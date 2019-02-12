2019-02-13T09:00:07+03:00
Происшествия

В Уфе сгорел многоэтажный автоцентр

Пожар тушили 86 человек [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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12 февраля днем в Уфе на Индустриальном шоссе произошел крупный пожар – загорелся трехэтажный автоцентр «КореяАвто», в котором продавали «Нексии» и «Матизы» марки «Дэу».

Проезжавшие мимо автомобилисты сняли пламя, вырывающееся из окон верхнего этажа здания. На место оперативно вызвали пожарных, как выяснилось, задымление началось из-под кровли третьего этажа. Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 16:33.

Здание, площадью 1600 квадратных метров и размером 20 на 80, полностью сгорело. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Все 35 сотрудников до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание.

В Уфе на Индустриальном шоссе горит автоцентр ДЭУ.

На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

По последним данным, на месте работали 86 человек и 26 единиц техники. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Благо из-за штиля огонь не передался в соседние здания.

В Уфе горит автоцентр.Анастасия КУЗНЕЦОВА

Сейчас на месте до сих пор работают сотрудники МЧС, разгребают завалы. Также на месте дознаватель МЧС России, которому придется установить причину и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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