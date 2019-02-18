Стала известна личность уфимца, погибшего в ночном ДТП с бензовозом

Погибшим водителем иномарки в ДТП с бензовозом на трассе Уфа-Янаул оказался 25-летний Денис С.

Напомним, что смертельная авария произошла около полуночи 17 февраля. На автодороге лоб в лоб столкнулись «Хендай Солярис» и бензовоз. Удар оказался такой силы, что иномарка превратилась в груду металла. Дениса зажало в автомобиле, он погиб на месте от полученных травм. Сейчас в ГИБДД начато разбирательство. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Парня зажало в машине, от полученных травм он скончался на месте аварии

Сам Денис родился в Караидельском районе, затем с родителями они переехали в Старые Турбаслы Орджоникидзевского района Уфы. Денис работал вахтовым методом на севере, накопил на машину, построить свою семью пока не успел. Друзья вспоминают его только теплыми словами – добрый, жизнерадостный, отзывчивый. Одна из подруг Светлана П. написала для него стихотворение:

«Теперь глаза навечно закрыты твои,

Скажи, как случилось, только не лги.

Дорога ночная, фура на встречу,

Обернувшись назад, а тебя уже нету.

Кричать я готова, изнутри разрывает,

Как будто душу из угла в угол швыряет.

Ты внутри каждого сердца оставил частицу,

Превратившись в бесконечно прекрасную птицу.

Ты тот яркий свет в тоннеле темном,

Ты жив, я же чувствую, ты где-то рядом.

Расскажи, о чем думаешь сейчас?

Опиши, что ты видишь сейчас?

В мыслях, в голове пролетают наши дни,

Глазами вижу твои последние секунды.

Время было почти двенадцать,

Цифра была в феврале семнадцать».

Похоронят Дениса завтра, 19 февраля, в Старых Турбаслах.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.