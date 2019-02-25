Какие развязки спасут уфимские дороги от пробок

Пробкам в столице Башкирии, конечно, не сравниться с московскими. Но все же бывают такие дни, когда заторы в городе достигают 10 баллов – час-пик, предновогодняя суета, снегопад.

Некоторые горожане добираются до работы за час-два, проживая полдня в пробках. Радий Хабиров попросил уфимцев отправлять ему фотографии проблемных мест, где можно было бы изменить схему движения или построить развязку. В пример он привел город Красногорск.

- Пару лет назад в Красногорске мы обнаружили, что 400 метров дороги могут избавить десятки тысяч людей ежедневно от крюка в десяток километров (полчаса, выкинутых из жизни). Мне все сказали, что дорога «не проходит» по различным сводам и правилам. Но там, где не проходит дорога - мы прекрасно провели «проезд по парковке», благодаря которому с тех самых пор красногорцы с большим успехом ездят, - написал Хабиров.

На пост главы Башкирии откликнулись сотни уфимцев – комментариев набралось более тысячи. «Комсомолка» промониторила их и выбрала самые интересные места, где чаще всего образуются пробки, и варианты уфимцев, как с ним бороться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЪЕЗДЫ

Перекресток. Вам нужно повернуть направо. При повороте нужно уступить дорогу пешеходам, соответственно, за один зеленый светофор повернуть смогут не много машин. А иногда, когда загорается стрелочка, полосу занимают еще и автобусы, которым нужно ехать прямо (они, между прочим ничего не нарушают – Прим.ред). Вот тебе и затор очередной.

Такие разъезды, как на Степана Кувыкина, разгрузили бы уфимские дороги

В Уфе есть места, где метров за 200-400 до светофора сделали разъезды. Автомобилистам можно не ждать зеленого света, они смело поворачивают на новую дорожку, тем самым не создавая пробки.

Таких мест в Уфе немного – например, съезд с улицы Степана Кувыкина направо в сторону улицы Авроры, съезд с улицы Кирова направо в сторону Айской и с Айской на Кирова, с улицы Комарова на улицу Мира. Если бы таких съездов было больше, например, с проспекта Октября на улицу Города Галле или 50 лет СССР, пробок было бы намного меньше. На этих участках в час-пик буквально останавливается движение.

Нужно доделать все развязки на проспекте Салавата Юлаева, чтобы можно было спускаться на проспект с любой стороны без разворотов. Из-за их отсутствия образовываются заторы на улицах Октябрьской революции, Айской и 50 лет СССР.

РЕГУЛИРОВКА СВЕТОФОРОВ

В час-пик проспект Октября также встает в пробке от Аграрного университета до города Галле. Разъезды здесь сделать не удается возможным, поскольку жилые дома расположены близко к дороге. Можно попробовать решить ситуацию настройкой светофоров.

Всем известно, что из-за железнодорожного переезда в Зинино образовывается многокилометровая пробка, которая мешает жить жителям Нагаево, Акбердино. Желающих переехать в эти районы с каждым днем увеличивается, а дорожная проблема остается открытой.

К сожалению, такие развязки удается построить не везде

На ж/д переезде установлен светофор. Все бы ничего, но как только проезжает поезд, он не выключается, а продолжает гореть красным при том, что поезда в ближайшее время не предвидится. Автомобилисты стоят в пробке часами, проехать на красный нельзя – нарушение сразу же зафиксирует камера наблюдения, установленная на переезде. Так люди стоят по часу, два, а то и три часа, пока светофор решит выключиться. Каждое утро нагаевцев начинается со звонка в службе спасения с просьбой разобраться со светофором. Жители поселков просят отрегулировать работу дорожного объекта.

РАСШИРЕНИЯ

Много заторов образовывается из-за узких улиц и недостаточного количества полос. К примеру, уфимцы работающие на заводах в промзоне (северная часть города), каждое утро стоят в пробке на выезд из Уфы по улице Комарова, Войкова.

