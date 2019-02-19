«Боимся сказать детям, что их дома больше нет»: молодая семья из Башкирии осталась на улице

Молодая семья с двумя маленькими детьми из деревни Осоргино, что под Уфой, в одночасье потеряла свое жилье и имущество. Страшный пожар уничтожил полностью дом, и лишь по счастливой случайности в ту ночь никто из домочадцев не пострадал. 34-летняя Вероника Апаева находилась в больнице рядом с мужем, детей забрала к себе бабушка. Сейчас женщина разрывается между тяжелобольным супругом и сыновьями-дошкольниками, а по ночам не может уснуть – где теперь они все будут жить?

МУЖ ТРИ МЕСЯЦА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Муж Вероники, 37-летний Александр Абдулганиев, уже три месяца находится в больнице. В конце ноября у мужчины неожиданно подскочила температура под сорок, которая практически не сбивалась. Врачи разводили руками: все анализы были чистыми, обследования ничего серьезного не показывали. Но высокая температура никак не спадала, у Александра стали отказывать почки, и сейчас он находится в уфимской больнице. Жена круглосуточно дежурит возле постели супруга, лишь изредка выбираясь домой, чтобы навестить детей – пятилетнего Артемия и трехлетнего Тимура.

- За детьми присматривала моя мама, - рассказывает Вероника. – А потом она предложила отвезти их на время к ней в деревню, чтобы я спокойно ухаживала за мужем. 15 февраля я отвезла сыновей в Новокильметово и вернулась в больницу…

А в ночь на 16 февраля Веронике позвонили и сообщили, что их дом сгорел. Соседи увидели густой дым и вызвали пожарных. Почти три часа пожарные тушили бушующее пламя, но спасти бревенчатый двухэтажный дом не удалось.

От нового дома остались только обугленные балки

- На месте работали силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и семи человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

ДЕТИ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДОМ СГОРЕЛ

Что стало причиной пожара, ни сама Вероника, ни следователи пока не знают. Женщина уверена, что в доме были выключены все бытовые приборы, а электропроводка находилась в идеальном состоянии.

- На спрашивают, что могло загореться – а я только руками развожу, - вздыхает Вероника. – Дом-то совсем новенький, двух лет еще в нем мы не прожили. Сами копили на него, своими руками строили – и все потеряли в миг. За проводку я ручаюсь, у меня муж сам электриком работает, так что все было под контролем.

Вероника подозревает, что причиной пожара мог стать и поджог, но дом настолько выгорел, что сейчас даже невозможно определить – откуда началось возгорание.

От семейного гнезда остались лишь обугленные развалины. Сгорело все: имущество, мебель, детские вещи и документы.

- Муж очень переживает, даже состояние ухудшилось, - едва сдерживает слезы Вероника. – Детям даже не сказали, что их дома больше нет. Там же остались их любимые игрушки, книжки… Не хотим их расстраивать.

Вероника разрывается между больницей и маленькими сыновьями

Пока за детьми присматривает бабушка, но проблема с новым жильем стоит очень остро перед погорельцами: ютиться большой семьей в крохотном домике за 150 километров от Уфы невозможно долгое время. Все же близость городских больниц в положении больного супруга очень важна. Сейчас мужчина получает бесплатное лечение, но все может измениться в любой момент.

Что касается страховки, то дом действительно был застрахован, но компенсация не покроет и половину его стоимости, не говоря уже о имуществе. О восстановлении также речи не идет – от добротного строения остался только фундамент и обугленные балки.

- Мне очень неудобно, но выбора у меня нет, - смущаясь говорит Вероника. – Я прошу помощи у всех неравнодушных. Наша ситуация очень тяжелая, и врагу не пожелаю такого горя.

Если вы хотите помочь семье погорельцев, обратитесь по номеру 8(917)408-28-56 (номер привязан к банковской карте). Реквизиты: карта Сбербанка 4276 8060 2077 9509 (держатель Апаева Вероника Сергеевна).