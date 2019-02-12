Мастерства не хватило: смешанный состав «Салавата Юлаева» уступил «Амуру»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин решил развлечься и взял с собой в дальневосточный выезд совершенно новую команду, лишь слегка приправленную основными игроками, которым требовалась игровая практика. Сейчас все клубы лиги с удивленными глазами наблюдают за этим экспериментом, а где-то в Санкт-Петербурге и вовсе шепчутся: «А разве так можно было?».

ПОНАЧАЛУ РАСТЕРЯЛИСЬ

Понятно, что этот состав, в котором даже нашлось место таким ребятам, как Чебыкин, Скориков, Пачин, трудно было ожидать какой-то сыгранности и баланса в действиях. Особенно тяжко пришлось в первом периоде. Так тяжко, что нарушение численного состава уфимцы заработали на первой минуте. Неплохо.

«Амур» хоть и занимает сейчас последнее место на Востоке, но остается достаточно крепкой командой, у которой в нынешнем сезоне попросту как-то не пошло. Естественно, хабаровчане не собирались делать каких-то скидок и вышли на лед выносить соперника, рискнувшего приехать вторым составом. Хозяева сполна воспользовались подарками от «юлаевцев» и сразу же принялись терроризировать Кареева.

Только-только «Салават» с превеликим трудом отбился от первого штрафа, как на равном месте две минуты заработал Бусаров. Стало совсем худо. Главный тренер Николай Цулыгин решил попробовать в меньшинстве своего сына Кирилла Цулыгина и ошибся. Именно молодой защитник растерялся рядом с воротами и не успел за перепасовкой, а страхующий юнца Гареев завис у дальнего угла. Вот и Дедунов расстреливал ворота совершенно без сопротивления и выполнил бросок без шансов для голкипера – 1:0.

Всего за первую 20-минутку гости лишь трижды сумели потревожить Лангхамера. Все остальные броски улетали либо совсем мимо, либо намного выше. Первое звено, в котором играли опытнейшие Бурмистров, Майоров и талантливейший Шэн, показали ровным счетом ничего. На это даже было как-то грустновато смотреть.

А когда во втором периоде свой гол забил Вячеслав Ушенин, то казалось все – лавочку можно закрывать и расходиться по своим делам. «Амур» действительно смотрелся помощнее и как-то солиднее. «Салават Юлаев» же предстал дико разбалансированным, и при взвинчивании скоростей у защитников попросту начинала кружиться голова.

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

ПРОСНУЛИСЬ, НО НЕ ДОЖАЛИ

Каково же было удивление, когда в начале третьей 20-минутки вдруг все взяло и перевернулось с ног на голову. То ли хозяева слишком уверовали в легкую победу, то ли попросту уснули, но вдруг взяли и пропустили две шайбы от уфимцев.

Первая получилась вообще курьезной для защитников. Шайба выскочила откуда-то издалека, визуально казалось, что Лукин до нее никак не доберется. Однако какой-то пинг-понг на льду, хабаровчане машут клюшками в воздухе, а уфимский форвард каким-то непонятным образом умудряется подстроиться, и пожалуйста – 2:1.

«Ничего себе», - читалось в глазах Николая Цулыгина. Похоже, в такой поворот после провальных двух периодов не верил даже он сам.

Но ведь и дальше что. Пока тренерский штаб «Амура» пытался понять, как они вообще пропустили, Лангхмамер зевнул еще одну, и тоже как-то совсем нелепо. Попытка броска, шайба летит куда-то совсем не туда, застревает в коньках. Стоит Бусаров, бросать не очень удобно, поэтому получается только ковырнуть в сторону ворот, и вдруг залетает точно в ближний угол – 2:2. На табло к тому моменту 44-я минута, то есть как бы и выиграть времени еще полно.

Только вот чуда, конечно же, не случилось. «Амур» расслабился, но после такого холодного душа сразу пришел в себя, вновь нащупал свои игровые связи и принялся поддавливать. Все это завершилось победным броском Горшкова. Получилось это со скрипом и на тоненького, шайба каким-то образом отрикошетила от Кареева, но гол вышел чистым. Так-то все логично – «Салават Юлаев» в таком перемешенном составе попросту не мог закрыться, и играть на результат, а атаковать получалось лишь волнами.

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

«Была хорошая, боевая и интересная игра, - рассказал Николай Цулыгин после матча. – Были моменты, чтобы сравнять счет, но к сожалению, не смогли. Первые два периода уступали в реализации моментов. Желание было, но чуть-чуть где-то не хватило мастерства, где-то спешили. Соперник здорово использовал свои моменты, хорошо сыграл в первом большинстве. В третьем периоде ребята раскрепостились, полезли на пятак, забили рабочие голы – затолкали. Но к сожалению, пропустили третий гол из-за ворот и не смогли в концовке сравнять, хотя несколько моментов было – вратарь соперника хорошо сыграл».

Далее уфимская команда со своим весьма странноватым составом отправляется во Владивосток, где предстоит два раза сыграть против местного «Адмирала».