«ДДТ» и солист группы «Lumen» получили главную российскую рок-награду - премию «Чартова дюжина»

В минувшую субботу в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XII ежегодной национальной премии "Чартова дюжина", которая считается главной рок-наградой России. Юбилейная премия впервые за всю историю ее существования прошла в северной столице и хэдлайнером концерта, состояшегося в рамках церемонии, ожидаемо стала группа "ДДТ", претендовавшая на победу сразу в нескольких номинациях: "Группа года" , "Альбом года"( "Галя, ходи!") и " Поэзия года" ( заглавная песня последнего альбома). В итоге "Галя, ходи!" был признан лучшим альбомом года, а вот в двух других номинациях "дэдэтэшники" уступили группе "БИ-2" и фронтмену группы "Аквариум" Борису Гребенщикову, удостоенному награды за композицию "Черный, как ночь" из его последнего альбома "Время N".

Не остался без награды и представитель уфимского рока - 39-летний Тэм Булатов, лидер группы "Lumen", в прошлом году отметившей двадцатилетний юбилей со дня своего основания, стал победителем в номинации "Рок-солист ". Победитель уже через несколько часов после завершения концерта выложил на своей страничке в Инстаграме фото с наградой, не забыв поблагодарить остальных участников группы.

"Спасибо! Очень приятно! Это наша общая заслуга с братьями из группы. Празднуем!"- подписал фото фронтмен группы.

"Гордимся всей Уфой и всей республикой", "Смотрели и даже прослезились, когда узнали, что любимый вокалист стал победителем", - комментируют фото подписчики Тэма Булатова.

А вот у фанатов Земфиры повода радоваться не оказалось : их любимица, заявленная в номинации "Рок-солистка", в этот раз премию не получила - ее обошла Светлана Сурганова, солистка группы " Сурганова и оркестр".

Что же касается Юрия Шевчука, то бессменный лидер "ДДТ" весьма эмоционально прокомментировал полученную награду.

-У меня все же сложное впечатление от этой награды. Мне кажется, что нас, пенсионеров российского рока, уже пора закапывать, - неожиданно заявил 61-летний фронтмен "ДДТ", обращаясь к многотысячной толпе в зале , которая дружно закричала в ответ: "Н-е-е-т! ".- Надо премии раздавать молодежи, друзья мои, молодым! Вот сейчас эту премию дать молодой группе. Выбрать, пусть даже самую поганую, и дать. Представляете какое шило будет в ж... у пацанов ? А следующую они сделают гениальную пластинку. Давайте на следующий год так и выберем - и назовем это "Шило в ж...". Извините за грубое слово.

А вот журналистам Шевчук все-таки признался, что доволен наградой

- Конечно, приятно , ведь это люди выбирали, - подчеркнул Юрий Юлианович.- Но все-таки надо обращать внимание на молодых. Молодым это важнее в тысячу раз. Это дает такой старт...

К слову, сам рок-ветеран не перестает удивлять невероятной работоспособностью и легко может дать фору и более молодым коллегам. С выхода альбома "Галя, ходи!" не прошло и полугола, , а неугомонный Юра-музыкант уже новых песен насочинял на целый альбом. Причем, как выяснилось, в рекордно короткие сроки.

- В январе я хорошо поработал - написал много новых песен . Они еще сырые, конечно, но на целый альбом хватит, - признался Юрий Шевчук. - Десять новых песен написал - первого января сел за стол с гитарой, а двадцать первого января встал . Это такое наслаждение, когда садишься за стол, думаешь, о чем бы написать, - и вдруг начинаешь лихорадочно записывать, искать гармонию, барабаны... Давно такого не было. Видать накопилось.

Но засеть в студии Шевчуку пока не удастся : уже следующей вторник он месте с гпуппой продолжит тур " История звука" по городам Сибири - концерты пройдут в Томске, Омске, Новосибирске, Барнауле и Кемерово.