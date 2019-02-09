От 700 тысяч до 70 миллионов: Сколько стоят самые необычные квартиры Уфы

Уфа развивается с каждым днем. Это давно не одноэтажная деревня, а город, готовый претендовать на звание крупного промышленного центра. Вместе с этим растет и потребность в новом жилье, причем самого разного класса.

Конечно, большинство жителей города выберут стандартную «хрущевку», квартиру в панельной девятиэтажке или новостройку. Но есть особенная категория людей, которым такого недостаточно. Для них то и строят пентхаусы в элитных многоэтажках.

Обычно такое жилье не появляются на «открытом» рынке жилья – оно торгуется по запросам среди риэлторов. Мы решили собрать наиболее дорогие предложения столичных продавцов недвижимости, а в качестве бонуса добавить самые крохотные квартиры, доступные на рынке.

Видовые апартаменты в центре города – 70 миллионов рублей

Открывает список самых дорогих уфимских квартир целый этаж в новостройке прямо у Гостиного двора. Продавец сообщает, что за 70 миллионов рублей счастливый новосел получит в свое распоряжение весь 18 этаж в 21-этажной новостройке. Место, надо сказать, роскошное – рядом бизнес центры, рестораны, вузы и модные вузы. Прекрасный выбор для студента! Вот только ремонт в своем новом этаже придется делать с нуля – продавец признается, что отделка в 400-метровом помещении черновая. Ничего кроме железной двери, стеклопакетов, батареи отопления и счетчиков в квартире нет.

Среди соседей покупатель будет встречать весьма интересных личностей – хоккеистов, бизнесменов и руководителей государственных организаций, к которым в гости иногда заглядывают журналисты.

Пятикомнатная двухэтажная квартира на Карла Маркса – 65 миллионов рублей

Это элитное помещение полностью готово к заселению. Площадь квартиры – 330 квадратных метров. Отделка выполнена по высшему уровню – никакого пластика или ДСП. Подоконники из итальянского камня, плитка из оникса, мебель и кухонная техника из Германии. Высота потолков – 3-4 метра. Как вам такое, простолюдины? Кстати, в квартире до этого никто не жил.

Мебель в элитных квартирах исключительно иностранная

Во дворе элитного комплекса есть собственный теннисный корт, детская площадка и парковка для вашего дорогого автомобиля.

Четырехкомнатная квартира на Ленина – 30 миллионов рублей

Этот вариант – для любителей театра. Роскошная квартира находится прямо перед зданием Молодежного театра. Вид с нее открывается на улицу Ленина и на украшенную Площадь двух фонтанов.

Квартира на улице Ленина расположена прямо перед театром

Помещение площадью 145 квадратных метров нестандартной формы – в одной из комнат круглая стена. В остальном, квартира немногим отличается от остальных вариантов в своей категории: потолок – 3 метра, пол – иностранный паркет, подоконники из итальянского камня. Выделяется разве что люстра с кристаллами «Swarowski».

Продавец заявляет, что прошлые хозяева уехали из страны. Соответственно, в ней никто не прописан и она полностью готова к продаже. Кстати, будущим покупателям предлагают ипотеку – любопытно, какой будет ежемесячный платеж?

Девятикомнатные апартаменты в Зеленой роще – 29 миллионов

Вот такой замечательный вид открывается с последнего этажа многоэтажки в Зеленой роще

Это двухэтажное помещение находится на последних этажах новостройки по улице Авроры. Полноценной квартирой такой пентхаус назвать нельзя – внутри только черновой ремонт, поэтому владелец явно не захочет спать на голом бетоне. Зато, если вложить в жилплощадь еще несколько десятков миллионов рублей, то получится просто роскошное жилье.

Посудите сами, вид на Уфимку, огромный парк по соседству, панорамные окна по всему периметру, и потолки высотой 3 и 4 метра. В будущем владелец квартиры сможет использовать часть крыши дома – например, летом разбить сад.

Жилище прекрасно подойдет как семейным, так и для одиноким. Например, для будущего борца с коррупцией, благо здания уфимской школы МВД находится буквально через дорогу.

Четырехкомнатная квартира в парке Гафури – 18 миллионов рублей

Такой вариант подойдет для тех, кто пресытился шумом центра. Эта квартира находится на 10 этаже дома, который находится на окраине популярного парка Гафури.

- Подходит для больших семей и крупных руководителей, чтобы чувствовать себя в уюте, - говорится в описании объявления. Высота потолков здесь поменьше – 2,8 метра. В квартире находится сразу три санузла – проблем с занятым с утра душем точно не возникнет.

Рядом с домом все, что нужно для комфортной жизни – магазины, фитнес-центр, театр и удобный выезд на проспект Октября. В квартире есть необходимый набор итальянской мебели, но в огромных комнатах он выглядит как-то скудно. Новым хозяевам определенно стоит позвать дизайнера.

Для того, чтобы наглядно показать, насколько огромна пропасть между доходами жителей Уфы, мы решили собрать самые крохотные и дешевые квартирки.

Студия в Черниковке за 700 тысяч

Крохотная квартира в Орджоникидзевском районе Уфы. Площадь – 19 квадратных метров. Расположена малютка в старой трехэтажке. Из достопримечательностей рядом – парк Победы и стадион «Нефтяник»

В дешевых квартирах кухня совмещена с прихожей

Квартира в общежитии в Зеленой роще за 770 тысяч

11,5 квадратных метров в Зеленой роще на улице Губайдулина за 770 тысяч рублей. По словам продавца, за эту сумму вас ожидает хорошая шумоизоляция, добрые соседи и водопровод в комнате. Из мебели в помещении диван, кресло, шкаф и небольшой кухонный гарнитур. Выжить можно, жить – сомнительно!

Из мебели в дешевой комнатке только диван и кресло

Студия в Кузнецовском затоне за 900 тысяч

Этот район начали застраивать относительно недавно. Жилье там покупают в основном молодые семьи, которым не по карману квартиры в остальных районах. Конечно, с невестой в 18-метровую студию не заедешь, а вот одному – можно. Дом расположен на окраине, поэтому с последних этажей открывается потрясающий вид на реку. Но никто не гарантирует, что в следующем году перед вашими окнами не начнут строить еще одни многоэтажный муравейник.