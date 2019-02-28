2019-02-28T08:20:59+03:00
Происшествия

В Уфе экстренно сел самолет, у которого через пять минут после взлета отказал двигатель

На борту воздушного судна находились 123 пассажира
Яна БАЗЕКИНА
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На борту самолета находились 123 пассажираНа борту самолета находились 123 пассажираФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня утром, 28 февраля, в уфимском аэропорту экстренно приземлился самолет со 123 пассажирами на борту. Причина вынужденной посадки – неисправность воздушного судна. Боинг 737-500 взлетел в 8.15 по местному времени, но тут же был вынужден приземлиться из-за неисправного двигателя. К месту происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Никто из пассажиров не пострадал.

— Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту УфаВнуково, сообщил о технической неисправности. В 8:37 самолет благополучно совершил посадку в уфимском аэропорту. В 9:45 все 123 пассажира на резервном самолете вылетят по запланированному маршруту, — уточнили в пресс-службе международного аэропорта Уфа.

Фото: flightradar24.com Самолет покружил над Уфой несколько минут, прежде чем приземлиться

Фото: flightradar24.com Самолет покружил над Уфой несколько минут, прежде чем приземлиться

«ВСЕ МОЛОДЦЫ!»

Как рассказали сами пассажиры, в салоне не было паники, все доверились летчикам и выполняли указания стюардесс.

- Вылетел утром в Москву. Но через пять минут после взлета отказал левый двигатель. Хорошо, что не на взлете, и что правый двигатель остался рабочим. Сделали круг и сели, - рассказывает очевидец Искандар Бахтияров. – Пассажиры во время этой ситуации были внешне спокойны. Стюардессы делали то, что должны: инструктировали, объясняли, выполняли свой долг. Летчики хорошо посадили самолет с одним двигателем. Все молодцы!

"Комсомольская правда - Уфа" продолжает следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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