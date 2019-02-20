Ларсен в овертайме приносит «Салавату Юлаеву» победу в «зеленом дерби»

Для «Салавата Юлаева» матч против «Ак Барса» стал заключительным в регулярном сезоне. Так уж вышло, что уфимская команда еще пару недель назад обеспечила себе шестое место на Востоке и не могла двинуться ни вверх, ни вниз. Именно поэтому тренерский штаб перешел на режим усиленной подготовки к плей-офф, и ранее на дальневосточное турне отправил ближайший резерв.

Интрига крылась лишь в том, кто станет соперником «юлаевцев» по первому раунду. Из трио претендентов наиболее вероятным являлся как раз казанский «Ак Барс». Об этом прекрасно были информированы и сами игроки, и болельщики. Настрой так что был запредельным, когда еще в боевых условиях получится проверить себя, ведь завершать сезон так рано совершенно не хочется.

«АК БАРСУ» ПЛЕВАТЬ, С КЕМ ИГРАТЬ

Если бы этот матч выигрывали казанцы, то они практически гарантировали себе третье место Востока и, соответственно, выходили на «Салават Юлаев». Многие в Уфе подумывали, что соседи могут сыграть в поддавки, так как непредсказуемое «зеленое дерби» вряд ли сочтут хорошим вариантом в столице Татарстана. Однако, как показала практика, многоопытный Зинэтула Билялетдинов, похоже, сам хочет встретиться именно с «юлаевцами». «Салават» образца нынешнего сезона стилистически удобен для казанцев, ранее они вообще не испытывали проблем в «зеленых дерби». Состав был привезен полностью боевой, таким образом получилась полноценная генеральная репетиция плей-офф.

Начали гости в своем стиле – спокойно, не взвинчивая скорости, будто присматриваясь к оппоненту. Команда Николая Цулыгина пыталась захватить территориальное преимущество, но при малейшей попытке получала острый контрвыпад. Несколько раз в первом периоде здорово подстраховал Метсола, который стеной вырастал в воротах.

Проблемы в атаке у «юлаевцев» были обусловлены и отсутствием Линуса Умарка. Шведа, вроде как, не припрятали. Он действительно заболел и пропустил несколько последних тренировок. Ничего серьезного с ним не произошло и к плей-офф лидер команды должен вернуться в строй. Пока же просто решили не рисковать его здоровьем, тем более матч, по большому счету, ничего не решал.

Казанцы упустили победу за минуту до конца основного времениФото: Рустем АХУНОВ

Без шведа тяжеловато строились позиционные атаки. «Ак Барс» четко выстраивался у своих ворот и не давал разгуляться в неравных составах. Но раз не получается подолгу разыгрывать, то «Салават Юлаев» попробовал ударить по казанцам их же оружием, а именно реактивной контратакой. Практически все сделал Ларсен: датчанин и разогнал партнеров, и сам же успел на завершающий бросок на пятачке – 1:0. Получилось идеально.

«САЛАВАТ» БЫЛ ХОРОШ, НО ЧУТЬ НЕ ПРОИГРАЛ

После забитого гола хозяева заиграли вдохновенно. Весь второй период они практически доминировали на льду. Помогало в этом, конечно, и то, что казанцы принялись играть не дисциплинированно и периодически удаляться, благодаря чему отдали инициативу сопернику.

Все шло хорошо, но стоило «юлаевцам» чуточку расслабиться, как «Ак Барс» тут же сравнял счет. В меньшинстве уфимские защитники совершенно забыли про Зарипова. Казанский ветеран подъехал к воротам, получил пас от Секача и в упор расстрелял бедного Метсолу – 1:1. Финского вратаря оставили под растерзание.

В начале третьего периода расслабленность хозяев чуть не привела к настоящей катастрофе. Сначала Коледов в безобидной ситуации вдруг выбросил шайбу из своей зоны и заработал две минуты штрафа, а потом казанский Владимир Ткачев мощно бросил в верхний угол ворот Метсолы. На добивание бросился весь «Ак Барс», образовалась куча мала, и шайба все-таки медленно заползла за линию. Гол в итоге запишут на Ткачева.

Вторую шайбу "Ак Барс" буквально затолкал в воротаФото: Рустем АХУНОВ

На табло к тому моменту горела 42-я минута, и это было, говоря прямо, неприятненько. Казанцы совсем не та команда, у которой можно отыграться в заключительной трети. Но деваться было некуда, тем более терять «Салавату Юлаеву» совершенно нечего, хозяева рванули вперед в попытках смутить грозного оппонента.

Поначалу происходящее больше напоминало броски камнями в неприступную бетонную стену. Даже Билялетдинов достаточно спокойно стоял на своей скамейке и ничего не подсказывал своим игрокам, будто все находилось под их контролем. Эта самоуспокоенность, похоже, и сыграло злую шутку. За минуту до конца основного времени казанцы все-таки упустили на пятачке Хартикайнена. Финн получил передачу из-за ворот и никого прощать не стал, прошив Подъяпольского – 2:2.

Уступать никто не собиралсяФото: Рустем АХУНОВ

А вот поиграть в овертайме особо и не получилось. Казанцы что-то совершено недооценили скоростные качества и спортивную наглость Ларсена. Датский защитник обратил внимание, что никто с ним плотно не играет, да и вообще оставили ему открытую дорожку к воротам. Подумал-подумал немного Ларсен, да как включился и в одиночку принес победу своей команде – 3:2.

Эта победа стала первой для «Салавата Юлаева» в «зеленых дерби» в нынешнем сезоне. Несмотря на позитивный результат, одно очко «Ак Барс» все-таки заработал и наверняка никуда с третьего места Востока не уйдет. Это значит, что впереди болельщиков ожидают, как минимум, еще четыре татаро-башкирских противостояния. Плей-офф на Востоке стартует 25 февраля.