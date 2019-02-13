У девочки есть последний шанс: 14-летняя уфимка Юля Алексеева, пережившая аварию, живет с серьезным дефектом

Когда смотришь на 14-летнюю уфимку Юлю Алексееву, не сразу понимаешь, что с девочкой что-то не так. Аккуратно повязанный платок тщательно скрывает огромную вмятину на черепе, но Юля уже привыкла и не обращает внимания на косые взгляды и перешептывания. Дело в том, что когда девочке было восемь лет, ее сбила машина. Реанимация, кома, множество операций, осложнения… Наконец, у Юли появился шанс вернуться к обычной жизни, но этот шанс стоит 1140000 рублей.

«УДАРИЛАСЬ ГОЛОВОЙ, ЧТО ЧЕРЕП РАСКОЛОЛСЯ»

Эта печальная история произошла шесть лет назад: второклассница Юля пришла домой из школы и отпросилась у мамы погулять с подружками. А через полчаса Вере Алексеевой позвонила соседка и рассказала, что девочку сбила машина.

Как оказалось, дети переходили дорогу и не заметили выехавший на повороте автомобиль. Водитель тоже не успел среагировать и затормозить, хоть и ехал со скоростью всего 30 километров в час. Подруги успели перебежать дорогу, а Юлю зацепило и откинуло в сторону.

- От удара дочку отбросило на асфальт, она ушиблась головой настолько сильно, что череп раскололся. Когда приехала скорая, Юля была уже без сознания, — рассказывает Вера, мама девочки.

В критическом состоянии девочку поместили в реанимацию, сделали несколько сложных операций, но второклассница впала в кому. Врачи не давали шансов, что девочка выживет, но неожиданно через две недели Юля очнулась и вскоре стремительно пошла на поправку.

- Сначала ее перевели в общую палату, а через десять дней выписали домой, - говорит Вера. – Мы все радовались: в сознании, говорит, двигается… Мы были уверены, что самое страшное позади.

Пока Юля вынуждена заниматься дома, поскольку выходить на улицу ей опасно

ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ НА ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

Через несколько месяцев Юле предстояла очередная операция – частичное закрытие дефекта черепа общей площадью 130х120 мм. Но во время операции на месте раны обнаружился гнойник, поэтому врачи просто очистили рану и зашили. В 2012 году Юле, наконец, провели аллопластику – частично закрыли дырку в черепе специальной пластиной. И вроде бы, весь кошмар закончился, но уже через год у девочки начались приступы эпилепсии, и врачи не могли их купировать.

- Мы по кругу ходили от невролога к нейрохирургу, потом к педиатру. Терапия, которую назначали, не помогала, - едва сдерживает слезы мама девочки. – Дочь постоянно мучилась от нестерпимой головной боли, ослаб иммунитет, начала часто простужаться. Мы с ужасом замечали, что у нее изменилась походка и стали дрожать руки.

Болезнь отрицательно сказалась и на развитии Юли: у девочки появились проблемы с памятью и вниманием, ей было тяжело усваивать школьный материал. В результате сначала Юля осталась на второй год, а потом и вовсе перешла на домашнее обучение.

В 2017 году девочка немного окрепла, и врачи решили провести заключительную операцию: полностью закрыть дырку в черепе. Все прошло удачно, но вскоре у Юли началась сильная аллергия на инородный материал пластины: операционная рана мокла и гноилась, лекарства не помогали, и в результате пластину пришлось удалить.

- Дочка редко выходила из дома, почти не встречалась с друзьями, - вздыхает Вера. – Сами представьте себе: 13-сантиметровая дыра в голове, затянутая только кожей. На улицу она выходила только под нашим присмотром, чтобы не упала, не стукнулась…

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС – ПЛАСТИНА ИЗ БИОСОВМЕСТИМОГО МАТЕРИАЛА

К сожалению, все возможные варианты по реконструкции черепа, доступные в рамках обязательного медицинского страхования, врачи исчерпали. Сейчас у девочки есть последний шанс: установка индивидуальной пластины CUSTOMBONE. Пластину изготавливают на заказ в Италии: она выполнена из уникального биосовместимого материала, благодаря которому организм не отторгает имплант. Стоимость пластины – 1140000 рублей. Это огромная сумма для семьи Алексеевых, где работает только отец, а мама вынуждена сидеть дома и заботиться о дочери.

- У нас в семье таких денег нет. У мужа зарплата маленькая, я получаю пособие по уходу за ребенком-инвалидом, сын пришел из армии и только недавно устроился на работу. Нам остается рассчитывать только на помощь отзывчивых и неравнодушных людей, — вздыхает Вера.

Юля надеется, что когда-нибудь сможет веселиться с друзьями, ходить в школу и путешествовать

На помощь Юле пришел московский благотворительный фонд «Кораблик»: он открыл сбор средств на операцию для девочки. Уфимский благотворительный фонд «Наши дети» организовали информационную поддержку, чтобы как можно больше людей узнали о беде маленькой девочке и подарили ей шанс на счастливую и здоровую жизнь.

- За прошлый год нам удалось собрать деньги для трех ребят с подобной проблемой, - рассказывают волонтеры фонда «Кораблик». – Сейчас эти дети вернулись в школу, ходят в кино и на концерты, общаются с друзьями. Давайте поможем и Юле вернуться к обычной жизни, это возможно только общими усилиями.

Если вы хотите помочь девочке, можете обратиться в благотворительный фонд "Кораблик", где на личной страничке Юли вы найдете все необходимые реквизиты, отчеты о поступлениях и последние новости о состоянии юной уфимки. Также вы можете отправить короткое смс на номер 3443 с текстом «korablik сумма». Например, «korablik 100».