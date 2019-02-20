За год в Башкирии снизился уровень качества жизни и подорожал бензин

По сравнению с 2018 годом Башкирия потеряла один пункт в федеральном рейтинге качества жизни российских регионов.

Аналитику происходящих в регионах событий провели специалисты РИА «Рейтинг». Как и в прошлые годы, цифры статистики эксперты брали из официальных и открытых источников – баз Росстата, Министерства финансов, Центробанка, Минздрава и других крупных ведомств.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Все 70 показателей социально-экономического развития каждого региона разделили на 11 основных групп. Среди самых важных – демография, экология, погода, уровень образования, количество «социальных» объектов, транспортная доступность, экономика и уровень развития малого бизнеса.

В 2018 году Башкирия оказалась на 25 месте в общем зачете регионов с 50 баллами в запасе. По сравнению с 2017 годом мы упали на одну позицию рейтинга.На по-прежнему обгоняют друзья из Челябинской (23 место)и Свердловской (13 место) областей. Соседи из Пермского края (42 место), Оренбургской (33 место)и Ульяновской областей (28 место)нам немного уступают.

Вообще, каких-то серьезных изменений в рейтинге за минувший год не произошло. Лидирует, разумеется, Москва, затем идет Петербург, Московская область, наши любимые соседи из Татарстана и Белгородская область. От основных лидеров Башкирия отстает больше чем на 20 баллов.

Среди аутсайдеров рейтинга - национальные республики Кавказа, Алтай, Курганская область и Тыва.

ПРО БЕНЗИН

Аналитики того же центра выяснили, в каких субъектах страны автолюбителям живется легче. Для оценки они взяли три переменные, основанные на бензине марки АИ92 – объем топлива, который можно купить на среднюю заплату в регионе, цену одного литра бензина и изменение стоимости бензина в процентах за год.

И вновь Башкирия оказалась посередине таблицы. Так, на среднюю зарплату в Башкирии (32,4 тысячи рублей) можно приобрести порядка 691 литров самого ходового топлива. Средняя цена топлива на крупных заправках составила 41,33 рубля. За год цена бензина выросла на 10%.

В этом рейтинге лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ. На среднюю зарплату вахтовика здесь можно приобрести порядка 2000 литров бензина.

Самым дорогим бензин оказался в Чукотском автономном округе. Здесь литр топлива в среднем продают за 56 рублей. На втором месте – республика Саха с 54,9 рублями за литр. «Бронза» уходит республике Крым –47 рублей. Здесь, к слову, на среднюю зарплату можно приобрести лишь 533 литра горючего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Радий Хабиров возглавил рейтинг активных в социальных сетях губернаторов.

Фонд «Петербургская политика» внимательно изучил социальные сети всех руководителей регионов России. По факту, с конца 2018 года общение с народом в социальных сетях стало «обязаловкой» для всех губернаторов. В Кремле даже появился неофициальный рейтинг работы региональных властей в интернете.

Основой для обзора деятельности глав регионов выбрали социальную сеть «Instagram»- ее возможности позволяют использовать картинки и небольшие текстовые послания. Такой формат идеально подходит для описания деятельности политика.

Эксперты фонда интересно описали лейтмотив всего аккаунта Радия Хабирова - «Управление республикой глазами главы». Аналитики отмечают, что Хабиров совмещает формальную и личную часть сообщений. Это делает профиль интересным для разных категорий граждан.

- Есть мотивация следить за аккаунтом главы. Примечательно, что негативные комментарии под постами никто не удаляет и не модерирует, - добавили политологи.