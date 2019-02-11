2019-02-17T11:41:05+03:00
Звезды

«ДДТ» и солист группы «Lumen» получили главную российскую рок-награду - премию «Чартова дюжина»

Альбом Юрия Шевчука «Галя, ходи!» признали лучшим альбомом 2018 года, фронтмен уфимской команды Тэм Булатов стал «Солистом года», а Земфира уступила титул рок-дивы Светлане Сургановой
Мила КИЯН
Поделиться:
Песни, написанные Юрием Шевчуком для альбома "Галя, ходи!"Песни, написанные Юрием Шевчуком для альбома "Галя, ходи!"
Изменить размер текста:

В минувшую субботу в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XII ежегодной национальной премии "Чартова дюжина", которая считается главной рок-наградой России. Юбилейная премия впервые за всю историю ее существования прошла в северной столице и хэдлайнером концерта, состояшегося в рамках церемонии, ожидаемо стала группа "ДДТ", претендовавшая на победу сразу в нескольких номинациях: "Группа года" , "Альбом года"( "Галя, ходи!") и " Поэзия года" ( заглавная песня последнего альбома). В итоге "Галя, ходи!" был признан лучшим альбомом года, а вот в двух других номинациях "дэдэтэшники" уступили группе "БИ-2" и фронтмену группы "Аквариум" Борису Гребенщикову, удостоенному награды за композицию "Черный, как ночь" из его последнего альбома "Время N".

Не остался без награды и представитель уфимского рока - 39-летний Тэм Булатов, лидер группы "Lumen", в прошлом году отметившей двадцатилетний юбилей со дня своего основания, стал победителем в номинации "Рок-солист ". Победитель уже через несколько часов после завершения концерта выложил на своей страничке в Инстаграме фото с наградой, не забыв поблагодарить остальных участников группы.

"Спасибо! Очень приятно! Это наша общая заслуга с братьями из группы. Празднуем!"- подписал фото фронтмен группы.

"Гордимся всей Уфой и всей республикой", "Смотрели и даже прослезились, когда узнали, что любимый вокалист стал победителем", - комментируют фото подписчики Тэма Булатова.

А вот у фанатов Земфиры повода радоваться не оказалось : их любимица, заявленная в номинации "Рок-солистка", в этот раз премию не получила - ее обошла Светлана Сурганова, солистка группы " Сурганова и оркестр".

Что же касается Юрия Шевчука, то бессменный лидер "ДДТ" весьма эмоционально прокомментировал полученную награду.

-У меня все же сложное впечатление от этой награды. Мне кажется, что нас, пенсионеров российского рока, уже пора закапывать, - неожиданно заявил 61-летний фронтмен "ДДТ", обращаясь к многотысячной толпе в зале , которая дружно закричала в ответ: "Н-е-е-т! ".- Надо премии раздавать молодежи, друзья мои, молодым! Вот сейчас эту премию дать молодой группе. Выбрать, пусть даже самую поганую, и дать. Представляете какое шило будет в ж... у пацанов ? А следующую они сделают гениальную пластинку. Давайте на следующий год так и выберем - и назовем это "Шило в ж...". Извините за грубое слово.

А вот журналистам Шевчук все-таки признался, что доволен наградой

- Конечно, приятно , ведь это люди выбирали, - подчеркнул Юрий Юлианович.- Но все-таки надо обращать внимание на молодых. Молодым это важнее в тысячу раз. Это дает такой старт...

К слову, сам рок-ветеран не перестает удивлять невероятной работоспособностью и легко может дать фору и более молодым коллегам. С выхода альбома "Галя, ходи!" не прошло и полугола, , а неугомонный Юра-музыкант уже новых песен насочинял на целый альбом. Причем, как выяснилось, в рекордно короткие сроки.

- В январе я хорошо поработал - написал много новых песен . Они еще сырые, конечно, но на целый альбом хватит, - признался Юрий Шевчук. - Десять новых песен написал - первого января сел за стол с гитарой, а двадцать первого января встал . Это такое наслаждение, когда садишься за стол, думаешь, о чем бы написать, - и вдруг начинаешь лихорадочно записывать, искать гармонию, барабаны... Давно такого не было. Видать накопилось.

Но засеть в студии Шевчуку пока не удастся : уже следующей вторник он месте с гпуппой продолжит тур " История звука" по городам Сибири - концерты пройдут в Томске, Омске, Новосибирске, Барнауле и Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Джеймс Кэмерон: Америка и Россия пережили холодную войну, потому что смогли посмотреть друг на друга, как на людей. Сейчас мы идем не в том направлении
Оскароносный режиссер дал «Комсомолке» интервью, в котором рассказал о своем новом фильме «Алита. Боевой ангел», который вышел на наши экраны 14 февраля
Татьяна Васильева: «Участвовала в шоу «Секрет на миллион», чтобы заработать!»
На гастролях в Воронеже известная актриса рассказала о самочувствии Федора Добронравова, о денежных отношениях с бывшей невесткой, а также о том, зачем поднимает в спортзале по 30 кг
Новости 24
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Погода в Башкирии на завтра, 18 февраля
Музеи Башкирии проведут акцию «Рождение Республики: история в лицах»
Уфимец Олег Чегодаев обошел за три дня нацпарк «Башкирия» в одиночку
Высокопоставленных чиновников в Башкирии задержали за браконьерство
«Дети уже устали сидеть дома»: Сибай снова окутал густой смог, ПДК превышен в 12,5 раз
Куда сходить в Уфе 17 февраля
За сутки в Башкирии насмерть сбили трех пешеходов
В Уфе водитель маршрутки напугал горожан дрифтом
Жители Стерлитамака выстроились в огромную очередь за бесплатной шаурмой на морозе
В Уфе вор обчистил автомобиль, пока хозяйка отводила ребенка в детсад
В лобовом столкновении ВАЗа и фуры в Башкирии погибли три человека
В Башкирии продавец «паленого» алкоголя во время задержания пытался съесть список клиентов
Два человека погибли в лобовом столкновении «Калины» и МАЗа в Башкирии
В Башкирии прекращены поиски 8-летней девочки
«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» по буллитам
Уфимца возмутило поведение молодой мамы
«Мы боролись за больницу, но потеряли ее»: жители Башкирии вынуждены ездить за 80 километров, если заболеют
В Башкирии без вести пропал 58-летний Александр Плотников
В Башкирии планируют построить новый речной порт
Возле пожарной части в Уфе сгорел экскаватор
Башкирским фанатам Радика Юльякшина не хватает билетов на шоу артиста
Житель Башкирии заработал 500 тысяч рублей на бездомных собаках
В Башкирии стартовал флешмоб #ДержисьСибай
Куда сходить в Уфе 16 февраля
В Сибае ВАЗ-2114 насмерть сбил 53-летнюю женщину
На следующей неделе жители нескольких домов в Уфе останутся без воды