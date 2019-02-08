Главные театральные премьеры февраля в Уфе

«ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»: ЭРОТИКА, СТЕНДАП И ДОНАЛЬД ТРАМП

Экспериментальный спектакль «Любовное приключение» Башкирского театра кукол, предназначенный исключительно для зрителей старше 18 лет, не обойдет стороной самые злободневные вопросы.

В новом спектакле режиссер Виктория Щербакова, авторы идеи, художники-постановщики и исполнители главных ролей - Надежда Беззубова и Александ Верхоземский решили в камерном пространстве соединить традиции балаганного и современного театра, где главные герои выступают в непривычном для себя амплуа комиков-стендаперов, говорящих со зрителем на самые острые и злободневные темы.

Когда-то на Руси этим занимались скоморохи. Авторы спектакля решили провести, своего рода, эксперимент, попытавшись представить каким был бы площадной, балаганный театр прошлого в наше время. По сюжету главный герой – хорошо всем известный Петрушка, за плечами которого многовековой опыт балагана, фарса и прочих увеселительных жанров, отправляется на поиски подруги жизни: ему предстоит побывать в Италии, на туманном Альбионе, в раскрепощенном Тайланде.

Герои будут обсуждать самые злободневные темы и встретятся с Дональдом Трампом, Софи Лорен, королевой Елизаветой, Еленой Малышевой и другими известными личностями - политиками, артистами и телеведущими. (18+)

Башкирский театр кукол, пр. Октября, 158

16 ,17, 23 и 24 февраля в 18.00

Билеты: 250 руб.

«Я - КУЛАК, Я - А- Н - Н - А»: НАУЧИТЬСЯ СЛУШАТЬ ТИШИУ

Национальный молодежный театр им. Мустая Карима представит спектакль «Я - кулак, я - А- н - н – а» по пьесе Марты Райцес - историю о глухонемой 12-летней девочке Анне, пытающейся найти свое место в окружающем ее мире, который порой бывает так жесток и особенно к тем, кто чем-то отличается от других. Спектакль поставила народная артистка Башкирии Ольга Мусина, а на роль главной героини пригласила сразу двух актрис- Светлану Бронникову, которой пришлось выучить язык жестов глухонемых, и Элину Гусеву - она озвучивает внутренний голос героини. Спектакль будет понятен и обычном зрителям, и людям с нарушением слуха - подобной постановки на уфимской сцене еще не было. (12+)

Национальный молодежный театр им. М. Карима, ул. Ленина, 62

20 февраля в 12.00

Билеты: 200 руб.

«БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИНГИСХАНА»: ВСПОМИНАЯ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

Башкирский театр драмы им. М. Гафури в свой юбилейный сезон - в декабре этого года ему исполняется 100 лет со дня основания - тоже готовит немало интересных постановок.

В январе прошла премьера спектакля «Урал-батыр», а в феврале зрителей ждет еще одна новинка - спектакль «Белое солнце Чингисхана» - сценическая версия Елены Баранчиковой по одной из глав повести Чингиза Айтматова « И дольше века длится день» . Спектакль ставит известный уфимский режиссер Мусалим Кульбаев. Над постановкой работают: художник - лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Альберт Нестеров, композитор - Урал Идельбаев, балетмейстер - Ирина Филиппова ( Москва), которая давно сотрудничает с башкирскими театрами и еще в 1994 году была удостоена Республиканской премии им. Салавата Юлаева . (12+)

Башкирский театр драмы им. М. Гафури, ул. Заки Валиди, 34

21 и 22 февраля в 19.00

Билеты: 150 - 500 руб.

ЧТО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО

Александр Галибин и Олеся Железняк сыграют в комедии "Пигмалион" .Фото: предоставлено организаторами.

Алекандр Галибин и Олеся Железняк в комедии «Пигмалион»

Одна из самых популярных пьес Бернарда Шоу - «Пигмалион» не сходит с театральных подмостков уже больше ста лет. Историю преображения необразованной, вульгарной девицы Элизы Дуллитл в настоящую леди на уфимской сцене расскажут известные московские артисты. Александр Галибин сыграет профессора Хиггинса, Олеся Железняк - Элизу Дуллитл,Наталья Егорова - миссис Хиггинс. Спектакль - легкий, динамичный, с долей русского колорита и великолепной игрой актеров придется по душе любителям комедий. (12+)

Русский драматический театр, пр. Октября,79

20 февраля в 19.00

Билеты: 1500 - 5000 руб.

Константин Лавроненко впервые выйдет на уфимскую сцену в драме " Снег в чужом городе". Фото: предоставлено организаторами.

Константин Лавроненко и Мария Куликова в драме «Снег в чужом городе»

Постановка московского режиссера Родиона Овчинникова «Снег в чужом городе» - это не легкая, незатейливая антреприза, а жизненная драматическая история, которая произошла в одном семействе накануне Нового года. Взрослые дети приезжают к родителям в гости и обнаруживают, что отец семейства, известный писатель, без объяснения причин решил уйти из семьи.

Главного героя играет обладатель приза Канского фестиваля Константин Лавроненко, известный по фильмам «Возвращение», «Ликвидация», «Исаев», его жену - популярная актриса Мария Куликова, полюбившаяся зрителям по сериалам и фильмам «Склифософский», «Две судьбы», «Доярка из Хацапетовки». В других ролях: Полина Гренц, известная по роли Саши в фильме «Физрук», Максим Емельянов ( сериал « Склифософский 2») , а также Ксения Лавроненко. (16+)

Дворец молодежи, ул.50-летия Октября, 21

23 февраля в 19.00

Билеты: 700 - 3000 руб.

Героев роман Стивена Кинга " Мизери" в Уфе сыграют Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский. Фото: предоставлено организаторами.

Даниил Спиваковский и Евгения Доровольская в психологическом триллере «Мизери»

Популярные актеры театра и кино Даниил Спиваковский и Евгения Добровольская сыграют в психологическом триллере «Мизери» по одноименному роману Стивена Кинга, которую на уфимской сцене представит московский «Театр современной антрепризы». Несмотря на популярность романов «короля ужасов», как часто называют Кинга, спектакли по его произведениям на российской сцене - большая редкость. В сценической версии роман обрел новое звучание - это захватывающее сочетание остросюжетного триллера и психологической драмы. В центре сюжета - отношения двух героев: популярного писателя Пола Шелдона и его преданной поклонницы Энни Уилкс, оказавшейся опасной психопаткой. После жуткой аварии на снежной дороге писатель попадает в дом женщины и становится ее пленником. (16+)

ГКЗ «Башкортостан» , ул. Ленина, 50

27 февраля в 19.00

Билеты: 800 - 2900 руб.