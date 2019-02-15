В Уфе выступит 11-летняя победительница конкурса молодых пианистов Дениса Мацуева «Grand Piano Competition»

Самая юная участница концерта - 11-летняя Александра Довгань исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Бетховена. На ее счету многочисленные победы в международных конкурсах, в том числе на конкурсе Дениса Мацуева «Grand Piano Competition».

Сегодня Александра - желанный гость лучших концертных залов, выступает с ведущими оркестрами России. Девочка выступала на ПЭМФ-18 в Екатерининском дворце перед Президентами России, Франции и премьер-министром Японии, в рамках «Культурного форума» в «Мариинском театре» в Санкт-Петербурге, а также на открытии «Русских сезонов в Германии 2019» в Берлинской филармонии.

Во втором отделении прозвучит музыка Сергея Рахманинова – «Рапсодия на тему Паганини» и «Концерт для фортепиано с оркестром № 2.» Солисты - стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, победитель международных конкурсов Валентин Малинин и уфимский пианист Тимофей Владимиров, который сейчас учится в Московской консерватории им. Чайковского.

Уфимец - также стипендиат Фонда Спивакова и лауреат многочисленных международных конкурсов. В апреле 2017 года стал обладателем Гран-при II Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева. Тимофей также занимается композиторской деятельностью и является лауреатом Всероссийского конкурса по теории, истории музыки и композиции им. Холопова. За дирижерский пульт в этот вечер встанет москвич Алексей Кириченко.

Начало концерта в19.00. Билеты: 300 - 800 руб.