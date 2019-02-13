2019-02-13T10:51:59+03:00
Происшествия

У девочки есть последний шанс: 14-летняя уфимка Юля Алексеева, пережившая аварию, живет с серьезным дефектом

Девочка пережила множество операций, и последняя надежда - на дорогостоящий имплант
Яна Базекина
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Девочка вынуждена жить с заметным дефектом черепа и скрывать его под платкомДевочка вынуждена жить с заметным дефектом черепа и скрывать его под платком
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Когда смотришь на 14-летнюю уфимку Юлю Алексееву, не сразу понимаешь, что с девочкой что-то не так. Аккуратно повязанный платок тщательно скрывает огромную вмятину на черепе, но Юля уже привыкла и не обращает внимания на косые взгляды и перешептывания. Дело в том, что когда девочке было восемь лет, ее сбила машина. Реанимация, кома, множество операций, осложнения… Наконец, у Юли появился шанс вернуться к обычной жизни, но этот шанс стоит 1140000 рублей.

«УДАРИЛАСЬ ГОЛОВОЙ, ЧТО ЧЕРЕП РАСКОЛОЛСЯ»

Эта печальная история произошла шесть лет назад: второклассница Юля пришла домой из школы и отпросилась у мамы погулять с подружками. А через полчаса Вере Алексеевой позвонила соседка и рассказала, что девочку сбила машина.

Как оказалось, дети переходили дорогу и не заметили выехавший на повороте автомобиль. Водитель тоже не успел среагировать и затормозить, хоть и ехал со скоростью всего 30 километров в час. Подруги успели перебежать дорогу, а Юлю зацепило и откинуло в сторону.

- От удара дочку отбросило на асфальт, она ушиблась головой настолько сильно, что череп раскололся. Когда приехала скорая, Юля была уже без сознания, — рассказывает Вера, мама девочки.

В критическом состоянии девочку поместили в реанимацию, сделали несколько сложных операций, но второклассница впала в кому. Врачи не давали шансов, что девочка выживет, но неожиданно через две недели Юля очнулась и вскоре стремительно пошла на поправку.

- Сначала ее перевели в общую палату, а через десять дней выписали домой, - говорит Вера. – Мы все радовались: в сознании, говорит, двигается… Мы были уверены, что самое страшное позади.

Пока Юля вынуждена заниматься дома, поскольку выходить на улицу ей опасно

Пока Юля вынуждена заниматься дома, поскольку выходить на улицу ей опасно

ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ НА ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Через несколько месяцев Юле предстояла очередная операция – частичное закрытие дефекта черепа общей площадью 130х120 мм. Но во время операции на месте раны обнаружился гнойник, поэтому врачи просто очистили рану и зашили. В 2012 году Юле, наконец, провели аллопластику – частично закрыли дырку в черепе специальной пластиной. И вроде бы, весь кошмар закончился, но уже через год у девочки начались приступы эпилепсии, и врачи не могли их купировать.

- Мы по кругу ходили от невролога к нейрохирургу, потом к педиатру. Терапия, которую назначали, не помогала, - едва сдерживает слезы мама девочки. – Дочь постоянно мучилась от нестерпимой головной боли, ослаб иммунитет, начала часто простужаться. Мы с ужасом замечали, что у нее изменилась походка и стали дрожать руки.

Болезнь отрицательно сказалась и на развитии Юли: у девочки появились проблемы с памятью и вниманием, ей было тяжело усваивать школьный материал. В результате сначала Юля осталась на второй год, а потом и вовсе перешла на домашнее обучение.

В 2017 году девочка немного окрепла, и врачи решили провести заключительную операцию: полностью закрыть дырку в черепе. Все прошло удачно, но вскоре у Юли началась сильная аллергия на инородный материал пластины: операционная рана мокла и гноилась, лекарства не помогали, и в результате пластину пришлось удалить.

- Дочка редко выходила из дома, почти не встречалась с друзьями, - вздыхает Вера. – Сами представьте себе: 13-сантиметровая дыра в голове, затянутая только кожей. На улицу она выходила только под нашим присмотром, чтобы не упала, не стукнулась…

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС – ПЛАСТИНА ИЗ БИОСОВМЕСТИМОГО МАТЕРИАЛА

К сожалению, все возможные варианты по реконструкции черепа, доступные в рамках обязательного медицинского страхования, врачи исчерпали. Сейчас у девочки есть последний шанс: установка индивидуальной пластины CUSTOMBONE. Пластину изготавливают на заказ в Италии: она выполнена из уникального биосовместимого материала, благодаря которому организм не отторгает имплант. Стоимость пластины – 1140000 рублей. Это огромная сумма для семьи Алексеевых, где работает только отец, а мама вынуждена сидеть дома и заботиться о дочери.

- У нас в семье таких денег нет. У мужа зарплата маленькая, я получаю пособие по уходу за ребенком-инвалидом, сын пришел из армии и только недавно устроился на работу. Нам остается рассчитывать только на помощь отзывчивых и неравнодушных людей, — вздыхает Вера.

Юля надеется, что когда-нибудь сможет веселиться с друзьями, ходить в школу и путешествовать

Юля надеется, что когда-нибудь сможет веселиться с друзьями, ходить в школу и путешествовать

На помощь Юле пришел московский благотворительный фонд «Кораблик»: он открыл сбор средств на операцию для девочки. Уфимский благотворительный фонд «Наши дети» организовали информационную поддержку, чтобы как можно больше людей узнали о беде маленькой девочке и подарили ей шанс на счастливую и здоровую жизнь.

- За прошлый год нам удалось собрать деньги для трех ребят с подобной проблемой, - рассказывают волонтеры фонда «Кораблик». – Сейчас эти дети вернулись в школу, ходят в кино и на концерты, общаются с друзьями. Давайте поможем и Юле вернуться к обычной жизни, это возможно только общими усилиями.

Если вы хотите помочь девочке, можете обратиться в благотворительный фонд "Кораблик", где на личной страничке Юли вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях и последние новости о состоянии юной уфимки. Также вы можете отправить короткое смс на номер 3443 с текстом «korablik сумма». Например, «korablik 100».

ИСТОЧНИК KP.RU

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