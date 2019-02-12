В Уфе сгорел многоэтажный автоцентр

12 февраля днем в Уфе на Индустриальном шоссе произошел крупный пожар – загорелся трехэтажный автоцентр «КореяАвто», в котором продавали «Нексии» и «Матизы» марки «Дэу».

Проезжавшие мимо автомобилисты сняли пламя, вырывающееся из окон верхнего этажа здания. На место оперативно вызвали пожарных, как выяснилось, задымление началось из-под кровли третьего этажа. Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 16:33.

Здание, площадью 1600 квадратных метров и размером 20 на 80, полностью сгорело. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Все 35 сотрудников до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691448" frameborder="0"></iframe> В Уфе на Индустриальном шоссе горит автоцентр ДЭУ.

На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

По последним данным, на месте работали 86 человек и 26 единиц техники. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Благо из-за штиля огонь не передался в соседние здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691417" frameborder="0"></iframe> В Уфе горит автоцентр.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Сейчас на месте до сих пор работают сотрудники МЧС, разгребают завалы. Также на месте дознаватель МЧС России, которому придется установить причину и обстоятельства пожара.