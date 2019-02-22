2019-02-22T11:33:17+03:00
Звезды

Юрий Шевчук готовит антивоенный клип на песню «Мертвый человек»

Еще один клип будет снят на совершенно новую песню про любовь
Мила КИЯН
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Юрий Шевчук: «Многие люди хотят воспринимать музыку глазами». Фото : Марат МУЛЮКОВЮрий Шевчук: «Многие люди хотят воспринимать музыку глазами». Фото : Марат МУЛЮКОВ
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Композиция «Мертвый человек» станет уже четвертой с последнего альбома группы «ДДТ» - «Галя, ходи!», на которую снимут клип. В прошлом году группа порадовала поклонников тремя экранизациями новых композиций: весной вышел клип песню «Любовь не пропала», летом, в аккурат ко Дню ВДВ, подоспел «Уездный город», в котором снялся сам легендарный рокер, а в декабре - «Альтернатива».

Вскоре после выхода «Галя, ходи!» Юрий Шевчук заявил о намерении экранизировать еще несколько композиций альбома - «Русская весна» и «Балтийское море». Но, вероятнее всего, первым появится клип на другую песню - «Мертвый человек» - одну из самых мрачных в альбоме. Причем, как выяснилось, это будет необычный клип, а мультипликационный.

- Это будет армагедонистый, антивоенный, антитоталитарный мультик. Мы придумываем что-то новое: сегодня - анимация, завтра - еще что-то. Мы делаем это не ради «лайков» - просто нам нравится работать над видео. Пробуем разные стили, - рассказал лидер «ДДТ» в программе «За сценой» на «Нашем радио».

Антивоенная тематика всегда была в центре внимания рок-музыканта еще со времен песни «Не стреляй!», написанной в 1980 году в Уфе.

- Война может начаться из-за любой мелочи, - предостерегает Юрий Шевчук.- И может бабахнуть так, что мало не покажется. А потом мы так и не выясним, из-за чего все началось, почему произошла трагедия мирового масштаба.

Впрочем, в самое ближайшее время поклонники смогут оценить и клип на совершенно новую песню, которая была написана Шевчуком в новогодние каникулы.

- Сейчас начинам размышлять над клипом к еще одной песне. Размышляем вместе с Ильей Дураповым, который сделал клип на композицию «Любовь не пропала». Это песня о любви, нежная. Она новая, я ее написал недавно - называется «В постели», - рассказал Шевчук.

Как признался фронтмен «ДДТ», он и впредь намерен экранизировать свои песни.

- Мы как-то раньше мало этим занимались - казалось, что достаточно музыки и словно, хотя наша группа всегда занималась видеоинсталляциями на концертах, все последние программы, начиная с «Мира номер ноль». Но сейчас многие люди опять хотят воспринимать музыку глазами, - уверен легендарный рокер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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