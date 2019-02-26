2019-02-26T10:23:44+03:00
Общество

Готовая еда – выбор «Полушка ВкусМаркет»

Современный ритм жизни диктует свои условия: мы мчим после работы на фитнес, встречаемся с друзьями в кино, уезжаем куда-нибудь на выходные.
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Растет нагрузка на работе: девятичасовой рабочий день и работа по выходным стали нормой. Женщины все активнее делают карьеру. Традиционные представления о домашнем хозяйстве, как важном пункте самореализации для женщины, уходят в прошлое. Изменившийся уклад влечет за собой пересмотр привычек питания. Новые требования потребителя возродили интерес к категории готовой еды. Доступнее, чем рестораны, полезнее, чем фаст-фуд, она начала завоевывать сердца россиян.

При этом готовая еда – понятие достаточно широкое. Категория состоит из нескольких сегментов – это и полностью готовые к употреблению продукты, и замороженные полуфабрикаты, и охлажденные блюда высокой степени готовности.

Магазины торговой сети «Полушка ВкусМаркет» взяли ориентир на качественную розницу, какой она должна быть в настоящее время. То есть, когда в магазине можно купить ту же продуктовую корзину, что и в другом супермаркете, но кроме этого представлены все варианты готовой еды, от бутербродов, кофе и выпечки для перекуса до полуфабрикатов, на приготовление которых не тратится много времени.

На полках открытого холодильника - салаты, вторые блюда, супы. Можно перекусить прямо в магазине (для этого есть уютный столик), так и увезти с собой в офис или домой и съесть там, где удобно. Всё отлично упаковано!

Жителям каждого региона присущи свои определенные вкусовые привычки, и они логично отражаются и в категории готовой еды. Холодной зимой жители нашего региона предпочитают суп на обед. В «Полушка ВкусМаркет» это учли и в ассортименте готовой еды можно выбрать суп на любой вкус.

Для тех, кто экономит время, магазины «Полушка ВкусМаркет» стали прекрасным местом для недорогих перекусов: можно купить что-нибудь из готовой еды, разогреть в микроволновой печи, подзарядить телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Разнообразие и высокое качество готовых блюд, позволит Вам всю рабочую неделю питаться вкусной и здоровой пищей!

Адреса магазинов «Полушка ВкусМаркет» в городе Уфа:

Первомайская, 22

Коммунистическая, 39

Орджоникидзе, 22

Кольцевая, 27

Революционная, 30/32

Менделеева, 207

На правах рекламы.

Фото предоставлены заказчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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