Борис Гребенщиков запишет песню с башкирским кураистом Робертом Юлдашевым

Легендарный лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков не перестает удивлять и восхищать поклонников. "Посол рок-н-ролла " сейчас катается по стране с юбилейной программой "Двери травы", посвященной своему 65-летию. Но, несмотря на солидный стаж, "Аквариум" вовсе не выглядит как ретро-бэнд, а звучит на удивление актуально. А бессменный лидер группы поражает неуемной энергией, в чем в очередной раз смогла убедиться публика, пришедшая на встречу с рок-гуру в "Огни Уфы".

Шутка ли, концерт длился почти четыре часа - в сет-листе оказалось около сорока песен ! На такие подвиги мало кто и из более молодых музыкантов способен, а вот БГ - легко. Публика просто кайфовала - прозвучали и песни, с которых все когда-то началось, в том числе, конечно, и композиция "Двери травы", давшая название юбилейному туру, и новые вещи. Не обошлось без сюрпризов: старый хит 1987 года "Аделаида" и самый свежий, шестиминутный рок-манифест "Изумрудно-ясные дни", написанный буквально месяц назад во время поездки в Индию, прозвучали под курай народного артиста Башкирии Роберта Юлдашева. Древний инструмент башкир, который в прошлом году получил статус национального бренда, достойно заменил флейту ирландца Брайана Финнегана, который играет в "Аквариуме" уже с десяток лет.

- Эти песни выбрать сам Борис Борисович : по его мнению они больше всего подошли - на них отлично ложится звучание курая, - рассказал "Комсомолке" Роберт Юлдашев. - Мы еще в прошлом году планировали что-то исполнить вместе, но тогда не получилось, меня в день концерта не было в Уфе. А вообще-то Гребенщиков давно знаком с кураем, слушал записи, которые ему порекомендовал Андрей Макаревич.

Неутомимый БГ и его команда не уходили со сцены почти четыре часаФото: Марат МУЛЮКОВ

С лидером "Машины времени" башкирский музыкант познакомился еще в 2012 году, когда вместе со своим ансамблем "Курайсы" принимал участние в масштабном фестиваля "Сотворение мира" в Казани, который курировал Макаревич. Но "машинист" далеко не первый музыкант, очарованный звуками "башкирской флейты", как часто называют курай. Роберт Юлдашев записывал песни и с Николаем Носковым, и Гариком Сукачевым. А теперь , как выяснилось, курай будет звучать и в новом альбоме "Аквариума". Во всяком случае, в одной из композиции уже точно.

- Гребенщиков предложил мне поучаствовать в записи песни "Изумрудно-ясные дни", - признался Роберт Юлдашев.

ПОХОД В МУЗЕЙ И КАРТИНА В ПОДАРОК

Уфимский концерт, как признались поклонники, превзошел все их ожидания. "Спасибо за взрыв эмоций! Это было нечто! Ждем в Уфе еще и не раз",- пишут подписчики БГ на его страничке в Инстаграме. А накануне своего грандиозного выступления Гребенщиков по своему обыкновению отправился за вдохновением в местный художественный музей им. Нестерова, куда заглядывает с завидной регулярностью в свой каждый визит в башкирскую столицу. Казалось бы, легендарный рокер уже досконально изучил все музейные экспозиции, но, тем не менее, возвращается сюда вновь и вновь. Народу в разгар рабочего дня в музее было немного, и звездный посетитель смог спокойно созерцать полотна великих мастеров живописи. Борис Борисович даже запечатлел некоторые картины на камеру своего мобильника.

- Я бы мог часами бродить по художественному музею, - признался БГ.- Мое отношение ко всем художникам - это чудовищная зависть, потому что они умеют то, чего я никогда уметь не буду.

Наряд фронтмена "Аквариума" украшала пиратская эмблема - "веселый Роджер"Фото: Марат МУЛЮКОВ

Но вот у поклонников БГ на этот счет совершенно другое мнение : они очень ценят работы своего кумира-художника-самоучки и давно ждут выставки работ лидера "Аквариума" в Уфе. Выставку БГ предлагали организовать еще несколько лет назад в том же музее Нестерова, но пока что-то не сложилось. Дирекция музея не раз заявляла, что готова в любое время предоставить свои выставочные залы под экспозицию Гребенщикова-художника. А посмотреть есть на что - работы музыканта не раз выставлялись и в его родном Санкт-Петербурге, и в Москве, и Нью-Йорке.

Борис Борисович рассказал, что в настоящее время экспозиция под названием "Тотемы Зимогоров" из тридцати его полотен демонстрируется в Минске. Кстати, в этот раз БГ получил в Уфе в подарок картину. Конечно, не из музейного фонда - оригинальную портрет рокера ему преподнес давний поклонник - солист уфимской группы "Никола Стасюк" Станислав Никоненко, который изобразил кумир с аквариумом, из которого смотрит огромная рыба.