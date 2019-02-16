2019-02-16T11:02:29+03:00
Происшествия

"Как теперь детям говорить?": в Башкирии учительницу начальных классов сбили насмерть на "зебре"

Родители и ученики убиты горем
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Прекрасная женщина, любимица учеников – так отзываются в социальных сетях о 53-летней учительнице из Сибая Зульфие У., которая стала жертвой ДТП. Накануне утром, 15 февраля, ее сбил 55-летний мужчина на ВАЗ-2114. В этот момент женщина переходила улицу Ленина по «зебре», но водитель по какой-то причине не остановился.

По словам свидетелей, машина сбила учительницу и протащила ее несколько метров по дороге. Травмы, полученные в результате наезда, оказались очень обширными. Женщину госпитализировали, в тот же день она впала в кому. Все усилия врачей оказались напрасны, спустя сутки она скончалась, не приходя в сознание.

Прекрасный педагог…

Большую часть жизни Зульфия проработала учителем начальных классов. Многие жители Сибая, учившиеся в школе №1, помнят ее и скорбят о потере.

- Как жаль... прекрасная женщина, любимица учеников. Искренние соболезнования родным и близким. До сих пор не верится, - пишут знакомые погибшей в соцсетях.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Шокированные родители не знают, как объяснить своим детям, что их первой учительницы не стало.

- Прекрасный педагог... Как теперь детям говорить? Нашим маленьким первоклашкам... Это большое горе... – пишет одна из мам.

Опасный переход

Многим жителям Сибая злополучный переход, на котором сбили учительницу, хорошо знаком. По словам горожан, эта «зебра» находится возле старой администрации и здесь редко уступают дорогу пешеходам. Риск оказаться на капоте велик еще и потому, что рядом припарковано много автомобилей.

- Утром около администрации понаставят машин, ничего не видно ни пешеходам, ни водителям, - возмущаются местные жители.

Автолюбители тоже признаются, что из-за транспорта, оставленного у перехода, пешеходов зачастую не видно.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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