2019-02-20T14:58:24+03:00
Общество

«Муж бросил, узнав о болезни»: в Башкирии родные спасают 31-летнюю мать двоих детей

У Лилии Нафиковой обнаружили рак груди
Эльвина АПАРИНА
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У Лилии растут двое детей, мальчику четыре годика, а девочке 7 лет, она уже учится в первом классеУ Лилии растут двое детей, мальчику четыре годика, а девочке 7 лет, она уже учится в первом классе
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Жизнь 31-летней Лилии Нафиковой из села Серафимовский в 2018 году разделилась на «до» и «после», когда она узнала о смертельной болезни. Как рассказала подруга женщины Светлана, у Лилии из ниоткуда вылезла шишка рядом с левой грудью. Мать двоих детей немедленно обратилась к врачу, а там, в кабинете, как гром среди ясного неба, ей сообщили, что у нее рак груди третьей стадии.

Далее – обследования, кабинет за кабинетом, процедуры, лечения и четыре курса химиотерапии. После первого курса лечения у Лилии стали выпадать волосы. Тогда судьба преподнесла ей еще один удар – не выдержав проблем со здоровьем жены, Лилию бросил муж.

- Он ушел почти сразу, как подруге сообщили о диагнозе. Еще и голову ей побрил, когда после первого курса стали волосы выпадать, - ужасается Светлана.

В минувшую пятницу, 15 февраля, Лилии сделали операцию по удалению груди. Надеялись, что этого будет достаточно, но болезнь начала прогрессировать. К сожалению, уже пошли метастазы по всему организму. В конце недели Лилию выпишут домой, родственники хотят собрать денег, чтобы вылечить ее в Германии.

- Сейчас нам нужны деньги на всяческие препараты, МРТ. Один только анализ «ПЭТ» стоит 45 тысяч рублей, - говорит Светлана. - Сбор открываем, потому что рак не стоит на месте. Еще половина пути до выздоровления не пройдена, а ресурсы семьи исчерпаны.

У Лилии растут двое детей, мальчику четыре годика, а девочке семь лет, она уже учится в первом классе. Им очень необходима материнская любовь и воспитание. Малышам уже рассказали, что мама серьезно больна, те очень надеются, что Лилия выздоровеет.

Помочь Лилии можно переводом денежных средств на карту Сбербанка:

4276 0600 3644 4902 - Карта оформлена на Лилию Нафикову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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