«Нашла странную шишку, но постеснялась сказать маме»: 13-летняя девочка из Башкирии борется с опасным заболеванием

Тоненькие ручки-тростинки, выпирающие ключицы и огромные глаза на похудевшем осунувшемся лице. Маленькая девочка на фотографии сидит на больничной койке и пытается улыбаться, несмотря на мучительную боль. 13-летняя Диана Максимова из Белебея страдает от очень редкой и опасной болезни Крона. Совсем скоро она отправится в Москву на очередное обследование, и девочке очень важно чувствовать материнскую поддержку в эти непростые дни.

ПОСТЕСНЯЛАСЬ СКАЗАТЬ МАМЕ О СВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ

До 12 лет Диана росла обычным здоровым ребенком – бегала в школу и на прогулки с подружками, танцевала и веселилась, как и все ее сверстники. А в январе прошлого года девочка нащупала у себя странную шишку в районе анального отверстия, но постеснялась рассказать об этом маме. Но уже через два месяца шишка значительно увеличилась, появились сильные боли и кровь в кале, и перепуганная Диана, наконец, решила сообщить матери о своей деликатной проблеме.

- Дочка жаловалась на нестерпимую боль, она очень сильно похудела – за месяц скинула почти 11 килограммов, - рассказывает мама Дианы Гузель. – Конечно, я сразу отвела ее в больницу.

В местной клинике врачи не смогли сразу поставить диагноз и больше месяца лечили девочку от геморроя, прописывая ей свечи и мази. Но улучшения не наступало; тогда было решено удалять шишку, но хирург, осмотрев Диану, отправил ее в Уфу на уточнение диагноза.

- В РДКБ дочери сделали колоноскопию. Врачи мне сказали, что это болезнь Крона, очень опасное и неизлечимое заболевание, - едва сдерживает слезы Гузель. – Весь ее кишечник поражен язвами, а эта шишка – часть растянутой слизистой кишечника, которая вышла наружу.

Болезнь Крона – это редкое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, затрагивающее слизистую, подслизистую и частично мышечный слой кишечника. Болезнь до сих пор до конца не изучена, и о причинах ее возникновения до сих пор ведутся споры среди врачей (ред.)

Девочка очень похудела и практически ничего не ест

ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ЕСТ И МУЧАЕТСЯ ОТ БОЛИ

Врачи успокоили родителей, что болезнь можно купировать. При правильно подобранной тактике лечения человек продолжает жить полноценной жизнью, не мучаясь от боли. Вот только ни медикаменты, ни уколы и капельницы особо не облегчали состояние Дианы, и три раза ей приходилось ложиться в больницу с обострениями. Из-за частых пропусков родители хотели было перевести девочку на домашнее обучение, но семиклассница наотрез отказалась.

- Она хочет посещать уроки, общаться своими друзьями, не желает сидеть дома, - вздыхает Гузель. – Но при этом у дочери серьезные ограничения по состоянию здоровья. Ей категорически нельзя простужаться, поскольку сильно ослаблен иммунитет, противопоказаны стресс и физические нагрузки. Мы переживаем, что в любой момент может открыться кишечное кровотечение, и Диана снова на несколько месяцев попадет в больницу.

Состояние девочки и сейчас неважное: у нее постоянно поднимается температура, часто тошнит, в кале снова появились кровь и слизь. Диана потеряла аппетит и практически ничего не ест.

- Совсем высохла. При росте 147 сантиметров весит всего 36 килограммов, - сокрушается мама девочки. – Никакие лекарства не помогают, мы просто в отчаянии.

Уфимские врачи предложили госпитализировать Диану в специализированную московскую клинику, где подобное заболевание успешно лечится (точнее, переводится в состояние ремиссии – ред.) Совсем скоро девочка отправится в Москву, но без сопровождающего, который будет за ней ухаживать в больнице, никак нельзя.

- Само обследование и лечение для Дианы будет бесплатное: ей предоставят и палату, и питание, - рассказывает мама девочки. – Но не отправлю же я маленького больного ребенка за тысячу с лишним километров одного? Мы даже не знаем, сколько времени дочь проведет в больнице. А вдруг понадобится операция? Конечно, я поеду с ней, чтобы ухаживать за моей малышкой.

Чтобы находиться рядом с дочерью, Гузель необходимо снять рядом с клиникой хоть какое-то жилье или воспользоваться предложением больницы – платной двухместной палатой, где она в любой момент может прийти на помощь. Вот только стоимость палаты (2200 рублей в сутки) и сразу на длительный срок – непозволительная роскошь для семьи Максимовых, где кроме Дианы воспитываются еще два ребенка, а почти все деньги уходят на лечение семиклассницы.

Если вы хотите помочь Диане отправиться на лечение в большой и чужой город вместе с мамой, обращайтесь по номеру 8(987)257-96-20 (номер прикреплен к карте Сбербанка на имя Анны Витальевны Максимовой – родной старшей сестры Дианы).