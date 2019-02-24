Народный мститель из Башкирии объявил войну «коррумпированным чиновникам»

Эта нашумевшая история произошла в конце ноября 2017 года. 51-летний житель Чишмов Радик Мухамедзянов похитил двух братьев-чиновников и, угрожая пистолетом и муляжом взрывчатки, заставил отдать ему около трех миллионов рублей - в счет «долга перед Родиной».

Местные чиновники и силовики об этой истории вспоминать не любят. Но в распоряжении «Комсомолки» оказались документы следствия, которые раскрывают причину столь неожиданного нападения простого сельского мужика на местную администрацию.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

Радик Мухамедзянов родился и вырос в Чишмах. В 90-х отслужил в армии, недолго работал в транспортном отделе милиции, а потом перевелся в военизированную охрану на железной дороге. Супруга Эльвира всегда с гордостью и уважением отзывалась о муже: в 2006 году он на собственные средства дорогу в селе отремонтировал дорогу: нанимал местных рабочих и даже лично рассыпал щебенку. В последнее время мужчина дома занимался сваркой печей для домов и бань. Чтобы купить металл и необходимое оборудование, Радик занял у бывшей родственницы миллион рублей, правда, с обещанием, что вернет два миллиона или купит квартиру.

Когда Эльвира отмечала свой 45-летний юбилей, муж с гордостью вручил ей необычный подарок – полевую кухню в виде паровоза, которую сам же сконструировал. Женщина осталась в восторге от подарка, не скупились на похвалу и соседи. Поняв, что на идее можно неплохо заработать, если поставить производство на поток, Радик решил показать свое произведение и сельской администрации: главе Чишминского сельсовета Ильгизу Уразметову и его старшему брату - главе Чишминского района – Флюру.

Та самая печь-паровоз. Фото: Марина Каримова

Сначала Радик поговорил с Ильгизом: подкараулил его на улице и стал показывать фотографии печи, но чиновник отмахнулся от мужчины, пообещав подумать над этим позже. В том же направлении умельца послал и его брат.

- Все в селе знали, что все эти чиновники – хапуги, и им нет никакого дела до нас, простых людей, - жаловался тогда Мухамедзянов. Поддерживали его и другие местные жители. Поселок был бедным, но зато у его руководителей были дорогие автомобили и дома. Радик был уверен, что все эти деньги заработаны нечестным путем, а отказ в помощи стал последней каплей.

«ДИВЕРСАНТ» ВЫХОДИТ НА ТРОПУ ВОЙНЫ

17 ноября Мухамедзянов проводил утром жену в Уфу (Эльвира работала фельдшером и должна была сдать квалификационный экзамен) и стал готовиться к исполнению своего плана. Достал спрятанные в гараже наган и патроны. Пистолет мужчина нашел несколько лет назад на железной дороге, часть патронов раньше принадлежали отцу Радика, и тот сохранил их на память. Из поясной сумки, проводов и железных деталей соорудил два макета взрывчатки.

Ближе к двум часам приехал знакомый таксист, и Мухамедзянов поехал в чишминский сельсовет.

- Он зашел ко мне в кабинет и с порога начал рассказывать про свою печь-паровоз, - вспоминает Ильгиз Уразметов. – Говорил, что задумкой заинтересовались какие-то бизнесмены, и если я сейчас не поеду и не посмотрю на это изделие, то другие люди на этом потом хорошо заработают. В конце концов, я уступил ему и согласился съездить к нему домой, чтобы посмотреть на эту печь.

Когда Уразметов зашел в гараж, Радик быстро закрыл дверь, а потом достал наган и направил его на чиновника. Мужчина заявил, что долго готовился к этому дню, когда «предатели отчизны» и «паразиты на теле родины» будут наказаны.

Для пущей убедительности Мухаметзянов продемонстрировал жестяной жетон с надписью «СМЕРШ» и военный билет с надписью «Диверсант», заявив, что исполняет волю секретного разведывательного батальона, призванного «бороться с падлами-чиновниками, разваливающими страну».

- Он достал фотоаппарат и начал снимать видео, - вспоминает Уразметов. – Мол, руководству «СМЕРША» нужны доказательства. Он начал задавать мне вопросы: куда были потрачены шесть миллионов, якобы выделенные на ремонт сельской дороги.

Портал Proufu позже опубликовал эти видео: на них перепуганный чиновник уверяет, что сельсовет получил всего 500 тысяч рублей. На вопрос Мухаметзянова, как именно он собирается искупить свою вину перед Родиной, мужчина тихо шепчет, что будет «работать на своей земле»…

На шее у Ильгиза Уразметова "мститель" затянул трос-удавку, а сверху обмотал шарфом. Фото: скриншот видео, предоставлено Proufu

В конце концов, Радик заставил чиновника собственноручно написать расписку, в которой он обещает добровольно вернуть все «награбленное» во время своей работы в администрации и «без последствий лицу, которое его изъяло».

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ЗА ОТМЕНУ ПРИКАЗА О ЛИКВИДАЦИИ

Вечером Мухаметзянов и Уразметов поехали домой к главе администрации Чишминского района – Флюру Уразметову.

