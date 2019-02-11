«Завели в темную комнату, где их поджидал мужчина»: две молодые уфимки пострадали во время квеста

Уфимки Кристина и Лариса (имена здесь и далее изменены – прим. ред) в минувшую субботу, 9 февраля, решили неординарным образом провести свой выходной и отправились на прохождение квеста (это салонная детективная игра, ее участники оказываются в ситуации, в которой перед ними стоит общая цель - поиски убийцы, борьба за сокровища, раскрытие тайны, спасение от бедствия, в зависимости от сценария).

В разгар веселья девушек завели в темную комнату согласно сценарию, где их поджидал угрюмый мужчина-ведущий в маске с электрошокером. По замыслу организаторов, девушки должны были подойти к стене и прочитать подсказку, но в этот момент к ним подскочил тот самый актер и стал размахивать шокером. Такого уфимки не ожидали – они испугались, завизжали и стали разбегаться в разные стороны. В темноте одна из них не заметила дверной косяк, вторая – стену, и врезались в них. Когда в помещении включили свет, выяснилось, что обе любительницы острых ощущений получили травмы.

В социальных сетях появилась информация, что одна из участниц повредила копчик и разбила колено, а вторая рассекла себе лоб. Сообщалось также, что у администрации не оказалось даже аптечки, чтобы оказать пострадавшим помощь, и пришлось поскорее вызывать скорую помощь. Девушек забрали медики, одной из них в больнице наложили четыре шва на лицо. Сейчас обеих выписали из больницы.

«ВСЕ БЫЛО ПО-ДРУГОМУ!»

Для полноты картины «Комсомолка» пообщалась со второй стороной, организаторами квеста.

- Мы даже не знаем, откуда появилась эта информация. Девушки не хотели огласки, а тут в Интернете их фотографии гуляют. У нас была аптечка, куда же без нее? Наши сотрудники оказали девушкам первую помощь, затем вызвали скорую. Паники не было. Участницы письменно подтвердили, что нам они никаких претензий не имеют, мы их, кстати, не заставляли это делать, - прокомментировал сотрудник.

Сейчас девушкам уже лучше. Информация о том, что одна из них сломала коленную чашку, как сообщалось ранее, не подтвердилась. Она отделалась лишь ссадинами и синяками.

- Перед участием в квесте обе девушки прошли инструктаж по технике безопасности. Они ведь не маленькие девочки, прекрасно знали, на что шли. Мы проинструктировали, рассказали, как вести с тебя с тем или иным персонажем квеста. Они были согласны на все условия и были в курсе, что и где их ждет. Но вот, испугались, в темноте у страха глаза велики… - продолжает сотрудник. – Девочки сами подтверждают, что они сами виноваты, и к нам претензий нет. За два года существования у нас ни одного инцидента такого не было.

«Комсомолка» решила узнать у юриста, можно ли взыскать с организации компенсацию морального вреда, и как это сделать.

Комментирует адвокат Роман Петров:

Моральный вред и ущерб здоровью можно взыскать, только если получится доказать, что клиентам были оказаны услуги ненадлежащего качества. Девушки ведь не в библиотеку пришли или музей, они знали, что будет страшно, им это вероятно сказали при прохождении инструктажа. Относительно техники безопасности: есть определенные требования по оказанию таких услуг, у них должны быть журналы инструктажа с подписями посетителей. Нужно проверить также, может, у них сотрудники не обучены проведению квестов, или инструктаж был не соответствующий, к примеру. Пострадавшим в таких местах лицам лучше обратиться в Роспотребнадзор, которые проведут в заведении проверку, а затем уже исходя от ее итогов, станет понятно, должна ли администрация выплатить компенсацию.