Кто достанется «Салавату Юлаеву» в первом раунде плей-офф?

20 февраля «Салават Юлаев» проведет свой заключительный матч регулярного чемпионата против казанского «Ак Барса». Команда Николая Цулыгина закрепилась на шестом месте Востока, и с этой позиции ее не сдвинуть ни при каких раскладах. По большому счету, сейчас уфимцы просто сидят и ждут, кто им в итоге достанется в соперники по первому раунду.

Вариантов на настоящий момент осталось три - казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Ни один из этих вариантов не назовешь приятным. «Юлаевцы» будут входить в плей-офф в статусе андердогов.

ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ – «АВАНГАРД»

Самым желанным вариантом для тренерского штаба Уфы, конечно же, является омский «Авангард». Команда, которая лихо стартовала в сезоне под руководством Боба Хартли, в середине и под конец «регулярки» сдулась. Обнажились многие проблемы как в игре, так и с составом. Баланса в построениях явно не хватает, постоянно чередуются хорошие и провальные серии. В этом, к слову, омский клуб похож на нынешний «Салават Юлаев».

Плюс не стоит забывать, что «ястребы» играют все-таки не дома, а в Балашихе. В плей-офф же поддержка домашних трибун всегда на первом месте. Именно болельщики ведут своих любимцев вперед, когда сама игра не ладится. «Авангард», несмотря на всю свою работу в этом направлении, будет лишен преимущества домашней площадки в полном объеме.

Надо признать, этот вариант самый желанный, но в то же время самый маловероятный. Омичам осталось сыграть в «регулярке» всего раз. Чтобы взобраться на третью строчку, их соперники, казанцы и магнитогорцы, должны дружно потерять максимум очков в оставшихся своих встречах.

ВАРИАНТ ПРИЕМЛИМЫЙ – «МЕТАЛЛУРГ»

Старые друзья из Магнитогорска в нынешнем сезоне несколько другие. У них так же, как у «Авангарда», непростой переходный этап с новым главным тренером-иностранцем. Правда, у Йозефа Яндача команда, в отличие от омской, по ходу регулярного чемпионата только набирает и, как кажется, по-настоящему сыграется как раз к плей-офф. В этом и кроется главная их опасность.

На бумаге «Металлург» не выглядит очень уж мощным оппонентом. Состав довольно крепкий, но не сказать, что от него захватывает дух: Мозякин не молодеет, есть опытнейший Кулемин, сильные иностранцы. Магнитогорцы до конца еще не отладили игру в атаке, но хороши в обороне, и предпочитают вязать соперника, что очень плохо для нынешнего «Салавата». Под жестким прессингом команда Цулыгина, как правило, рассыпается. Плюс у «металлургов» отличные показатели игры в неравных составах.

В целом по игре уфимцы действительно смотрятся слабее, но в плей-офф «Салават» будет поддерживать гигантская армия болельщиков. Выезд в Магнитогорск всегда самый массовый, а сама местная арена чуть ли не на треть заполняется поклонниками башкирской команды.

ВАРИАНТ УБИЙСТВЕННЫЙ – «АК БАРС»

Кого нужно уфимцам избегать всеми правдами и неправдами, то это точно «Ак Барс». Одна беда - все пока складывается так, что именно казанцы в первом раунде «юлаевцам» и достанутся.

Николай Цулыгин по ходу сезона совершенно не убедил, и уже сейчас понятно, что он ничего не сможет противопоставить мэтру тренерского цеха Зинэтуле Билялетдинову. Трудно отыскать хоть один компонент игры, в котором «Салават Юлаев» мог бы навязать борьбу. По чемпионату сложилось впечатление, что это команды совершенно разного уровня.

К тому же «Ак Барс» подходит к плей-офф в своем классическом чемпионском варианте: не особо выкладываясь, сдерживая себя и не особо заботясь, что творится в турнирной таблице. Им совершенно плевать, кто их ожидает в первом раунде, они готовы выносить ногами вперед абсолютно любого.

У «Салавата Юлаева» осталась последняя игра в «регулярке», и она будет как раз против казанцев. Уфимцам необходимо постараться выиграть «зеленое дерби», а потом, затаив дыхание, ждать, чем все решится в очном противостоянии «Ак Барса» и «Металлурга». Чемпионат КХЛ завершится в пятницу, 22 февраля.