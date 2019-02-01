«Принцесса барокко» Диляра Идрисова начинала с башкирских песен

Ее голос сравнивают со звучанием скрипки Страдивари и называют «золотым сопрано Башкирии». К тридцати годам уфимка успела завоевать несколько престижных наград, в том числе и национальную театральную премию «Золотая маска», а также стать одной из самых востребованных российских оперных певиц за рубежом. На европейской сцене Диляра Идрисова специализируется на музыке эпохи барокко - исполняет редкие партии в операх Генделя, Вивальди, Перголези, нередко выступает на самых престижных площадках российской столицы. А в феврале впервые дала большой сольный концерт в Москве - открывала VI Международный фестиваль вокального искусства «Опера Априори». В программе концерта - все тот же барочный репертуар, благодаря которому башкирская певица покорила искушенную европейскую публику.

УНАСЛЕДОВАЛА БАБУШКИНЫ ГЕНЫ

В репертуаре певицы самые разные партии - на сцене Башкирского театра оперы и балета она поет и русскую классику - Любашу в опере Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», оперетты Оффенбаха, и столь привычный барочный репертуар - в операх «Геракл» Генделя и « Лунный мир» Гайдна. Партия принцессы Иолы в «Геракле», кстати, принесла ей самую желанную награду для любого российского артиста - «Золотую маску», которую она получила в 2017 году. Барочный репертуар Диляра начала осваивать еще во время учебы в Уфимской академии искусств им. З. Исмагилова, где она училась в классе знаменитого профессора по вокалу - Миляуши Муртазиной , воспитавшей целую плеяду первоклассных вокалистов, в том числе и народных артистов республики - братьев Иьдара и Аскара Абдразаковых , чьи имена хорошо известны любителям классики во всем мире.

Интервью певица давать не любит, но поговорить с «Комсомолкой» согласилась, пригласив репортеров в свою гримерку.Фото: Мила КИЯН

- Когда я была еще студенткой, к экзамену , как и всем, мне нужно было выучить одну старинную арию и мне все это дело очень нравилось . Мой педагог Миляуша Галеевна Муртазина как-то поощряла мой интерес к этой музыке и часто давала мне выучить неизвестную, но очень красивую арию, - рассказала Диляра «Комсомолке». - И все это как-то пошло плавно. Потом я стала в интернете выискивать арии, которые не часто поют. Потом я закончила Академию искусств , год отработала в челябинском театре и уже училась в аспирантуре в Москве, так случайно получилось, что я попала на мастер-класс к очень известной барочной певицы из Великобритании.

Той певицей, как выяснилось, была Дебора Йорк. Диляра совершенно не была готова петь и, ожидала поток критики в свой адрес, но Дебора Йорк ей даже особых замечаний не сделали, а стала расспрашивать девушку: откуда она, у кого училась. А спустя всего немного времени мало кому известная двадцатипятилетняя уфимка уже пела на одной сцене со звездами мировой оперы - знаменитым австрийским контр-тенором Максом Эмануэлем Ценчичем , российской звездой барокко Юлией Лежневой, испанским контр-тенором Хавьером Сабата . В сентябре 2014 года Диляра Идрисова исполнила свою первую барочную партию - скифской принцессы Лизауры в опере Генделя « Александр» на сцене Концертного зала им. Чайковского в Москве. Критики назвали ее дебют сенсацией. С тех пор в репертуаре певицы преобладают партии знатных дам и царственных особ, за что ее даже прозвали «принцесса барокко». Но , как оказалось, начинала певица с народных мелодий, которые всегда звучали в доме будущей звезды - башкирские песни пела и мама, и бабушка Диляры - народная артистка Башкирии Нажия Аллаярова , много лет проработавшая в Башкирском театре оперы и балета.

