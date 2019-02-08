В Башкирии пассажирский автобус влетел в столб: среди пострадавших двое детей

Сегодня, 8 февраля, в пятом часу вечера в Стерлитамаке произошло жуткое ДТП. На улице Техническая водитель пассажирского автобуса «Газель Некст» внезапно съехал с дороги и врезался в столб. Известно, что автобус ехал по 41-му маршруту.

Двигатель автобуса буквально въехал в салон

По данным ГИБДД по Башкирии, в момент удара в салоне маршрутки находилось восемь пассажиров. В пресс-службе ведомства отметили, что одного пассажира и водителя автобуса осматривают медики.

Как сообщают очевидцы аварии, прибывшие на место аварии медики все-таки госпитализировали в городскую больницу семерых пострадавших, среди которых двое детей – восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка. Однако, по словам местных жителей, пострадавших всего девять человек. Якобы, почти у всех диагностированы переломы.

Спасателям пришлось использовать носилки для транспортировки пострадавшего

Причины и обстоятельства ДТП теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. Возможно, виной всему стала непогода, обрушившаяся на Башкирию с самого утра – метель улеглась лишь к вечеру. Из-за обильного снегопада на дорогах образовались снежные заносы.