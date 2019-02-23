Его отец ушел еще до рождения: молодая женщина из Башкирии в одиночку спасает своего сына

Маленькому Алмазу Хафизову из Башкирии уже исполнилось шесть лет: он уже умеет читать по слогам и легко считает до пятидесяти. Мальчик обожает пересчитывать все, что попадается ему на глаза: спички в коробке, голубей на улице, фигуры в учебнике. Алмазу очень нравится математика, и он мечтает поскорее пойти в школу, чтобы поразить своими знаниями учителей. Но есть проблема – Алмаз не умеет ходить. Он может недолго стоять с поддержкой, и даже пару шажков с чужой помощью доставляют ему сильную боль.

ЧИТАЕТ ПУШКИНА, НО НЕ МОЖЕТ ДАЖЕ СТОЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Алмаз родился недоношенным, семимесячным, и это сильно отразилось на его физическом состоянии. ДЦП, спастическая дисплегия (проблема с ножками, говоря простым языком) – такие серьезные диагнозы прописаны в его медицинской карте. Алмаз развит не по годам умственно – наизусть читает стихи Пушкина, но не может бегать и играть, как и остальные его сверстники.

Мальчика одна воспитывает мама - инвалид по слуху, а отец ушел из семьи еще до рождения Алмаза

- Сын уже перенес две операции на ногах – на голеностопном и тазобедренном суставах, - рассказывает мама мальчика Снежана Хафизова. – Теперь он может ровно стоять и наступать на полную стопу. Скоро ему должны будут сделать третью операцию, после которой есть все шансы, что Алмаз будет стоять и ходить без поддержки. Ножки перестанут болеть и будут слушаться.

Врачи также дают самые положительные прогнозы, но после бесплатной операции необходима длительная реабилитация, но за нее уже придется платить. Казалось бы, что такое 84 тысячи рублей (именно столько стоит курс реабилитации в ФОЦ «Эльмар», который специализируется на проблемах опорно-двигательного аппарата)? А вот для родных Алмаза это практически неподъемная сумма.

ВОСПИТЫВАЕТ МАМА В ОДИНОЧКУ

Дело в том, что ребенка одна воспитывает мама – инвалид по слуху. Отец Алмаза ушел из семьи еще до рождения мальчика, и совершенно не принимает участия в жизни сына. Помогают женщине ее пожилые родители, которые очень хотят видеть внука здоровым и с каждой пенсии откладывают хоть копеечку. Вот только копить придется несколько лет, а время не ждет. Если не пройти реабилитацию сразу после операции, все лечение пойдет насмарку.

На помощь мальчику пришли волонтеры благотворительного фонда «Наши дети»: они организовали сбор средств, которые пойдут на оплату реабилитации в «Эльмаре». Если вы хотите помочь этому улыбчивому ласковому мальчугану поскорее встать на ноги и пойти в школу без костылей и колясок, вы можете обратиться в благотворительный фонд. На личной странице Алмаза вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлении и расходе средств, а также последние новости о самочувствии ребенка.