за любовь к академическому искусству.

Напоследок Альфия Каримова протянула Ильдару Абдразакову мобильный телефон и тот сделал традиционное сэлфи со всеми участниками гала-концерта и с публикой, устроившей овацию и кричавшей «браво».

Кстати, уже совсем скоро, 13 марта, в Уфе откроется II Международный фестиваль Ильдара Абдразакова, а в конце апреля на сцене Башкирской оперы состоится его режиссёрский дебют - постановка оперы «Аттила» Верди, заглавную партию в которой споет старший брат артиста - Аскар. Братья очень надеются, что в этот вечер в зале обязательно будет и женщина, которая открыла им дорогу в большую оперу.