Петь башкирские народные песни будущую звезду оперной сцены учила мама - музыковед и тележурналистка Миляуша Идрисова. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

- Мама говорит, что петь я начала раньше, чем говорит и ходить, - вспоминает Диляра . - Наверное, это бабушкины гены. Она «подарила» мне башкирские песни, хотя у нас , конечно, и классика звучала всегда - мама с бабушкой часто смотрели по телевизору оперные постановки. Но мне тогда больше нравились народные мелодии. Лет в пять-шесть я учила их по записям на диктофоне - мама напела , а я учила. А бабушка даже возила меня на конкурс исполнителей башкирской песни «Ирандык мондары» в Сибай, где я , помню, заняла второе место. Мне тогда лет семь, наверное, было. Но певицей я вообще быть не собиралась , хотя постоянно участвовала в концертах программы « Сенгельдек» телеканала «Тамыр».

ПЕЛА ПАРТИЮ ТАМЕРЛАНА И ГЕНЕРАЛА С БОРОДОЙ

Первый успех ждал молодую певицу в Италии, где в 2011 году она , еще будучи студенткой, выиграла Гран-при на международном конкурсе «Искусство XXI века». С тех пор Диляра неоднократно принимала участие в конкурсах , фестивалях, и , как правило, без наград не возвращалась. В 2016 году она выиграла один из двух Гран-при на международном конкурсе оперных певцов в Тулузе ( Франция), стала лауреатом I Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Женский вокал». Именно ее пригласили петь во время концерта-презентации Башкортостана в штаб квартире ЮНЕСКО, где «золотое сопрано Башкирии» исполняла любимые народные мелодии, очаровав всех своим удивительным голосом .

Диляра Идрисова чаще всего исполняет партии принцесс. Фото: Федор ФОМИЧЕВ

- Когда я впервые услышал ее голос, он меня просто потряс : будто настроенный инструмент, скрипка Страдивари ! - восхищается талантом башкирской певицы пианист и дирижер Михаил Антоненко, благодаря которому ее записи попали в агентство «Parnassus», специализирующееся на подборе певцов с барочным репертуаром. Именно Антоненко отправил записи башкирской певицы Максу Эмануэлю Ценчичу в Вену и в итоге уфимка неоднократно выходила на сцену с этим знаменитым певцом и режиссером. Сотрудничество с маэстро Ценчичем продолжается и сегодня, но Диляра всегда предпочитала держать свои планы в секрете. Впрочем, о ее успехе на европейской сцене земляки долгое время оставались в неведении. А между тем, уфимка постепенно становилась одной из самых востребованных исполнительниц барочного репертуара . В 2015 она приняла участие в записи диска оперы « Адриано в Сирии» Перголези, а затем пела в этой опере на сцене Королевской оперы Версаля в Париже. В этом же году она дебютировала в опере «Сирой» Альфреда Хассе , где ей досталась партия генерала Аракса и пришлось выйти на сцену с бородой - в барочной музыке сопрановые партии часто писались для кастратов.

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Партию «с бородой» певица исполняла на самых разных европейских сценах - и в Кракове, и в Астердаме, и Висбадене. Но это была далеко не первая мужская роль певицы - вначале Диляра Идрисова пела Тамерлана в очень редкой опере Вивальди в Париже. Но там хоть обошлось без бороды - это было концертное исполнении, хотя от платья все же пришлось отказаться : тогда «принцесса барокко» впервые в жизни вышла на сцену в брюках.

Уфимским меломанам в таком непривычном образе видеть артистку не доводилось чаще она всего она выходит на сцену в роскошных концертных нарядах, которые, как призналась певица, ей шьет уфимская портниха. Впрочем, откровенничать с журналистами Диляра особо не стремится, предпочитая держать личную жизнь в тайне. Если и соглашается на интервью, то готова говорить исключительно о музыке. Ее международная карьера набирает обороты и певица сейчас полностью сосредоточена на творчестве. Впереди у нее еще немало интересных партий. Меломаны надеются, что певица, сумевшая найти свое место на музыкальном Олимпе, прежде всего как исполнительница барочной музыки одним этим направлением не ограничится,ведь в ее репертуаре есть и русская классика - на театральной сцене Диляра ,вообще-то, дебютировала партией Людмилы в опере «Руслан и Людмила» Глинки , и романсы, в том числе и башкирских композиторов - Загира Исмагилова и ее деда Абрара Габдрахманова.