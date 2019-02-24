2019-02-26T12:14:46+03:00
Происшествия

«Успела выбросить сына в окно»: в Башкирии едва заживо не сгорели молодая мать с годовалым ребенком

Малыш не пострадал, а его мама госпитализирована с ожогами 3 степени
Яна БАЗЕКИНА
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Айсылу еле успела передать ребенка, но сама пострадала от пламениАйсылу еле успела передать ребенка, но сама пострадала от пламени
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Страшный пожар, едва не унесший жизнь молодой женщины с ребенком, разгорелся в ночь на 19 февраля в деревне Старобабичево Кармаскалинского района республики. Словно спичка вспыхнул одноэтажный деревянный дом, в котором проживала семья Хасановых. Отец семейства находился в отъезде по работе, а 22-летняя Айсылу Хасанова уложила своего годовалого сынишку спать и сама уснула. В два часа ночи женщина проснулась от пронзительного сигнала пожарного извещателя: комнату заволокло густым удушливым дымом, сильно пахло гарью, а по стенам уже ползли языки пламени.

- Айсылу бросилась к окну, успела завернуть ребенка в одеяло и выбросить его на снег, - рассказывает близкая подруга женщины Ильгиза Ш. – Потом полезла сама, но замешкалась, пришлось разбивать стекло.

ОБГОРЕЛИ ЛИЦО И РУКА

Молодая женщина сильно порезала ногу осколком стекла, а также получила серьезные ожоги третьей степени: обгорела половина лица и рука. В тяжелом состоянии Айсылу увезли в больницу.

- Все обошлось, она выкарабкалась, - с облегчением вздыхает подруга семьи. – 21 февраля ее перевели из реанимации в общую палату. Айсылу в сознании, но сейчас ее нельзя тревожить, очень слабая еще.

По предварительной версии причиной возгорания стала старая неисправная электропроводка. В настоящий момент все обстоятельства пожара устанавливаю дознаватели МЧС.

Глава семейства в ту ночь находился на выезде по работе

Глава семейства в ту ночь находился на выезде по работе

- Мы настоятельно рекомендуем жителям оборудовать свои дома автономными пожарными извещателями, которые реагируют на малейшее задымление. Данное недорогое устройство (стоимость прибора составляет от 250 до 900 рублей, в зависимости от производителя) уже не раз спасало жизни людей от опасной огненной стихии, - говорят сотрудники Главного управления МЧС России по Башкирии.

ПОГОРЕЛЬЦАМ ТРЕБУЕТСЯ ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ

Пока Айсылу находится в больнице, о мальчике, которому на днях должен исполниться годик, пока заботится бабушка. В пожаре у молодой семьи сгорело абсолютно все: дом, мебель, вещи, деньги и документы. Односельчане решили помочь погорельцам и организовали для них сбор: помочь можно не только финансово, но и вещами.

- В первую очередь, нужны вещи для мамы и малыша, - говорит Ильгиза Ш. – У Айсылу размер одежды 44-48, размер обуви 36-й. Вещи для малыша - на рост от 74 сантиметров, как домашние, так и зимние, теплые. Также очень нужны коляска и санки. Ну и деньги, конечно, не будут лишними – у них же своего не осталось ровным счетом ничего.

Если вы хотите помочь молодой семье погорельцев вещами и другими предметами быта, обращайтесь по номеру 8(917)482-94-39 (подруга Ильгиза Ш.).

Банковские реквизиты 5469060027840708 (получатель Хасанова Айсылу Рафилевна)

ИСТОЧНИК KP.RU

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