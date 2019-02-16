2019-02-16T11:06:27+03:00
Звезды

Юрий Шевчук и "ДДТ" претендуют на три премии "Чартова дюжина"

Среди номинантов - Земфира и солист группы "Lumen" Тэм Булатов
Мила КИЯН
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"ДДТ "и Юрий Шевчук - среди рекордсменов по числу номинаций на премию "Чартова дюжина". Фото: Максим МАНДЖИ"ДДТ "и Юрий Шевчук - среди рекордсменов по числу номинаций на премию "Чартова дюжина". Фото: Максим МАНДЖИ
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Среди номинантов XXII юбилейной музыкальной национальной премии, которая пройдет в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге, также Земфира и солист группы "Lumen" Тэм Булатов.

16 февраля в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге назовут победителей XXII музыкальной национальной премии "Чартова дюжина". В главных номинациях заявлены Юрий Шевчук и "ДДТ", Земфира и Тэм Булатов. Кроме того, "ДДТ" и "Lumen" примут участие в концерте, который состоится в рамках премии, так что, скорее всего, без наград наши земляки не останутся. Самое большое количество номинаций у "ДДТ". Во-первых, последний альбом группы "Галя, ходи!" претендует на премию в номинации "Альбом года". Ему предстоит побороться с альбомами "Время N" Бориса Гребенщикова, "442" Дельфина, "Хипхопопера: Орфей и Эвридика" Noize MC и "Я тебя никогда" группы "Anacondaz".

Во-вторых, "ДДТ" попали в номинацию "Группа года", где их соперниками стали "Аквариум", "Би -2", "Порнофильмы" и "Сплин". В-третьих, в номинации "Поэзия" представлена заглавная композиция с последнего альбома - "Галя, ходи!". Другие претенденты: «Когда пройдет сто лет» Александра Васильева из альбома "Встречная полоса", "Лето в нашем гетто" Максима Покровского, "Летят вороны" фронтмена группы "Калинов мост" Дмитрия Ревякина - первый официальный сингл альбома "Даурия" и "Темный, как ночь" Бориса Гребенщикова из альбома "Время N".

Тэм Булатов - фронтмен группы "Lumen", которая прошлом году отметила 20-летний юбилей, заявлен в номинации "Солист года". В числе других претендентов - Илья Лагутенко ("Мумий тролль"), Александр Красовицкий ("Animal Джаz"), Алексей Горшенев ("Кукрыниксы"), а также Максим Покровский ("Ногу свело!"). В пятерку номинанток на премию "Солистка года" попала Земфира. Ее соперницами стали: Диана Арбенина ("Ночные снайперы"), Светлана Сурганова ("Сурганова и оркестр"), Диляра Вагапова ("Мураками") и Лусинэ Геворкян ("Louna").

ИСТОЧНИК KP.RU

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