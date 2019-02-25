Большинство сломалось: «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу», пропустив в пятом периоде

Лихо стартовал плей-офф в Континентальной хоккейной лиге. «Металлург» и «Салават Юлаев» устроили в Магнитогорске в первом матче серии не драку, а полноценное побоище. Пять периодов, по четыре десятка бросков в створ с обеих сторон, чудесные спасения вратарей, неудачи лидеров – было все. В итоге же, исход предопределила одна мелкая ошибка. К сожалению уфимских болельщиков, она была со стороны финского вратаря Метсолы.

ОТЛИЧНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Поначалу казалось, что команды подходят к плей-офф в разной степени готовности. «Юлаевцы» вообще последние пару недель жили в режиме «изи». Они уже давненько подзабили на регулярный чемпионат, так как железно зафиксировались на шестом месте. Николай Цулыгин даже позволил своим лидерам не летать на Дальний Восток, лишь бы ничего не мешало им подготовиться к играм навылет.

Магнитогорцы же, напротив, подходили в боевом режиме, а концовку «регулярки» вовсе провели в режиме танка, попутно смачно разгромив действующего чемпионата из Казани. Йозеф Яндач классно подвел свою команду к самым важным играм сезона. Чувствуется, что она может пройти очень далеко. Если, конечно, не споткнется о «Салават» в первом раунде.

Уже с самой первой секунды матча стало понятно, кто посвежее. Гости моментально включили повышенную передачу и под бодрые крики Николая Цулыгина со скамейки рванули вперед. Особенно классно смотрелись легионеры. Вся пятерка под предводительством Умарка по-настоящему царила на площадке. Хитроумные комбинации, настырный и расталкивающий всех Хартикайнен на пятачке, дальние выстрелы от Ларсена – «Металлург» действительно не справлялся.

Яндач перед началом серии говорил, что сделает все возможное, чтобы перекрыть первое уфимское звено, но свою основную задачу магнитогорская команда проваливала полностью. Отношение ко всему происходящему четко читалось на лице Сергея Мозякина. И так не особо улыбчивый форвард, сидел мрачнее тучи, а во время своего пребывания на льду вообще терялся.

Да, инициатива действительно была на стороне «Салавата Юлаева». Вот бы забить еще не мешало, но что поделаешь с этим Кошечкиным? Опытнейший вратарь-великан в очередной раз принялся демонстрировать, почему его по-прежнему считают одним из лучших в России. Никакой возраст пока на нем не сказывается, он также легко пластается на льду, достает сложнейшие броски и всегда четко занимает позицию. Великолепные шансы были и у Хохрякова, и у Ткачева, да только все этот Кошечкин подчищал.

ДОИГРАЛИСЬ ДО ОВЕРТАЙМА

Если первый период «Салават Юлаев» мог себе внести в актив и посетовать на тотальное невезение, то со вторым все сложнее. Во многом, конечно же, это стало следствием пропущенной шайбы. При этом она получилась какая-то совершенно неплейоффная. Коледов на пару с Арзамасцевым нелепо растерялись позиционно и проспали подключение ветерана Дениса Платонова. Магнитогорец не стал ничего выдумывать и при сближении бахнул в ближний угол. Метсола такой подставы от своих защитников не ожидал, поэтому не поспел за динамикой эпизода – 1:0.

Хозяева после гола почувствовали уверенность и заиграли в свой хоккей. Примерно тот, который, наверное, и хочет видеть Яндач. Они не лезли вперед, но держали «юлаевцев» на почтительном расстоянии, не позволяли бросать из убойных позиций, да и вообще связывали по рукам и ногам.

Единственное, что не получалось совершенно, это игра в большинстве. Магнитогорцы являлись одними из лидеров регулярного чемпионата в этом компоненте, а «Салават», как и всегда, услужливо позволял поиграть сопернику при численном преимуществе. Притом гости порой ошибались совсем по-детски. Так, традиционно заработали штраф за нарушение численного состава. Несмотря на долгую основательную подготовку, от этих хронических болячек избавиться пока не удалось.

«Металлург», в общем-то, разыгрывал большинство неплохо. Плохо было с завершающим броском. То ли боялись магнитогорцы вратаря уфимцев, постоянно до последнего выцеливая, то ли попросту сбился прицел. Реализуй хоть одну из своих многочисленных возможностей, все бы решилось намного раньше. А так в третьем периоде оборона хозяев упустила «юлаевское» легионерское трио, и те за секунду, не думая, сообразили красивый гол. Пас Умарка из-за ворот, мгновенный отброс во второй темп от Кемппайнена, а Хартикайнен уже вколачивает в пустой угол. Тут даже супермен Кошечкин не успевал сместиться – 1:1.

ЗЕВОК МЕТСОЛЫ

Овертайм превратился в настоящую пытку для болельщиков обоих команд. На протяжении всего времени все сидели будто на иголках. Вдруг проснулся Мозякин и принялся атаковать со всех позиций. «Салават» спасал то Метсола, то грудью бросались защитники. Синяков и шишек в этот вечер уфимцы набрали изрядно.

Но при этом совершенно нельзя было сказать, что игру вел «Металлург». Скорее, ситуация была обратной. Моменты, который создавались гостями, смотрелись значительно острее. Один только Ткачев в четвертом периоде выскакивал в полноценный выход один в ноль – не хватило только чуточки хладнокровия. Бурдасов тем же временем хитро бросал с нулевого угла и пытался забить рикошетом от Кошечкина – спасли штанга и чудо. А ведь еще продолжали хозяйничать и «юлаевские» легионеры. Когда выходили Умарк с партнерами, то за ними попросту никто не успевал.

При такой игре вдвойне обидно от того, как все завершилось. Метсола, который провел один из лучших своих матчей в сезоне, который тащил все и вся, в концовке пятого периода как-то неловко парировал довольно простой бросок Варфоломеева. Шайба заскакала на линии ворот, и ее из-под вратаря добил Шор – 2:1. Мгновенная смерть.

Финский вратарь был настолько раздосадован, что пулей рванул в раздевалку, хотя судьи еще смотрели видеоповтор на предмет блокировки. Трудно даже представить, что он там разнес в подтрибунном помещении.

Но подобная злость, это даже хорошо. Команды сыграли только первый матч серии. Пусть результат неудовлетворительный, однако вся битва впереди. «Юлаевцы» пока сделали главное – они доказали, что не являются аутсайдерами, и действительно на равных могут бороться с «Металлургом», и при этом выглядеть сильнее.

После такого чумового начала это противостояние действительно обещает стать главным украшением нынешнего плей-офф. Следующий раунд соперники проведут 27 февраля.