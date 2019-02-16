Необычные приключения «юлаевцев» в Башкирии

Хоккеисты «Салавата Юлаева» с улыбкой узнали состав команды на дальневосточное турне. В самый сложный и изматывающий выезд решили взять игроков «Толпара» и «Тороса». Лидеры же получили возможность остаться в Уфе и в спокойном режиме подготовиться к стартующему через пару недель плей-офф.

Но отдохнуть топ-игрокам не удалось. За старшего в Уфе оставили Виталия Ячменева, который известен своим жестким подходом к тренировкам. Кроме того, руководители клуба составили культурно-развлекательную программу для свободных хоккеистов. Им предстояло выйти в народ.

ПАНИН И ЖАРКОВ – В СИБАЙ

В самую сложную поездку решили отправить, как и подобает, капитана Григория Панина и одного из самых надежных и опытных в составе - Владимира Жаркова. Путь предстоял не близкий. Давно хоккеисты главной команды республики не посещали Акъяр и Сибай.

Болельщиков в этих городах оказалось невероятно много, получился настоящий праздник. Мальчишки кричали имена своих кумиров из-за забора, взрослые мужчины пытались похлопать по спине ребят, которых ранее видели только по телевизору.

Хоккеисты дали мастер-класс в Акъяре, а затем на вертолете махнули в Сибай. Обстановка в городе сейчас не самая радужная из-за чрезвычайной ситуации на карьере. Приезд хоккеистов стал своего рода разрядкой, которая пришлась по душе многих горожанам, уставшим от постоянного негатива вокруг.

- Мы уверены в ваших новых эмоциях сегодня, да и сами заряжаемся позитивом во время таких встреч, - прокомментировал происходящее Панин.

К тому же хоккеисты приехали не с пустыми руками. Игроки по собственному желанию и с помощью других клубов собрали благотворительную помощь в размере 400 тысяч рублей. Эти средства должны пойти детям-сиротам.

ИНОСТРАНЦЕВ – ВО ДВОР

Пятерке легионеров повезло чуть больше. Их не отправили в путешествие за сотни километров, но доверили самую важную функцию – выйти и сразиться с уфимскими детьми на обычной дворовой коробке.

Неизвестно, доводилось ли раньше Умарку, Хартикайнену, Кемппайнену, Ларсену и Метсоле участвовать в таких мероприятиях, но выглядели они довольно раскрепощенными. Вообще этих хоккеистов было достаточно неожиданно увидеть на таком мероприятии, ведь год назад во двор отправляли только россиян.

- Это им в наказание? Как-то связано с дисциплиной? – спрашиваем у сотрудников клуба.

В ответ только улыбки:

- Да нет, конечно. Они сами захотели. Развеяться для них уж точно не будет лишним.

Как же счастливы были дети. Юные ребятишки, которым по 7-9 лет, бегали по льду как заведенные, толкались и прорывались к воротам. Им очень хотелось доказать, что они тоже настоящие хоккеисты и дадут фору даже таким прославленным мастерам. Доходило все до того, что родители и тренеры чуть ли не насильно вытаскивали со льда некоторых маленьких игроков, которые попросту не хотели уходить и давать возможность выйти другим.

Главной звездой предсказуемо стал Линус Умарк, который неожиданно оказался в воротах. И с этим он, похоже, прогадал, потому что полевые игроки могли себе позволить остановиться, подойти к забору, пофотографироваться с пришедшими на игру, а шведу приходилось в прямом смысле слова пахать. Броски следовали постоянно, и вратарь постоянно находился в напряжении. Тренировка у лидера команды получилась полноценной.

В концовке всем маленьким участникам выдали сертификаты, ноглавным подарком для них стали сами игроки – еще долго «юлаевских» иностранцев не отпускали с коробки, сотрудникам пресс-службы пришлось насильно уводить хоккеистов на «Уфа-Арену». А там их уже поджидал тренерский штаб – пора приступать к работе.