Уфимец умудрился продать автомобиль так, что теперь должен 350 тысяч рублей

Продавать машину тоже нужно грамотно, иначе погрязнешь в неприятностях, а то и в крупных долгах. В этом на собственном опыте убедился уфимец Владимир, который еще шесть лет назад продал свой автомобиль и забыл о его существовании. Но о том, что он расстался со своим стареньким ВАЗом, напомнили судебные приставы, когда у Владимира заблокировали зарплатные карты и повесили на него долг в 377 тысяч рублей.

ОТДАЛ МАШИНУ ПО ГЕНДОВЕРЕННОСТИ

История началась еще в 2013 году. После развода с женой мужчина решил уехать в Москву и начать новую жизнь. Он продал все свои три машины, собирался найти работу в столице и остаться там жить. В числе автомобилей, выставленных на продажу, была и старенькая «восьмерка», которую Владимир продал за 18 тысяч рублей.

- Перед уездом я продал все свои автомобили – «девятку», «Субару», «восьмерку». Первую машину мы переоформили в ГИБДД, иномарку новый хозяин сам на себя записал, также, думал, сделает и хозяин «восьмерки», - рассказал Владимир «Комсомолке».

Время шло, мужчина уже основательно устроился в Москве, и в 2017 году как снег на голову – с карты списали половину зарплаты. В бухгалтерии предприятия уфимцу объяснили, что на него пришел исполнительный лист из Уфы на сумму 351 000 рублей.

- Месяца через два я взял короткий отпуск и поехал к судебным приставам в Уфу, чтобы узнать, что и откуда. Здесь мне и объяснили, что с 2013-го года моя машина стоит на штрафстоянке, и штрафстоянка через суд взыскивает с меня 350 000 рублей. Поехал на стоянку, здесь мне предложили всего лишь утилизировать автомобиль в счёт долга, это примерно 10 тысяч рулей, а остальное, как положено, оплатить, - говорит Владимир.

Все произошло из-за того, что новый покупатель не переоформил машину на себя, и старая «восьмерка» все еще числилась на имя Владимир. Деваться некуда, отпуск закончился, мужчина вернулся в Москву и смирился с долгом. Несколько месяцев у него списывали по 50% с зарплаты в счет долга.

- В конце 2018 я поехал снова в Уфу, потому что на работе поменяли зарплатные карточки – с одного банка на другой. Приставы заблокировали и новую карту, вогнав уже в минус 377 тысяч рублей. У меня забирали все: и отпускные, и больничные, ничего не возвращали. На штрафстоянке меня развернули, я пытался договориться, но все тщетно, - продолжает Владимир.

Кстати, ВАЗ эвакуировали не за неправильную парковку, а за то, что автомобилем управлял пьяный водитель. Кто был за рулем, неизвестно, такой информацией Владимир не владеет. Известно лишь одно, эта машина человеку уже давно не нужна.

- Я и прокуратуру обращался, говорил, что в ГИБДД не дают данные этого человека. Но и там мне сказали, что прав они никаких не нарушают, это действительно конфиденциальная информация, - сокрушается мужчина.

Сейчас Владимир снова прилетел в Уфу на три дня, чтобы разрешить проблему. Приставам он выплатил уже около 180 тысяч рублей. «Должник» ищет юриста, который смог бы защитить его права и вернуть ему денежные средства. Однако правозащитники сокрушаются – вернуть деньги вероятно уже не получится. Владимир говорит, что это самый дорогой урок, который дала ему жизнь.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Адвокат Роман Петров тоже уверен, что Владимир вряд ли сможет «отвертеться» от уплаты крупной суммы, и ему придется с этим смириться.

- Ошибка Владимира была в том, что отдал автомобиль по генеральной доверенности, вот именно отдал, а не продал. При продаже должен составляться договор купли-продажи. Соответственно, машина так и осталась висеть на нем. Ему должны были приходить платежки по транспортному налогу. Ему еще, можно сказать, повезло, ведь если ты передаешь автомобиль человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения, можно лишиться водительского удостоверения. Долг придется оплатить полностью, обжаловать не выйдет.

А КАК ПРАВИЛЬНО?

Сегодня при продаже машины не обязательно обращаться ГИБДД, достаточно заполнить договор купли-продажи. Только перед этим, в случае, если вы покупатель, зайдите на сайт ГИБДД, предварительно узнав ВИН-код автомобиля, и вбейте туда цифры. Так вы узнаете, не в аресте ли машина, не в залоге ли, в каких авариях участвовала. Не теряйте договор купли-продажи.

Новый владелец машины в течение 10 дней должен самостоятельно обратиться в ГИБДД, чтобы переоформить машину на себя. Если он этого не сделает, автомобиль все уже будет числиться на вас, а это значит, что и штрафы будут приходить, и в случае ДТП ответственность может лечь на вас. Если вы узнали, что покупатель все еще не оформил машину на себя, обратитесь с договором купли-продажи в ГИБДД, чтобы машину с вас сняли.

ГДЕ И КАК ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ:

Сайт Федеральной Нотариальной палаты (Реестр уведомлений о залоге движимого имущества) - www.reestr-zalogov.ru – далее «Информация о предмете залога» – «Транспортное средство».

Сайт ГИБДД: www.gibdd.ru – далее «Сервисы» - «Проверка автомобиля».

Но надежнее всего – пригласить на сделку купли-продажи нотариуса.

БЫЛ ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ

В конце 2016 года уфимец Михаил Поляков попал в неприятную ситуацию. Мужчина приобрел автомобиль «Фольксваген Туарег» за 770 тысяч рублей, на который копил пять лет, однако потом на него повесили и кредит за эту машину. Михаил не проверил ее по базе и лишь потом узнал, что автомобиль находится в залоге у банка.

- Оказывается, бывший хозяин авто совместно со своим партнером по бизнесу – они раньше занимались продажей мясных полуфабрикатов - взял миллион в «Локо-банке», а в залог оставил автомобиль «Туарег» и грузовую «Газель», было это еще в 14-ом году, - рассказывал ранее Михаил. – Кредит не платил, а арестованную машину продал мне.

Парень в полной уверенности в своей победе нанял адвоката, обратился в Иглинский суд, но проиграл его. Далее – Верховный, и снова проигрыш. Разбирательства идут до сих пор.