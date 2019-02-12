Легионеры «Салавата Юлаева» сыграли во дворе с обычными пацанами

Пока второй состав «Салавата Юлаева» отдувается за свой престиж и бренд, основные игроки команды набираются сил и готовятся к плей-офф в Уфе. Однако руководство клуба решило излишне не расслаблять своих лидеров и подготовило для них серьезную движуху. Так, капитана Панина и форварда Жаркова вовсе отправили куда-то на юго-восток республики, чтобы они там показали себя во всей красе и порадовали тамошних болельщиков, которые своих любимцев вживую видят крайне редко.

Линус Умарк на пару часов стал вратаремФото: Рустем АХУНОВ

Пятерке легионеров повезло чуть больше. Их не отправили в путешествие за сотни километров, но доверили самую важную функцию – выйти в народ и сразиться с детьми.

МАЛЫШИ БИЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ

Обычная коробка в одном из уфимских дворов. До самой «Уфа-Арены» всего несколько метров, поэтому этот район вполне можно назвать хоккейным. На улице легкий морозец, даже можно сказать, что холодно, но погода вполне комфортная для игры.

Некоторые пытались получить автограф даже во время игрыФото: Рустем АХУНОВ

Неизвестно, доводилось ли раньше Умарку, Хартикайнену, Кемппайнену, Ларсену и Метсоле участвовать в таких мероприятиях, но выглядели они довольно раскрепощенными. Вообще этих ребят было достаточно неожиданно увидеть на данном мероприятии, так как год назад во двор отправляли только россиян.

- Это им в наказание? Как-то связано с дисциплиной? – спрашиваем у сотрудников клуба.

В ответ только улыбки:

- Да нет, конечно. Они сами захотели. Развеяться для них уж точно не будет лишним.

Однако, безусловно, главным идейным вдохновителем такой необычной командировки легионеров оказался именно Виталий Ячменев – тренер «Салавата Юлаева», оставшийся за старшего после отъезда Николая Цулыгина со вторым составом в дальневосточное турне.

С Ларсеном захотел сфотографироваться каждыйФото: Рустем АХУНОВ

К слову, Ячменева называют самым суровым представителем тренерского штаба, и якобы только он не дает расслабиться иностранцам, которые периодически забывают, что выкладываться нужно в каждом матче. Выругаться, прикрикнуть – одна из основных его функций в команде. Такому дядьке Умарк и компания отказать просто не могли, и поэтому без вопросов отправились соревноваться с детьми.

Сам тренер тоже принимал непосредственное участие в игре и пытался даже по ходу встречи что-то подсказывать и указывать легионерам, хотя назвать это серьезной тренировкой было сложно.

«Юлаевцы» оценили уровень игры малышейФото: Рустем АХУНОВ

Зато вы бы видели, как счастливы были дети. Юные ребятишки, которым по 7-9 лет, бегали по льду как заведенные, толкались и прорывались к воротам. Им очень хотелось доказать, что они тоже настоящие хоккеисты и дадут фору даже таким прославленным мастерам. Доходило все до того, что родители и тренеры чуть ли не насильно вытаскивали со льда некоторых, которые попросту не хотели уходить и давать возможность играть другим.

УМАРК – ВРАТАРЬ, МЕТСОЛА – БОМБАРДИР

Главная рокировка по сравнению с обычным матчем – Умарк решил, что талантливый парень талантлив во всем, и поэтому встал в ворота. Заморачиваться особо не стал: стянул форму и экипировку с Метсолы и играл под чужой фамилией. Финскому голкиперу же пришлось бежать в атаку и доказывать, что он не только хорош в раме, но способен и на большее.

Правда, Умарк то и дело принимался кричать: «Юха! Юха!». То ловушка у него куда-то убежала, то ворота никак на место поставить не мог. Вратарское дело оказалось гораздо тяжелее, чем он думал. Тут еще и болельщики за спиной постоянно свистят и просят его к ним повернуться. На своеобразных трибунах, которые состояли просто из сугробов снега, расположилась даже целая группа поддержки звезды, состоявшая из иностранцев. Один из кубинцев достал шведский флаг и принялся им махать, выкрикивая имя своего кумира. Что роднит эту солнечную страну и хоккей, осталось загадкой.

Только вот отвлекаться самому Умарку было некогда. Если полевые игроки могли себе позволить остановиться, подойти к забору, пофотографироваться с пришедшими на игру, то швед втухал. Организаторы решили отдать «юлаевца» детям, чтобы ему пришлось отбивать броски своих же одноклубников. Это была серьезная подстава. Поначалу вообще ничего не получалось, а потом потихоньку-потихоньку швед втянулся и начал всерьез тащить. Для Хартикайнена пробить своего друга превратилось даже в дело чести, поэтому, когда он наконец забил, то праздновал похлеще, чем в регулярном чемпионате КХЛ. Умарк же в такие моменты высказывал какие-то гневные тирады в сторону льда, а потом резко разворачивался и бил клюшкой свои штанги.

Закончился матч общей фотографиейФото: Рустем АХУНОВ

Пусть и мероприятие было достаточно шуточным, но разминка для хоккеистов, особенно во второй части праздника, получилась очень неплохой. Даже пропотели. Ячменев уж точно был доволен.Благо, что он играл в хорошей команде. Дети вообще не стеснялись и просто летели вперед, не раз огорчая профессионалов. А когда вдруг переставало получаться или уставали, то на подмогу выпускали другие пятерки, и тогда иностранцы попросту не успевали за перемещениями шайбы.

В концовке всем маленьким участникам выдали сертификаты и подарки, но самым главным для них были сами игроки – еще очень долго «юлаевских» иностранцев не отпускали с коробки, в автографах они никому не отказывали. Думается, настроения к плей-офф подобная забава добавит, да и на следующий год легионеры уже сами первыми побегут в этот же самый уфимский двор.