Уфа получит 2 миллиарда на новый мост, а республика - 35 миллиардов на фермы

Администрация Уфы получит два миллиарда рублей на ремонт и соединение двух частей моста через Белую в сторону аэропорта.

Кажется, что эпопея с разваливающимся уфимским мостом подходит к счастливому завершению. Радий Хабиров рассказал, что федеральный центр в лице Министерства транспорта согласовал передачу республике порядка двух миллионов рублей на проект нового моста через Белую. Конкретные сроки начала строительства пока неизвестны.

- Скоро начнем строительство вставки между старым и новым Бельскими мостами, - написал Хабиров на своей страничке в «Вконтакте».

НОВЫЙ МОСТ И ОБЪЕДИНЕННАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Напомним, что всерьез власти города и республики заговорили о проблеме «старого» моста через Белую в конце 2017 года. Очередная экспертиза показала, что конструкция небезопасна для использования при температуре ниже 20 градусов. Из-за морозов начали расширяться сварные швы конструкции, а это привело к разрушению бетонных частей.

В первый раз мост закрыли с 12 по 14 января 2018 года. В феврале прошлого года мост закрыли полностью – на ремонт. Строители не смогли выполнить работу в срок. В итоге движение запустили только 26 июля.

Мост отремонтировали по плану Рустэма Хамитова – за 37 миллионов рублей. Бывший глава республики тогда не принял проект Ирека Ялалова - потратить на ремонт 300 миллионов или вовсе построить новую конструкцию за 3 миллиарда. Несмотря на проведенные работы, по мосту до сих пор нельзя ездить в холодное время – в этом уфимцы убедились в конце января, когда температура воздуха опускалась ниже -20 градусов.

ДО КАЗАНИ НА ПОЕЗДЕ

Помимо этого, Хабиров рассказал сразу о нескольких амбициозных проектах в транспортной системе республики. Так, делегация из Башкирии предложила Министру транспорта России Евгению Дитриху соединить ветками три железных дороги – Куйбышевскую, Южно-Уральскую и Горьковскую.

- Она может создать пути Уфа-Нефтекамск и Сибай-Бурибай-Сара. Тема очень перспективная, сейчас ее будут изучать профильные структуры, - объяснил Хабиров.

Чем эти дороги будут полезны простым жителям республики? Соединение Куйбышеской и Горьковской железных дорог позволит быстро добираться из республики до соседних западных регионов, например, Татарстана. Напомним, что сейчас между двумя соседними регионами нет прямого железнодорожного сообщения. Путь до Казани из башкирской столицы занимает более одних суток с пересадкой.

Также руководство республики настаивает на том, чтобы поезда с опасным грузом проходили в объезд Уфы. Для этого нужно модернизировать южный объезд Уфы.

Говоря о транспорте, Хабиров не обошел стороной уфимский аэропорт. Сейчас на территории воздушной гавани вовсю проходит реконструкция терминала внутренних линий. Руководитель региона намекнул, что в будущем планирует начать строительство дополнительных взлетно-посадочных полос.

- Это позволит принимать воздушные судна каждые 5 минут, а не 10, как сейчас. Вопрос финансирования будет продумываться на федеральном уровне.

35 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИЗ СОЧИ

Прямо сейчас делегация Башкирии находится в Сочи, где проходит инвестиционном форуме. Вместе с коллегами из правительства Радий Хабиров намерен заключить контрактов на значительную сумму – более 35 миллиардов рублей.

К обеду 14 февраля глава республики привлек в республику порядка 30 миллиардов. Почти половину этой суммы составляет договоры в сфере агропромышленного комплекса. Предполагается, что первая из молочных ферм появятся в Ермекеевском районе уже до конца 2019 года. На ее строительство потратят порядка 3 миллиардов рублей.

Позже фермеры откроют еще четыре фермы – в Белебеевском, Бижбулякском и Ермекеевском районах. Инвестор вложит в них еще 17 миллиардов рублей.