Деньги придется возвращать: «Уфа» проиграла московскому «Динамо»

Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко после матча не особо желал общаться с журналистами. Игру своей команды после обиднейшего поражения в концовке он охарактеризовал коротко и ясно: «Отвратительно». После такого все вопросы уже отпали сами собой.

Хозяева провалили матч с одним из ближайших конкурентов по турнирной таблице и позволили москвичам прилично оторваться. Теперь в оставшиеся туры совершенно точно не избежать борьбы за выживание. Как по заказу, махачкалинский «Анжи» свой матч выиграл, а это значит, что «Уфа» опустилась в зону прямого вылета.

10 ТЫСЯЧ НА ТРИБУНАХ, НО ИГРАЕТ ОДИН СЛАЙ

ФК «Уфа» подошел к первому домашнему матчу в 2019 году с большим размахом. Такого раньше не было. На стадион в течение всей недели зазывали буквально отовсюду. Обширная пиар-акция, надо признать, сработала. Пусть погода установилась не самая морозная – примерно около нуля, но этот неприятный ветер и постоянно идущий снег создавали весьма сложные условия для игры в футбол. Находиться на продуваемом со всех сторон все-таки было не очень комфортно, однако на трибунах неожиданно расположились более 10 тысяч болельщиков. И это не подтасовка, людей действительно пришло очень много. Таким образом, прогноз генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова подтвердился. За несколько дней до встречи он говорил о заполняемости, как минимум, в девять тысяч.

У функционера, к слову, было еще одно громкое обещание. Газизов заявил, что уверен в победе своей команды и в случае негативного результата клуб готов вернуть всем болельщикам деньги за билет. Как это процедура будет проходить, пока не очень понятно. Под негативным результатом подразумевалось не только поражение, но и ничья.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вместе с женой на "Нефтянике"Фото: Рустем АХУНОВ

Похоже, об этой смелой затее забыли сказать самим игрокам. Потому что с первой и до последней минуты так и не было замечено стремления у «горожан» играть в какой-то конструктивный футбол. Носился по искусственному газону вперед и назад только один парень в красной футболке – Сильвестр Игбун. Остальные действовали инертно и будто мыслями до сих пор находились в теплых странах на сборах. Дмитрий Кириченко практически сразу же начал совершать нервные походы к границе технической зоны и пытаться до кого-нибудь докричаться. Не помогало, игру полностью вело «Динамо».

РАЗУЧИЛИСЬ ИГРАТЬ ПРИ СТАНДАРТАХ

Первый тайм «Уфа» должна была забыть, как страшный сон, если бы не одно но – гости вдруг взяли да соорудили гол в собственные ворота. Ситуация получилась совершенно абсурдной. Теттех на позиции опорника не стал особо рисковать и откинул мяч своим защитникам. В обороне у «динамовцев» находились четверо. Первым на скидку откликнулся Шуньич, но он сделал такое неловкое движение ногой, что смутил всех своим партнеров. Слай включил свою первую космическую скорость, обогнал всех, обыграл финтами Шунина и легонько пнул мяч в пустые – 1:0. Про такое говорят, что гол пришел из ниоткуда. Трудно предположить, что творилось в этот момент в душе главного тренера гостей Дмитрия Хохлова. Вроде, полностью контролируешь игру, и вдруг твои игроки выдают такое. Во дворе за это игрока бы просто выгнали с площадки и попросили проспаться.

Благодаря чуду «Уфа» завершила первый там в качестве побеждающей команды, но никаких выводов из благоприятного течения матча сделано не было. После перерыва хозяева решили сыграть от обороны и попытаться сохранить счет. Только вот не получалось ничего не только в атаке, но и у своих ворот.

Дмитрий Кириченко активно пытался повлиять на ход матчаФото: Рустем АХУНОВ

Еще со времен Гончаренко, а затем и в период Семака, башкирский коллектив в первую очередь славился своими защитными построениями. Центральные защитники ошибались крайне редко и являлись настоящим оплотом всей схемы. А тут два угловых и оба раза какие-то странные движения во вратарской, которые в итоге приводят к пропущенным голам.

Сначала на 60-й минуте потерялся Аликин. Его буквально продавил своим напором Луценко и затем вколотил мяч под перекладину – 1:1. А на 94-й совсем юный Грулев каким-то непостижимым образом просто пробежал между двумя уфимскими защитниками и легко пробил в угол – 1:2. В момент, когда в концовке необходима полная концентрация, игроки обороны стояли и считали ворон. Особенно это разозлило из-за того, что несколькими минутами ранее футболисты «Динамо» также дважды чуть не забили, просто не повезло с ударом и разок спас Беленов. Как выяснилось, эти моменты никак не повлияли на равнодушный настрой хозяев.

Оба гола "Уфа" пропустила после розыгрыша с угловыхФото: Рустем АХУНОВ

Говоря по правде, Кириченко даже было жалко. Тренер чувствовал, что ничего не получается, и активно пытался изменить ход матча. Доверился он, например, Кротову, а тот постоянно терял мячи впереди и запорол все свои стандарты. Новичка Вомбергара выпускали уже в жуткую метель, когда с трудом разглядывался на поле мяч. В таких погодных условиях, да еще когда твоя команда совершенно не делает обостряющих передач, да и навесить толком в штрафную не может, создать что-то в атаке было практически невозможно.

Таким образом, деньги многочисленным болельщикам придется все-таки возвращать. А тренерскому штабу необходимо провести серьезный разбор полетов. Матч был очень важным с турнирной точки зрения, а команда по неведомой причине за 90 минут так и не начала по-настоящему играть. Абсолютно заслуженная победа «Динамо».