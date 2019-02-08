2019-02-08T11:01:32+03:00
Происшествия

Все произошло мгновенно: в Башкирии 19-летний парень погиб по пути на свадьбу

Тагир Маматкулов получил серьезные травмы и скончался на месте
Эльвина АПАРИНА
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Тагир в этом году должен был получить дипломТагир в этом году должен был получить диплом
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ДТП, которое произошло вечером 6 февраля в Зианчурском районе Башкирии унесло жизнь молодого парня. Напомним, что авария произошла в автодороге Магнитогорск-Ира. В темное время суток на дороге столкнулись грузовик «Ман» и «Опель Астра», которым управлял 32-летний мужчина. Удар оказался такой силы, что от иномарки осталась одна груда металла. Чудом в происшествии выжил водитель, а вот его 19-летний пассажир погиб на месте.

ЕХАЛ НА ПОПУТКЕ

Стала известна личность парня – им оказался Тагир Маматкулов. В тот злополучный вечер молодой человек выехал из села Юлуково Гафурийского района в Зилаир на свадьбу к брату, которая должна была состояться в пятницу. Машины у него не было, и он решил поехать на попутке. Нашел в одной из групп «Вконтакте» водителя, договорился с ним и выехал в дорогу.

Внезапно на полосу, по которой ехал Тагир на легковушке, выехала фура. Уйти от удара не удалось, и большегруз на полном ходу протаранил иномарку, а затем улетел в кювет. По предварительным данным, у МАНа отказали тормоза. На место приехали спасатели, медики, извлекли из искореженного металла Тагира. Но помочь парню было уже нечем, он получил слишком серьезные травмы и скончался.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

- Мы с ним последний раз виделись на новогодних каникулах и всё. Толком не смогли поговорить даже. Никогда не знаешь, когда видишь человека в последний раз. Тагир был очень добрым, справедливым человеком, - говорит его подруга Алия.

Погибший учился в Стерлитамаке, там же и подрабатывал. В армию он еще не ходил, планировал отслужить после получения диплома, который должен был защитить в этом году. Тагир вырос в полной семье – мать, отец, брат.

- В прошлую субботу мы с ним долго-долго душевно разговаривали. Он рассказал мне о своих планах и мечтах. Терпения матери и отцу, - пишет родственница.

Тагира похоронят завтра, 9 февраля, в родном селе.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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