2019-03-03T08:26:34+03:00
Происшествия

"Их сын только сам оправился после аварии!": супруги из Башкирии разбились в страшном ДТП

Трагедия случилась не по их вине, уверены близкие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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У супругов остались двое сыновейУ супругов остались двое сыновей
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«Такая дружная семья», «хорошие люди» - 53-летних супругов Сергея и Галину К. в Туймазах знали многие. Внезапная гибель обоих стала для близких настоящим шоком. В субботу, 2 марта, супруги разбились в страшной аварии на дороге Туймазы – Серафимовка. Их «Хендай Акцент» ехал со стороны Туймазов и столкнулся со встречной «Ладой Приора». Сергей был за рулем, Галина сидела рядом. Удар был настолько сильным, что шансов выжить у супругов практически не было.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Родные Сергея и Галины уверены, авария произошла по вине водителя отечественной машины. В ГИБДД Башкирии рассказали, что 55-летний Рим З., находившийся за рулем «Лады», по неясной причине допустил занос. Это и стало причиной столкновения. Сам он тоже погиб в аварии.

- По данному факту начато разбирательство, - заявили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вот только гуляли на свадьбе!

- У них была такая хорошая, дружная семья, прекрасные сыновья, - сокрушаются родственники погибших.

Прошлой осенью один из сыновей Сергея и Галины женился. Многие последний раз видели супругов именно на торжестве и запомнили их счастливыми.

- Вот только на свадьбе гуляли, они были такие счастливые, папа веселился, и тут такое… - подруга семьи Лира не может поверить в случившееся.

По словам знакомых, сын супругов Евгений сам только что оправился после аварии. Он попал в ДТП чуть больше месяца назад, в середине января, и теперь новое потрясение.

- Женя и Денис держатся, но им очень тяжело, ведь потеряли сразу обоих родителей, - переживает знакомая семьи Алина.

Злополучная дорога

В Республике Башкортостан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Местные жители дорогу, на которой произошла авария, недолюбливают. На этом участке, по их словам, ДТП случаются с завидным постоянством.

- На этой дороге очень много аварий. В 13-ом году и сам на этом участке попал, пьяный мужик заехал в лоб, были переломы опасные, к счастью все обошлось, - рассказывает один из пользователей.

В сложных погодных условиях, когда снег валил не переставая, риск угодить в аварию здесь увеличился многократно, уверены местные.

- На этом участке в тот раз сильная снежная каша была, - пишут очевидцы аварии.

Стала ли "каша" причиной смертельного заноса, установят специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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