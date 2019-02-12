Жители Башкирии недовольны экологией и ценами на ЖКХ

Башкирия заняла 29 место в рейтинге протестной активности регионов России.

«Протестный» рейтинг составили эксперты Института региональной экономики, возглавляемого уфимским политологом Дмитрием Михайличенко. Политологи и экономисты разделили все протестные движения регионов страны на две основных части – социально-экономические и политические.

К первым относятся, например, одиночные пикеты зоозащитников или требования отдельных рабочих повысить заработную плату. Ко вторым - пикеты, обусловленные происходящим в политическом строе, например, вопрос передачи Курильских островов или митинги против депутатов, подающих неверные сведения о доходах.

В Башкирии ситуация накаляется вокруг столицы Зауралья - Сибая. Город с населением в 60 тысяч человек находится на гране экологической катастрофы. Местные жители то и дело собираются возле здания местной администрации и требуют отставки мэра Рустем Афзалова. Впрочем, работой местного градоначальника недовольно и правительство республики. Так, Радий Хабиров напрямую указывал ему на ошибки в информировании населения о превышении в воздухе концентрации диоксида серы. Разумеется, что к пикетам в защиту экологии в Сибае присоединяются и остальные жители Башкирии.

Помимо этого, жители Башкирии собрались на экстренный митинг в Кумертау. Там горожане стали недовольны резким повышением стоимости услуг ЖКХ. Политически-мотиривированного протеста эксперты не заметили. Таким образом, республика заняла 29 место в рейтинге.