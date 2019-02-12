В Уфе сгорел многоэтажный автоцентр
12 февраля днем в Уфе на Индустриальном шоссе произошел крупный пожар – загорелся трехэтажный автоцентр «КореяАвто», в котором продавали «Нексии» и «Матизы» марки «Дэу».
Проезжавшие мимо автомобилисты сняли пламя, вырывающееся из окон верхнего этажа здания. На место оперативно вызвали пожарных, как выяснилось, задымление началось из-под кровли третьего этажа. Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 16:33.
Здание, площадью 1600 квадратных метров и размером 20 на 80, полностью сгорело. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Все 35 сотрудников до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание.
В Уфе на Индустриальном шоссе горит автоцентр ДЭУ.
На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.
По последним данным, на месте работали 86 человек и 26 единиц техники. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Благо из-за штиля огонь не передался в соседние здания.
В Уфе горит автоцентр.Анастасия КУЗНЕЦОВА
Сейчас на месте до сих пор работают сотрудники МЧС, разгребают завалы. Также на месте дознаватель МЧС России, которому придется установить причину и обстоятельства пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU