Жительница Башкирии завела своего младшего брата в лес и пыталась задушить из ревности

Пока в Москве кипят страсти вокруг запутанной истории, в которой мать завела своего ребенка в лес и оставила его там одного с пакетом на голове, вчера, 20 февраля, в Башкирии произошел похожий случай.

Все началось с того, что 22-летняя жительница Кармаскалинского района Гузель Т. (здесь и далее имена изменены - ред.) приревновала своего младшего брата Артура к родителям и решила отомстить. Вчера днем девушка отпросилась у матери сходить вместе с братом в библиотеку, а после погулять с ним по лесу. Ничего не подозревающая родительница согласилась,но через некоторое время дети перестали выходить на связь.

Оказалось, что Гузель завела третьеклассника в лес, за руку оттащила к реке и, невзирая на мороз, стащила с него одежду. Потом достала заранее приготовленный шнур от зарядки телефона и начала душить братишку. Поняв, что план провалился, и ребенок продолжает дышать, сестрица попыталась закопать его в снегу.

- В какой-то момент девушка осознала, что за убийство ей придется отвечать, и, проникнувшись сочувствием, даже повела мальчика в больницу. По дороге они встретили людей, которые оказали ребенку первую помощь и помогли отвезти его в медучреждение, - рассказали в пресс-службе республиканского следственного комитета.

Сейчас девушке предстоит обследование у психиатров

ИСПУГАЛАСЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТВЕЛА БРАТА В БОЛЬНИЦУ

И хотя Артур получил обморожения стоп, травму головы, ушибы и ссадины, сейчас его жизни ничего не угрожает. А вот психическое состояние его сестрицы сейчас проверяют специалисты. По некоторым данным, девушка страдает психическим расстройством – задержкой развития.

А пока следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают мальчика и его родителей и других свидетелей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, - уточнили в следкоме Башкирии.