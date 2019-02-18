Стала известна личность уфимца, погибшего в ночном ДТП с бензовозом
Погибшим водителем иномарки в ДТП с бензовозом на трассе Уфа-Янаул оказался 25-летний Денис С.
Напомним, что смертельная авария произошла около полуночи 17 февраля. На автодороге лоб в лоб столкнулись «Хендай Солярис» и бензовоз. Удар оказался такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. Дениса зажало в автомобиле, он погиб на месте от полученных травм. Сейчас в ГИБДД начато разбирательство. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.
Парня зажало в машине, от полученных травм он скончался на месте аварии
Сам Денис родился в Караидельском районе, затем с родителями они переехали в Старые Турбаслы Орджоникидзевского района Уфы. Денис работал вахтовым методом на севере, накопил на машину, построить свою семью пока не успел. Друзья вспоминают его только теплыми словами – добрый, жизнерадостный, отзывчивый. Одна из подруг Светлана П. написала для него стихотворение:
«Теперь глаза навечно закрыты твои,
Скажи, как случилось, только не лги.
Дорога ночная, фура на встречу,
Обернувшись назад, а тебя уже нету.
Кричать я готова, изнутри разрывает,
Как будто душу из угла в угол швыряет.
Ты внутри каждого сердца оставил частицу,
Превратившись в бесконечно прекрасную птицу.
Ты тот яркий свет в тоннеле темном,
Ты жив, я же чувствую, ты где-то рядом.
Расскажи, о чем думаешь сейчас?
Опиши, что ты видишь сейчас?
В мыслях, в голове пролетают наши дни,
Глазами вижу твои последние секунды.
Время было почти двенадцать,
Цифра была в феврале семнадцать».
Похоронят Дениса завтра, 19 февраля, в Старых Турбаслах.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU