2019-02-19T08:40:14+03:00
Политика

Башкирским министрам досталось за поликлиники

Радий Хабиров буквально разнес членов кабмина за неудовлетворительную работу
Павел КРАЙНОВ
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Министру здравоохранения Башкирии досталось за оформление поликлиник в едином стилеМинистру здравоохранения Башкирии досталось за оформление поликлиник в едином стилеФото: Александр ГЛУЗ
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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь провел оперативное совещание с членами республиканского правительства. На этот раз он снова обрушился с резкой критикой в адрес своих подчиненных. Причины столь бурной реакции Хабирова на результаты работы министров просты: он посчитал, что чиновники попросту не справляются со своими обязанностями, либо не очень понимают, чего от них хотят.

Так, глава республиканского минздрава Максим Забелин отчитался о работе над единым стилем оформления в поликлиниках и больницах городов и сел Башкирии. По словам министра, все медучреждения республики станут похожими друг на друга к 2024 году. В доказательство, он привел цифры и показатели успешной работы в этой области, но Хабиров все равно остался недоволен.

- Тот проект внешнего оформления в медучреждениях должен быть завершен до конца этого года. А вы мне про 24-й год говорите! Вы у меня спрашивали на это деньги? Это три копейки стоит! – гремел на весь зал Хабиров. – Поручение я вам дал, работайте!

Чуть ранее он буквально разнес министра ЖКХ за торможение проекта «массового» ремонта подъездов по всей Башкирии. Шквал критики обрушился на ведомство Михаила Киреева после доклада члена общественной палаты республики Анатолия Дубовского. Он рассказал, что люди до сих пор не имеют представления ни о мусорной реформе, ни о программе ремонта в многоквартирных домах.

-У вас - ключевое министерство, вот и наведите порядок! Ни разу в истории республики мы не вкладывали столько денег в эту сферу. И сделано это не для того, чтобы так безалаберно все профукали! Текущая оценка вашей работы – неудовлетворительно. Даю вам последний шанс исправиться, - подчеркнул Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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