- Брат позвонил мне и попросил выйти, - вспоминает Флюр Уразметов. – Я спустился и увидел рядом с ним мужчину – я сразу его вспомнил, он уже приходил ко мне, представлялся Юрием Тарановым и показывал рисунки какой-то уникальной печи. И тут он наставляет на меня наган! Я хотел что-то сказать, возмутиться, а он мне – на поясе у твоего брата взрывчатка, на шее – удавка. Дернешься, увидишь, как у братца отлетит голова…

Радик попросил зайти для разговора в дом, но Уразметов-старший решил не рисковать жизнями старенькой матери и супруги, а потому провел всех в баню. Там Мухаметзянов снова потребовал от братьев шесть миллионов рублей, которые они ранее присвоили себе из бюджета сельсовета. Уразметовы пытались оправдываться, но Радик их грубо обрывал.

- Он тыкал в нас пистолетом и говорил, что в каждом районе есть группировки, призванные убивать таких паразитов и дармоедов, как мы, - вспоминает Уразметов-старший.

«НА МАШИНЫ ХВАТИЛО, НА ДОРОГИ – НЕТ?!»

Все это время Радик вел видеозапись: за кадром он искренне возмущается, что Уразметовы и другие чиновники абсолютно ничего не сделали на благо сельчан.

- Вы вот говорите про финансы. Я на этой улице (Луговой – ред.) в 2006 году за два месяца сделал дорогу в одно лицо, отсыпав практически 600 метров железнодорожной щебенкой, — отчитывает Мухаметзянов братьев. — У вас нет денег? На себя, на своих близких, чтобы купить им машины, квартиры, дать образование – деньги есть. А вот как сделать дороги, как сделать нормальную человеческую жизнь людям — у вас нет денег.

— На тачке же не навозишь, техника нужна. И железная дорога, они сейчас уже тоже хитрить стали, — оправдывается Уразметов-старший.

— Понятно. Потому что вы наплодили паразитов, — делает вывод «мститель».

Уразметов-старший искренне не понимал, в чем его вина, ведь "все так живут". Фото: скриншот видео, предоставлено Proufu

В итоге Уразметовым удалось сторговаться до трех миллионов, и Флюр занял у знакомого недостающую сумму в один миллион триста тысяч. Радик лично съездил с братьями и забрал деньги, а на утро все дружно отправились на служебном автомобиле Уразметова-младшего в Уфу, чтобы в банке снять с банковского счета Флюра Уразметова еще миллион семьсот тысяч. Лишь получив сумму на руки, мужчина снял с пленников муляж взрывчатки и отпустил их, предупредив, чтобы те молчали о случившемся.

ОБРАТИЛИСЬ К СИЛОВИКАМ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ

И Уразметовы действительно молчали несколько дней. О похищении не знали ни родственники, ни коллеги чиновников: ну не в настроении ходят, понурые и молчаливые, значит, на работе проблемы возникли.

Лишь только 21 ноября Флюр Уразметов решился заявить в правоохранительные органы о вымогательствах и угрозах.

В тот день из Уфы вернулась супруга Радика Эльвира, и муж за удачно сданный экзамен подарил ей 50 тысяч рублей, которые женщина положила к остальным нехитрым накоплениям. Позже, во время обыска, все деньги изымут силовики, не разбираясь, кому они принадлежат. Большую часть денег Мухаметзянов передал отцу своей родственницы, у которой в 2015 году занял миллион рублей.

Вечером 21 ноября Радик предложил жене отправиться в гости к ее родителям, чтобы искупаться в бане. Перед уходом велел взять с собой самое ценное, а дома оставить включенным свет – чтобы воры не забрались. Силовики задержали Мухаметзянова прямо в гостях у тещи, устроили обыск, но мужчина заявил, что готов во всем признаться, и остальные тут не причем. Первым делом Радик передал следователям флешку с видеозаписями «допроса» Уразметовых.

Возникает вопрос, почему братья – чиновники обратились за помощью к силовикам только через два дня? Радик и его супруга уверены: Уразметовы не хотели, чтобы про их темные дела прознали остальные, и подчищали хвосты. С кем-то консультировались, просчитывали все варианты – а когда убедились, что им самим ничего не угрожает – обратились за помощью.

Супруга Мухамедзянова уверена, что ее муж поступил абсолютно правильно

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЗА «РАЗБОЙ И НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ»

В итоге «башкирскому Робин Гуду» предъявили обвинение в разбойном нападении с применением оружия, лишении свободы двух лиц и незаконном обороте оружия.

Чишминский районный суд приговорил его к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Конечно, ни сам Мухаметзянов, ни его сторона защиты не согласились с таким суровым приговором и обжаловали его в Верховном суде. Упор делался на то, что никто чиновников не похищал – они передвигались на служебном автомобиле, ездили в банк и в сельсовет, да и вообще, если бы захотели – легко бы дали своему похитителю отпор. Однако в Верховном суде приговор оставили практически без изменений – все же свои десять лет в колонии строгого режима Мухаметзянову придется отбыть, зато со злополучной печи-паровоза сняли арест, и теперь Эльвира Нуриахметова может накормить всех сельчан в память о своем муже, который всего лишь не хотел мириться с беззаконием и произволом хапуг-чиновников.