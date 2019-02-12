Сделал маленькое замечание — получил по лицу: в Уфе профессиональный боксер держит в страхе весь район

Представьте, вы идете по улице и видите, что кто-то выгуливает бойцовскую собаку без намордника и поводка? Сделаете ли вы замечание или молча пройдете мимо? Уфимец Леонид Б. решил вразумить соседа, чей американский бульдог спокойно разгуливал по двору, а вот ответ нарвался на оскорбления и был серьезно избит.

«Комсомолка» поговорила с потерпевшим и выяснила, что драчун уже давно держит в страхе весь район.

«ОН ПРОДОЛЖАЛ МЕНЯ БИТЬ, ДАЖЕ КОГДА Я УПАЛ»

- Это было воскресенье, 20 января, примерно в пять часов дня, - рассказывает Леонид. – Я живу в Инорсе, на бульваре Баландина, и как раз возвращался домой с работы. Смотрю – около подъезда сосед стоит, а по двору его собака бегает – без намордника и поводка. Рядом маленькие дети играют: гладят этого бульдога, за уши его треплют, а я-то понимаю, что собака в любой момент может на них наброситься и покусать.

Леонид рассказывает, что без намордника собаку соседи выгуливают постоянно. Владельцу уже пытались сделать замечание другие жильцы, но он лишь отмахивался – мол, собака неагрессивная, обученная, детей любит.

- Я подошел к нему, спрашиваю, почему собака без намордника гуляет, а он мне в ответ: «Иди <…>. Я опешил от такой наглости, достал телефон и начал снимать, чтобы потом показать участковому. И тут он меня начал матом поливать, а потом и с кулаками бросился, - рассказывает потерпевший мужчина.

Вот из-за этой милой собачки, гуляющей без намордника и разгорелся скандал

Защищаясь от ударов, Леонид стал отступать, но споткнулся и упал на спину. Падение не остановило драчуна, и он продолжил добивать свою жертву ногами. И лишь когда вмешались прохожие, сосед отступил.

- Все было как в тумане. Когда уже потом смотрел видео с уличных камер, ужасался, как он мне ничего не отбил, - горько усмехается мужчина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКСЕР В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

Опасаться и впрямь было за что: как позже выяснил Леонид, драчливый сосед – 41-летний Артем М. (имя изменено – ред.) профессионально занимается боксом в тяжелом весе и не раз занимал призовые места в спаррингах. Рослое массивное телосложение в сочетании с поставленным ударом делали его настоящей машиной для убийств.

- Конечно, я вызвал полицию и написал заявление на этого неадеквата. На следующий день прошел судмедэкспертизу – у меня же все лицо опухло, несколько дней нормально жевать и разговаривать не мог, - уточняет уфимец. – На днях был уже суд, причем об этом меня оповестили за полчаса до начала, и я не смог там присутствовать.

Наказание по статье «Побои» предусматривает штраф до 40 тысяч, исправительные работы или арест до трех месяцев, но поскольку драчун раскаялся, его оштрафовали всего на пять тысяч и отпустили с миром. Возмущенный таким решением Леонид начал «пробивать» обидчика по соцсетям и выяснил, что от его крепких кулаков пострадали еще несколько человек. Причем зачинщиком драки всегда становился именно боксер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691101" frameborder="0"></iframe> Владелец собаки напал на прохожего.

- Я специально пустил видео в сеть, - делится Леонид. – Пусть Уфа знает своего героя в лицо. Может, кто-то еще из пострадавших откликнется, тогда коллективный иск можно будет составить. Этого Артема надо изолировать от нормальных людей.

Уфимец признается, что инцидентом уже заинтересовался кое-кто из чиновников и взял расследование происшествия под личный контроль. А сам драчун по-прежнему выгуливает собаку без поводка и намордника, но уже рано утром или поздно вечером, стараясь реже показываться на глаза соседям.

Огромная гематома не сходила с лица Леонида еще целую неделю

БИЛ КУЛАКОМ В ЛИЦО

«Комсомолке» удалось разыскать и поговорить еще с одним пострадавшим от кулаков боксера. Причиной разборок на этот раз стала не собака без намордника, а неправильно припаркованный автомобиль.

- В конце октября прошлого года я решил заехать к матери, она живет в соседнем доме с этим психом, - рассказывает Тимур А. – Дворы здесь очень узкие и полностью заставленные машинами, так что проехать одновременно два автомобиля могут с большим трудом.

Мужчина говорит, что уже подъезжал к дому, как неожиданно дорогу ему перегородил Артем на своем «Пежо». На вежливую просьбу пропустить машину, боксер просто послал мужчину матом. Тимур не промолчал и ответил на оскорбление, а потом аккуратно объехал иномарку грубияна и поехал дальше. Через несколько минут, когда мужчина парковался у подъезда матери, его догнал разозленный спортсмен.

- Он сразу орать начал: «Ты кого там послал? Знаешь, что за такое бывает?» Я только повернулся к нему, чтобы ответить, как в лицо прилетел кулак. От неожиданности у меня искры из глаз посыпались, - рассказывает Тимур. – Вы представьте, здоровая громила, выше меня на голову, бьет с размаха кулаком в голову! Я сам высокий и крепкий, поэтому выстоял, а был бы кто другой на моем месте – могло все закончиться трагедией.

Драчун оказался профессиональным боксером в тяжелом весе

И снова вмешались прохожие и оттащили драчуна. Тимур вызвал полицию и написал заявление на обидчика. И хотя врачи диагностировали у уфимца сотрясение мозга, участковый не углядел в действиях боксера состава преступления, поэтому дело возбуждать не стали. Сейчас Тимур собирается писать повторное обращение в прокуратуру, чтобы привлечь нападавшего к ответственности, и даже нанял адвоката.

- Я не первый и не последний, на кого этот псих кидается с кулаками. Например, осенью он жестоко избил электрика из управляющей компании. Не знаю, чем тогда дело закончилось, но раз он продолжает разгуливать по улицам, значит, удалось «отмазаться».

Тимур уверен, что агрессивный боксер представляет реальную угрозу для окружающих. Соседи шепчутся, что он хранит у себя дома оружие, поэтому мужчина намерен добиться ответа – легально ли получено это оружие и здоров ли психически его владелец. Тимур убежден, что может решить вопрос с обидчиком на языке силы, но предпочитает разбираться в рамках закона.