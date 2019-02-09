«Самый печальный подарок на Новый год»: у пятилетней Амелии Рафиковой из Уфы обнаружили смертельное заболевание

Еще совсем недавно пятилетняя Амелия Рафикова из Уфы весело играла и резвилась со своими сверстниками: рассказывала стишки на детском утреннике, загадывала подарок на день рождения. Но долгожданный праздник малышка встретит не дома с родителями и друзьями, а в больнице, в окружении капельниц и грустных детей в стерильных масках. Все дело в очень редком и смертельно опасном заболевании – у Амелии рак мягких тканей таза 4 стадии.

ОПУХОЛЬ ОБНАРУЖИЛИ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

Впервые коварное заболевание проявилось перед новым годом, когда вся семья готовилась к празднику. Мама решила искупать ребенка и обнаружила подозрительные уплотнения в ягодицах дочери.

- 30 декабря мы ходили кататься на тюбингах, - рассказывает Лариса Рафикова. – Амелия смеялась и веселилась, ни на что не жаловалась. 31 декабря я пришла с работы, дочь помогала мне нарезать салаты и украшать квартиру к празднику, а вечером начала хныкать и жаловаться на неприятные ощущения. Я решила искупать ребенка и вдруг увидела странные припухлости в области ягодиц.

На следующий год Амелия пойдет в первый класс, и родители собираются бороться за жизнь дочери

Чтобы перестраховаться, женщина вызвала скорую помощь. Врач осмотрел девочку и посоветовал на следующий день обратиться к дежурному хирургу. 1 января Лариса отвела дочь в больницу, и врач, бегло осмотрев девочку, заявил – это парапроктит (гнойное воспаление жировой клетчатки вокруг прямой кишки – ред.), нужно немедленно вскрывать абсцесс.

- Дочь толком не обследовали, не сделали даже УЗИ, только взяли анализ крови из пальца, - вздыхает Лариса. – Разрезали эти уплотнения, но гноя не обнаружили. Начало сильно кровить, видимо, задели какой-то кровеносный сосуд. Знала бы я тогда, что саркому категорически запрещено резать, может, метастазов удалось бы избежать…

Тогда врачи поставили новый диагноз – гематома, и почти неделю лечили девочку антибиотиками. В конце концов Лариса написала отказную от госпитализации и отправилась с дочкой по другим врачам.

МЕТАСТАЗЫ ПОРАЗИЛИ КОСТНЫЙ МОЗГ И ЛИМФОУЗЛЫ

- Мы обошли несколько хирургов, но везде нам говорили, что ничего страшного, обычная гематома, скоро пройдет, - сокрушается Лариса. – Наконец, нам удалось попасть на прием к хирургу из 22 больницы. Там у Амелии взяли анализ крови на онкомаркеры – но результат оказался отрицательным. Параллельно дочка прошла компьютерную и позитронно-эмиссионную томографию, и ей сделали биопсию, отправив гистологию в Москву.

А через неделю пришли результаты, которые стали полной неожиданностью для семьи Рафиковых. Альвеолярная рабдомиосаркома (злокачественная опухоль мягких тканей таза – ред.), причем сразу 4 стадия – с метастазами в костный мозг и лимфоузлы. Девочку немедленно положили в больницу и назначили курс химотерапии, чтобы замедлить рост опухоли.

- Я до сих пор не могу поверить в происходящее, - едва сдерживает слезы мама девочки. – Амелия росла удивительно крепким и здоровым ребенком, никогда не болела ничем серьезнее ОРВИ, и то очень редко. И тут рак с метастазами… Я несколько раз спрашивала врачей – почему раньше симптомы не проявлялись, ведь, судя по результатам обследований, опухолевый процесс длится минимум полгода? Мне ответили, что опухоль начала развивать глубоко внутри мягких тканей, и только когда выросла – ее стало видно невооруженным глазом.

Сейчас девочка проходит курс химиотерапии, чтобы прекратить рост опухоли

ЕСТЬ НАДЕЖДА И ШАНС НА СПАСЕНИЕ

Онколог, который занимается лечением Амелии, пообещал собрать все документы и отправить их в московскую клинику. Сейчас девочке нужно пройти МРТ, сделать пункцию костного мозга и сдать ряд необходимых анализов. Если московские врачи возьмутся за девочку, то и операцию, и лучевую терапию будут проводить в Москве. Но родителям дали понять, что в России за больных с четвертой стадией и множественными метастазами берутся редко, ограничиваясь паллиативным лечением.

- Поэтому мы решили перестраховаться и начали искать клинику за рубежом. Наш выбор остановился на Израиле – там берутся даже за безнадежных больных и ставят их на ноги, - рассказывает Лариса. – Мы уже отправили документы в клинику, и в ближайшее время нам вышлют счет и план лечения. Мы прекрасно понимаем, что спасение нашей девочки обойдется в огромную сумму, несколько миллионов, поэтому начинаем собирать деньги уже сейчас.

На следующий год Амелия должна пойти в первый класс, и родители девочки собираются сделать все возможное, чтобы девочка пошла в школу здоровой.

Если вы хотите помочь девочке выжить и поскорее поправиться, то можете внести свой посильный вклад. Реквизиты банковской карты 4276 0600 2291 5766 (получатель Рафиков Ильгиз Хадисович, папа Амелии).