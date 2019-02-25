Радий Хабиров разнес коммунальщиков, но похвалил экологов

Очередное оперативное совещание в башкирском правительстве началось с доклада министра культуры Амины Шафиковой. Шутка ли, но едва ли не самый опытный министр со дня смены власти в республике еще не выступала перед коллегами. В минувший понедельник она отчиталась о подготовке к грандиозному концерту в честь 100-летия Башкирии.

- 23 марта в ГКЗ «Башкортостан» состоится торжественный вечер, посвященный столетию образования республики. Зрители смогут насладиться потрясающим лазерным шоу, увидеть мастерство исполнения лучших танцевальных, инструментальных и вокальных коллективов, - заявила министр культуры.

По словам Шафиковой, свое участие в юбилейном концерте уже подтвердили Аскар Абдразаков, Алсу Сафина, Роберт Юлдашев, финалисты шоу «Голос» Назгуль Отузова и Рушана Валиева. Также получено согласие от Радика Юльякшина и Ильдара Абдразакова.

- Сейчас мы прорабатываем организационные моменты, потому что в этот же вечер у них концерты в Татарстане, - поделилась планами Амина Шафикова.

«ЖАЛОБ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

После выступления министра культуры, позитивная часть совещания завершилась. После краткого доклада министра ЖКХ Михаила Киреева в зале вновь повисло напряжение: Радий Хабиров в присущей ему манере обрушился с резкой критикой на коммунальщиков. Виной всему непрекращающиеся в Башкирии снегопады, с последствиями которых они не справились.

- У меня сложилось такое ощущение, что вы ослабили хватку. Это касается и Уфы и других городов. Вы занимайтесь этим с утра до вечера. Если люди пришли работать в ЖКХ, они должны понимать – снег пошел, значит все, мы не спим и работаем. Жалоб быть не должно, - подчеркнул Хабиров.

По словам главы республики, из-за слабой работы коммунальщиков жители городов и поселков, порой не могут пройти по дворам. Исправить ситуацию можно лишь путем давления на управляющие компании.

В очередной раз был поднят вопрос о массовом ремонте в подъездах многоквартирных домов по всей Башкирии. Хабиров вновь остался недоволен работой министерства ЖКХ в этом направлении.

-В моем словарном запасе достаточно слов для похвалы, Михаил Юрьевич (Киреев. – Прим. ред.), но вы их пока не заслужили. С глав районов я ответственности не снимаю, но для меня основным контролером этой программы остается ваше министерство. Вы с этой работой не справились, - заявил глава республики.

БОРЬБА С ЧЕРНЫМИ КОПАТЕЛЯМИ

Еще один вопрос, которому было уделено пристальное внимание – добыча полезных ископаемых. Еще в октябре прошлого года Радий Хабиров поручил министерству экологии разобраться с «черными копателями». Напомним, из-за их неуемных аппетитов своего поста лишился министр экологии Илдар Хадыев.

- С ноября прошлого года и до сегодняшнего дня министерство экологии провело 467 рейдов по местам добычи полезных ископаемых. В результате было выявлено 59 фактов незаконной разработки, возбуждено шесть уголовных дел. Общая сумма штрафов в адрес добывающих организаций составила почти 4 млн рублей, - отрапортовал и.о. министра экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин.

На удивление, Радий Хабиров остался доволен докладом Фатхуллина и поблагодарил экологов за проделанную работу. По всей видимости, он и правда знает достаточно слов для похвалы.

КСТАТИ

Глава Башкирии пожелал удачи уфимским хоккеистам

Совсем скоро уфимский «Салават Юлаев» стартует в плей-офф КХЛ. Соперником юлаевцев по первому раунду розыгрыша Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург». Накануне отъезда подопечных Николая Цулыгина посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров, чтобы лично пожелать им удачи в серии игр на вылет.

- Удачи, ребята! Ну а самое важное - что завтра тысячи пацанов Башкортостана будут болеть за них и мечтать стать такими же большими спортсменами и настоящими мужчинами, как Панин, Умарк и другие... не подведите! – заявил он.