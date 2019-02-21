2019-02-21T10:51:55+03:00
Происшествия

«В комнате был один, дверь закрыта»: подробности смерти подростка из Уфы после прикосновения к компьютеру

Разряд был такой силы, что восьмиклассник скончался практически мгновенно
Инга НОВИЦКАЯ
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Следователям предстоит выяснить все обстоятельства гибели подросткаСледователям предстоит выяснить все обстоятельства гибели подростка
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Нелепый трагический случай произошел в Уфе в минувший вторник, 19 февраля. Восьмиклассник погиб от удара током, случайно дотронувшись до открытого системного блока компьютера. Мощный электрический разряд пронзил тело ребенка, он скончался практически мгновенно.

ДОТРОНУЛСЯ ДО БАТАРЕИ И ПОЛУЧИЛ РАЗРЯД

«Комсомольской правде - Уфа» удалось выяснить личность погибшего школьника – им оказался 13-летний Камиль Ф. (здесь и далее имена изменены – ред.). Как рассказали родственники погибшего, в тот день мальчик находился дома с бабушкой и решил поиграть в любимую компьютерную «стрелялку».

- Системный блок стоял на полу открытый, он так пять лет уже стоит, - рассказали знакомые семьи со слов мамы мальчика. – Камиль, видимо, раскачивался на стуле, ногой задел «системник», а при падении инстинктивно схватился за батарею. Как все именно произошло – до сих пор неясно, в комнате он один был, дверь закрытая…

Родители и друзья до сих пор не могут поверить, что улыбчивого ласкового Камиля больше нет

Родители и друзья до сих пор не могут поверить, что улыбчивого ласкового Камиля больше нет

Конечно, сразу возникает вопрос: неужели открытый системный блок несет смертельную опасность, ведь многие пользователи предпочитают оставлять его открытым для быстрого охлаждения и удобной очистки. Мы обратились за комментарием к эксперту.

- Электрический ток в исправном системном блоке не представляет никакой угрозы, даже если второй рукой трогать батарею. Другое дело, если компьютер был поврежден, например, из блока питания торчал оголенный провод. Или просто блок питания был неисправным. Третий вариант - помимо батареи и материнской платы там была какая-то вода, которая, например, пролилась на системный блок, - рассказал «Комсомольской правде - Уфа» электрик Михаил А.

Был ли неисправен компьютер или пролилась какая-то жидкость – выяснят следователи, которым предстоит восстановить всю картину произошедшего.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются близкие погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ОБОЖАЛ СВОЕГО МЛАДШЕГО БРАТИШКУ

Родные и знакомые Камиля до сих пор не могут прийти в себя и не верят в случившееся. О самом мальчике известно, что он родился в Дюртюлях, но в раннем детстве переехал с родителями в Уфу, где пошел в школу. Одноклассники мальчика отзываются о нем как о добром и веселом друге, с отличным чувством юмора.

- Учился нормально, не прогуливал, умел развеселить весь класс, - рассказывает одноклассница Камиля Алена. – Спортом не особо увлекался, зато компьютерные игры любил, но у нас все мальчишки ими увлекаются. Мне сложно говорить о Камиле… Я до сих пор не верю, что его больше нет.

Камиль был очень привязан к младшему братишке

Камиль был очень привязан к младшему братишке

Соседи из Дюртюлей, куда подросток регулярно приезжал, чтобы проведать дедушку, рассказывают, что Камиль очень был привязан к своим родителям и обожал своего младшего братишку, заботился о нем и старался быть настоящим примером. Похоронят восьмиклассника также в родном городе.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования семье погибшего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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