Пробки начинаются с 7:30, заканчиваются около 10, пока все не доедут до рабочих мест. Вечером история повторяется – на въезде в город уже в 16 часов образовывается пробка, заканчивается она точно не раньше 19 часов. Жители просят расширить улицы Комарова и Войкова, сделав дополнительные полосы для движения.

Но свободного пространства на этих улицах нет, и, вероятно, эта идея провальная, но для реверсивного движения может и могут выделить одну дополнительную полосу.

ПРОДОЛЖЕНИЯ УЛИЦ

Очень разгрузили бы Уфу продолжения улиц. Горожане предлагают продолжить улицу Цюрупы с выездом на Затонский мост. Это разгрузило бы улицу Пархоменко, бульвар Ибрагимова, которые напрочь «стоят» как в час-пик, так и в выходные.

Также на пересечении этих улиц установлены знаки «Поворот налево запрещен (в определенные часы)». Предполагается, что надо проехать за перекресток, развернуться и повернуть направо, не создавая пробку. Знак игнорируется всеми, надо обеспечить исполнение действий этого знака и сотрудникам ГИБДД разъяснить, как проезжать этот перекресток.

Часто в пробках стоит улица Бакалинская на подъем в сторону Менделеева. Здесь тоже уфимцы предложили отличный вариант – построить дорогу от Бакалинской до Менделеева вдоль торгового центра «Ультра», как продолжение улицы Караидельской.

ПЕРЕНОС ОСТАНОВОК

Огромные заторы образовываются на перекрестках из-за остановок общественного транспорта. Пример – города Галле-проспект Октября. Неимоверное количество автобусов стремятся первыми подъехать к остановке и «урвать» клиентов. Они перекрывают перекресток, занимают сразу две-три полосы. Из-за этого встает весь поток движения.

Автобусы перекрывают перекресток, занимают сразу две-три полосы, и из-за этого встает весь поток движения

Для сравнения остановка «Универмаг Уфа» - просторное место, никакой «автобусной давки», потому что на этом месте присутствует широкий карман для автобусов. Эту проблему решит перенос остановок от перекрестков хотя бы на 200-300 метров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ

Также горожане подняли вопрос о выделении парковок школам, чтобы забирающие своих детей родители не парковались на проезжей части, как это делают возле 39-ой школы на улице Достоевского. Улица довольно узкая, с двух сторон обставлена машинами, приезжающие мамы бросают свой автомобиль прямо посередине на «аварийках» и идут забирать ребенка. Из-за этого образовывается огромный затор. Уфимцы уверены, что проблема хорошо решится, если на территории школы появится специальный карман или мини-парковка со шлагбаумом.

СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВА

Также была предложена альтернатива строительству развязок.

- Нужно отрегулировать время начала работы различных ведомств. К примеру, сотрудники одного завода должны начать работу в 8 утра, другого – в 9. Соответственно, вечером все тоже будут заканчивать с этой же разницей по времени. Одни министерства начинают в 7.45, другие в 8.00, третьи в 8.15. Не будет одновременного наплыва и почти все будут довольны, - пишет уфимец.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На развитие транспортной системы в башкирской столицы потребуется порядка 52,7 млрд рублей, сообщили в госкомтрансе республики. На эти деньги планируется построить и реконструировать 25 объектов дорожной инфраструктуры.

В Уфе планируют построить несколько новых мостов – в створе улиц Воровского и Интернациональной. Также часть этих денег пойдут на ремонт мостов в Затоне и Шакше, строительство Тимашевской и Нагаевской развязок и реконструкцию улицы Пугачева.

Власти республики собираются продолжить проспект Салавата Юлаева, улицы Айскую, Генерала Рыленко и Рудольфа Нуреева. Предполагается, что все работы будут завершены к 2030 году. А пока довольствуемся тем, что есть и коротаем время в пробках.