Башкирия оказалась на 10 месте всероссийского спортивного рейтинга

Башкирия заняла 10 место в спортивном рейтинге аналитиков фонда «Петербургская политика».

Свой список регионов с наиболее развитыми видами профессионального спорта эксперты публикуют каждые полгода. Он основывается на достижениях тех, кто занимается спортом в качестве основного вида деятельности.

Рейтинг составляли по следующим видам спорта - футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби и водное поло. Например, за первое место за первое место клуба ЦСКА в конце регулярного чемпионата Москва получила 8 тысяч баллов, тогда как Уфа с «Салаватом Юлаевым» на 10 месте получила немногим более 2,5 тысяч баллов.

ОБЕ СТОЛИЦЫ В ЛИДЕРАХ

Разумеется, что на первом месте оказалась Москва, которую вынесли в отдельный «регион». Тут и команд больше, и спонсоров, которые так или иначе развивают профессиональный спорт. На втором месте оказался Татарстан – здесь хорошо развиты хоккей, волейбол и футбол. Третье место получил Краснодарский край – пускай «Сочи» и не лидер КХЛ, но местный профессиональный футбольный клуб хорошо выступает в «Лиге Европы» и российской РПЛ.

Четвертое место за Санкт-Петербургом. В северной столице одинаково хорошо развиты все основные виды командного спорта. Замыкает пятерку Свердловская область. Местный футбольный «Урал» занимает середину турнирной таблицы «Премьер-лиги». Зато в КХЛ «Автомобилист» творит что-то невероятное – в начале сезона команда провела 18 игр без поражений. Сейчас уральский клуб находится на третьем месте турнирной таблицы КХЛ, уступая лишь двум армейским клубам столицы.

А КАК У НАС?

Башкирии, увы, пока похвастать нечем. По общему зачету мы оказались на десятом месте с общим рейтингом в 23 тысячи.

8,5 тысячи баллов республике завоевала футбольная «Уфа», которая задохнулась в матчах Еврокубков и «Премьер-лиги». Сейчас «горожане» находятся на самом дне таблицы, уступая лишь «Анжи» (по последним данным, в клубе попросту не платят футболистам с апреля – Прим. Ред.) и «Енисею». В руководстве уфимского клуба заявили, что закончат сезон в десятке лидеров.

Игроки системы «Салавата Юлаева» принесли Башкирии 10 тысяч очков. Если говорить только о главном клубе республики, то подопечные молодого тренера Николая Цулыгина резво начали сезон, но периодически умудрялись попадать в проигрышные серии даже на домашнем льду. В общем зачете КХЛ «юлаевцы» сейчас на 10 месте. В восточной конференции – на 6. В плей-офф, конечно, попадаем. Но продержимся ли там долго – неизвестно.

Волейбольный клуб «Урал» принес 3107 баллов. Баскетбольный «Уфимец» - еще 715 очков. Гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» - 1000 баллов. Мини-футбольный клуб «Витязь-ГТУ» заработал для республики еще 220 очков.