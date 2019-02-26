«Ничего не ест, перестала вставать с кровати»: 13-летней Диане Максимовой из Башкирии становится хуже

Недавно «Комсомольская правда-Уфа» писала о 13-летней Диане Максимовой из Белебея, которая страдает от болезни Крона (редкого воспалительного заболевания ЖКТ – ред.). Все началось с того, что девочка обнаружила у себя странную шишку, но постеснялась сказать об этом матери. В больницу Диана обратилась лишь тогда, когда симптомы болезни стали выраженными: девочка похудела на 11 килограммов, практически отказалась от пищи, жаловалась на сильную боль в животе. Мама Дианы рассказала, что в апреле дочь ждут в московской клинике, где врачи смогут облегчить ее страдания и предложить новые тактики лечения, ведь в Башкирии девочке ничем помочь больше не могут.

Но неожиданно Диане стало хуже. Сейчас девочка практически не встает с кровати, жалуясь на боль и дискомфорт.

- В пятницу дочь ушла в школу, но после двух уроков ее проводили домой, потому что сильно схватило живот. Со вчерашнего дня уже не ходит в школу совсем, начали оформлять домашнее обучение. Сейчас ничего не ест, чтобы живот не заболел, еще сильнее похудела, - едва не плачет Гузель Максимова. – Лежит постоянно, настроения у нее никакого нет. Дочь стала стесняться своего внешнего вида, не может смотреться в зеркало без слез. У меня сердце разрывается, глядя на ее страдания.

Обычную пищу Диана есть не может, необходима питательная смесь, но у семьи не хватает денег на лечебное питание

«РАСТЯГИВАЮ БАНКУ СМЕСИ НА ДВА ДНЯ»

Мама девочки жалуется, что до сих пор не может получить многие бесплатные препараты для ребенка, хотя их обещали выдавать еще с января. Почти все дорогостоящие лекарства Гузель вынуждена покупать за свой счет.

- Начали принимать гормональные препараты, Диане от них хоть немного легче, но цены на них очень высокие, - вздыхает Гузель. – Поскольку Диана не может есть обычную пищу, мы покупаем ей специальную питательную смесь «Модулен». Стоимость одной банки – 1500 тысячи рублей, поэтому приходится растягивать банку на два дня, чтобы хоть немного сэкономить. Но все равно денег на лекарства просто катастрофически не хватает, а бесплатно смесь не выдают.

Вы можете помочь приобрести для Дианы необходимую питательную смесь, для этого обращайтесь по номеру 8(987)257-96-20 (номер прикреплен к карте Сбербанка на имя Анны Витальевны Максимовой – родной старшей сестры Дианы).