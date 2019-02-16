В Уфе полицейские напали на посетителей модного бара

27 января в клубе «Энцо», что в Гостином дворе, произошла массовая драка. По словам уфимки Татьяны Медведевой, ее участниками стали четыре сотрудника патрульно-постовой службы. Полицейские якобы напали на посетителей бара и жестоко избили двоих парней.

- Это было настоящее нападение, - рассказывает Татьяна. - Молодые сотрудники ППС отдела №9 по Уфе избили двух моих братьев. В день нападения всех увезли в то самое 9-е отделение полиции, где провокаторов отпустили, а наших ребят держали до десяти утра.

По словам девушки, один из пострадавших постоянно терял сознание, но сотрудники полиции не отпускали его ни домой, ни в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="606" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/692260" frameborder="0"></iframe> Сотрудники полиции подрались с посетителями бара в Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

- На них было давление со стороны сотрудников, - продолжает уфимка. - В понедельник 28-го числа один из сотрудников позвонил брату и предложили встретиться. Взрослый мужчина сразу нам предложил замять дело, сославшись на семейные проблемы у одного из нападавших. Прошло уже две недели и до сих дело не передали в Следственный комитет.

Татьяна Медведева утверждает, что ее брат получил множество ушибов и перелом носа. Сотрудники, которые якобы принимали участие в драке, продолжают работать в полиции.

- По данному факту проводится служебная проверка, - заявили в пресс-службе МВД по региону. – Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение о привлечении сотрудников к ответственности, вплоть до увольнения.

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