2019-02-12T16:11:52+03:00
Общество

«Дома родителей нет, останусь у вас»: стало известно, кто и где нашел 9-летнего школьника из Уфы

Родственники выражают благодарность уфимцу, который практически в одиночку отыскал пропавшего
Эльвина АПАРИНА
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Ваня сказал, что родителей нет дома, и остался ночевать у "нового друга"Ваня сказал, что родителей нет дома, и остался ночевать у "нового друга"
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В столице Башкирии в микрорайоне Затон прекратили поиски девятилетнего Вани М. (имена здесь и далее изменены – прим. ред.). Как ранее сообщала «Комсомолка», его нашли у "нового друга", с которым он познакомился в вечер пропажи 11 февраля. В последний раз их видели в магазине «Аленушка» на улице Ахметова.

- После магазина Ваня пошел в гости к этому мальчику, засиделся и решил переночевать у него. Когда мать ребенка спросила у Вани, мол, а тебя родители не потеряют, тот наврал, что сегодня их нет дома, и ему не хочется ночевать одному. Женщина, ничего не подозревая, и оставила его, никуда не сообщила об этом, - рассказал «Комсомолке» родственник Виктор. - Утром мы его и нашли в этой квартире.

Но на этом не все. Активное участие в поисках мальчика принял неравнодушный уфимец, благодаря которому удалось установить местонахождение пропавшего в самые кротчайшие сроки.

Родственники выражают огромную благодарность Ирику Гаязетдинову. У Ирика был доступ ко всем камерам, которые установлены в домах уфимского Затона. Он моментально с родственниками принялся отслеживать перемещения Вани. Он заметил, что мальчики зашли а дом под номером 320, и оттуда уже больше не выходили. Волонтеры тут же сорвались с места и принялись обходить каждую квартиру дома, и в одной из них за столом и сидел удивленный мальчик, который успел прославиться на весь город.

Напомним, что Ваня пропал в 16 часов 11 февраля, он отправился гулять на улицу и не вернулся. Вечером родители забили тревогу – раскидали объявление в социальных сетях, обратились к волонтерам, написали заявление в полицию.

Поисковики оперативно отреагировали – распечатали ориентировки и отправились на прочес местности. В обед 12 февраля Ваню должны были искать добровольцы на снегоходах вдоль реки. К счастью, мальчик нашелся живым и здоровым. Сейчас его уже передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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