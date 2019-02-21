Инвесторы продолжат ремонтировать салаватский роддом

Власти Башкирии одобрили продолжение концессионной программы, направленной на ремонт и реконструкцию единственного роддома в Салавате.

История с «нехорошим» роддомом в Салавате началась в августе 2018 года, когда Рустэм Хамитов одобрил передачу медицинского учреждения частному лицу – группе компаний «Медма». Согласно условиям договора, бизнесмены получили в пользование на 23 года целый комплекс роддома. За это время новое руководство обязалось провести ремонт и обновить медицинскую технику - всего на 286 миллионов рублей.

ПРОПАВШИЕ ЛЬГОТЫ И ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Через несколько месяцев после заключения договора стали появляться первые «тревожные звоночки» из Салавата.

Во-первых, всех прежних сотрудников перевели на новую форму работы – они перестали получать льготы как сотрудники государственного предприятия. По-сути, 410 новых медиков начали работать в частной компании – со всеми позитивными и негативными последствиями. Новое руководство роддома обратилось в правительство и Госдуму страны, чтобы вернуть сотрудникам льготы.

Во-вторых, еще один вопрос возник у женщин, работающих в местной колонии №2. Дело в том, что сотрудницы исправительного учреждения по закону не могут получать медицинскую помощь в частных больницах, которой в итоге стал роддом. Без консультаций остались порядка 400 женщин и девушек.

ВИЗИТ ЖУРНАЛИСТОВ

Вскоре в СМИ начала появляться информация о плачевном состоянии здания роддома. Мол, процесс концессии продлился больше полугода, а никаких визуальных изменений не произошло. Наши коллеги из портала «Проуфу» съездили на место и удостоверились, что некоторые помещения действительно требуют ремонта. Так же после их поездки стало известно, что инвестор закупил оборудование, которое медики в итоге не могут использовать – к нему нет расходных материалов и инструкций на русском языке.

Разруху в палатах представитель компании «Медма» объяснил тем, что строители до сих пор не получили проектную документацию. Ситуацией заинтересовались в Росздравнадзоре и прокуратуре республики.

В январе 2019 года инвесторы заявили, что готовы расторгнуть контракт с республикой. Как объяснил член совета директоров компании «Медма» Булат Магадеев, компании приходится работать в условиях неопределенности (за несколько дней до этого заявления Радий Хабиров запретил передавать роддома Башкирии в руки инвесторов) и постоянной критики со стороны общественности. Магадеев признал, что в этом случае возможны миллионные убытки для бизнеса – к началу 2019 года «Медма» вложила в закупку иностранного оборудования порядка 40 миллионов рублей.

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ

Накануне стало известно, что правительство Башкирии и частный инвестор все-таки пришли к консенсусу. Для контроля процесса и информирования всех сторон, в минздраве республики создадут орган. Положения, полученные в ходе дополнительного обсуждения проекта, выведут в отдельный договор, который составят до 1 марта.

- Мы благодарны нашим партнерам за конструктивный диалог и желание участвовать в реализации концессионного соглашения по салаватскому роддому. Со стороны правительства нам гарантировали полное содействие в решении вопросов, с которыми мы столкнулись в процессе реализации, - объяснили инвесторы из «Медмы».